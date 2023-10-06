© Shutterstock

Cette opération est la première de ce type mené par la Banque d’investissement en France

Les fonds levés serviront à financer des projets liés aux systèmes de production et à l'introduction de nouvelles technologies dans les transports propres, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, et l'économie circulaire

La participation de la BEI en tant qu’investisseur de premier rang doit contribuer à attirer des financements de long terme sur les marchés publics de la dette pour des investissements verts.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a souscrit pour un montant de 150 millions d'euros à l’émission inaugurale d'obligations vertes d'une valeur de 600 millions d'euros de l’équipementier automobile Valeo.

L'une des principales caractéristiques de cette opération est la mise en place d'un cadre de financement vert et durable - le premier du genre - couvrant à la fois le reporting, la gouvernance et la vérification, que Valeo a mis en place pour garantir que les fonds sont appliqués uniquement à des activités qui satisfont à la taxonomie verte et durable de l'UE. Il s'agit notamment de projets liés aux systèmes de production et à l'introduction de nouvelles technologies dans les catégories concernées, notamment les transports propres, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau et des eaux usées, et l'économie circulaire. Valeo a jusqu'à présent identifié un potentiel d'environ 2 milliards d'euros de projets éligibles. Les exemples incluent les pompes à chaleur intelligentes, les systèmes de gestion des batteries, les moteurs électriques et les modules de refroidissement compacts et silencieux.

Valeo s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur - y compris les fournisseurs, les activités opérationnelles et l'utilisation finale des produits vendus par le Groupe (émissions directes et indirectes, c'est-à-dire les émissions des Scopes 1, 2 et 3). En 2030, les émissions de Valeo auront diminué de 45 %, en termes absolus*, par rapport à 2019. Sur le chemin de la neutralité carbone, 2030 est une étape importante qui se rapproche rapidement.

L'obligation permettra à Valeo de continuer à développer son portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier ses solutions pour l'électrification des véhicules, un domaine dans lequel le Groupe est un leader mondial.

Valeo a rejoint en mars 2021 le nouvel indice "CAC 40 ESG", qui regroupe 40 entreprises ayant démontré les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Valeo est régulièrement reconnu pour sa démarche globale de développement durable (environnementale, sociale et de gouvernance)**.

La Banque européenne d'investissement est un partenaire de longue date de Valeo et depuis 2020, elle a financé à hauteur de 750 millions d'euros des investissements sur des technologies visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la sécurité active des véhicules.

Ces obligations vertes sont pleinement conformes cadre et aux critères d'admissibilité de la Banque en matière d'action pour le climat et la viabilité environnementale. Cette offre de financement d’obligations vertes est complémentaire de l’offre existante de prêts bancaires de long terme.

Cette opération qui constitue une première en France pour la BEI doit contribuer à attirer des financements de long terme sur les marchés publics de la dette pour des investissements verts.

« Je me félicite de cette opération menée avec un partenaire de longue date de la banque qui fait de la transition verte la priorité de ses investissements, a commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Cette première participation de la BEI en tant qu’investisseur de premier rang dans une émission d’obligation verte senior en France démontre la forte capacité d’innovation de ses équipes. Pionnière dans l’émission d’obligations vertes dès 2007, la Banque du climat de l’Union européenne est fière de contribuer, en souscrivant à cette émission d’obligations vertes, à attirer plus de financements du secteur privé dans la transition énergétique ».

« Nous sommes heureux du succès de cette première émission d'obligations vertes. C'est une reconnaissance des progrès que nous avons accomplis pour faire de notre Groupe un leader du développement des véhicules électriques en particulier et de la mobilité durable en général. Nous sommes particulièrement heureux que la BEI, qui joue un rôle clé dans le financement des objectifs climatiques de l'Union européenne, ait accepté de soutenir cette opération » a déclaré Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.

*en tenant compte de l'impact positif des bénéfices de l'électrification des solutions Valeo en termes de réduction des émissions de CO2, également connu sous le nom d'"Objectif ajusté".

**en référence aux notations ESG des agences extra-financières, 2022 URD page 45

Informations générales

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’UE et ses actionnaires en sont les 27 Etats-membres. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’Europe comme le Pacte vert européen qui prévoit la neutralité carbone de l’UE à l’horizon 2050. En tant que banque du climat de l’UE, elle vise à encourager l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies pour relever les défis de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2022, les investissements de la BEI en France dans les énergies renouvelables, la mobilité propre et l’efficacité énergétique se sont élevés à 5,9 milliards d’euros, soit 70 % de ses financements.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 20 milliards d’euros de CA en 2022 ; 109 900 collaborateurs au 31 décembre 2022 ; 29 pays, 183 sites de production, 21 centres de recherche, 44 centres de développement, 18 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.