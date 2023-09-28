Elias Mubanga, ministre zambien des petites et moyennes entreprises, Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et l’ambassadrice désignée de l’UE ouvrent l’événement.

Les institutions financières renforcent leur coopération pour soutenir l’investissement des entreprises.

La septième académie bancaire régionale vise à renforcer les financements ciblés en faveur de l’agriculture, de l’action pour le climat, de l’autonomisation des femmes et de la jeunesse.

Une centaine de dirigeants du secteur bancaire de toute l’Afrique australe et du monde entier se réunissent à Lusaka cette semaine pour partager les meilleures pratiques et renforcer le financement d’investissements privés à fort impact dans la région.

Elias Mubanga, ministre zambien du développement des petites et moyennes entreprises, Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Karolina Stasiak, ambassadrice désignée de l’Union européenne (UE) auprès de la Zambie et du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), ont officiellement ouvert la 7e académie de la microfinance et des services bancaires aux PME organisée par la Banque européenne d’investissement.

« Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous les dirigeants d’établissements bancaires réunis à Lusaka cette semaine. La Zambie est profondément reconnaissante du soutien de longue date que lui apporte la Banque européenne d’investissement pour mobiliser des financements à fort impact qui transforment notre secteur agricole et permettent aux entreprises zambiennes de croître. Ensemble, les partenaires zambiens, africains et internationaux sont mieux à même de réfléchir à des stratégies novatrices pour renforcer le financement du secteur privé et stimuler la croissance économique en ces temps difficiles », a déclaré Elias Mubanga, ministre du développement des petites et moyennes entreprises de la République de Zambie.

« La 7e académie de la microfinance et des services bancaires aux PME d’Afrique australe, organisée par la Banque européenne d’investissement cette semaine à Lusaka, illustre l’importance cruciale de veiller à ce que les partenaires financiers s’écoutent mutuellement et apprennent les uns des autres pour mieux combler les déficits de financement qui freinent les investissements du secteur privé et la création d’emplois. En collaborant et en apprenant les uns des autres, les principales banques et institutions financières de toute l’Afrique australe et les partenaires internationaux peuvent, ensemble, stimuler le financement du secteur privé et favoriser la croissance économique. Avec cette académie, la BEI réaffirme sa ferme volonté de soutenir le secteur privé africain, en coopération avec des banques locales de premier plan, l’Équipe Europe et l’Union européenne, en s’appuyant sur la coopération technique, l’innovation financière et l’engagement financier », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« L’étroite coopération entre l’Europe et la Zambie a joué un rôle central dans le soutien à la croissance du secteur privé et au développement durable. L’académie constitue un symbole de notre détermination commune à créer de nouvelles possibilités et à promouvoir le progrès », a indiqué Karolina Stasiak, ambassadrice désignée de l’Union européenne auprès de la Zambie et du COMESA. Et d’ajouter : « Face aux enjeux mondiaux, tels que les changements climatiques, qui menacent l’avenir de l’humanité, nous ne pouvons plus nous permettre de privilégier la valeur pour les actionnaires et la maximisation des bénéfices. Au lieu de cela, nous devons générer des bénéfices partagés pour la planète, les populations et leur prospérité, en ne laissant personne de côté. Ce sont les cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et votre responsabilité sociale d’entreprise (RSE) qui comptent. »

L’académie offre une excellente occasion pour la BEI de présenter son nouveau rapport « La Finance en Afrique », qui est disponible ici : eib.org/attachments/lucalli/20230088_finance_in_africa_fr.pdf

Ces dernières années, les académies bancaires axées sur les PME que la BEI a organisées en Afrique australe, en Afrique orientale et en Afrique de l’Ouest ont renforcé les compétences financières, techniques et bancaires de plus de 40 000 professionnels africains de la finance.

L’académie de la microfinance et des services bancaires aux PME d’Afrique australe est organisée en coopération avec la Banque de commerce et de développement ainsi qu’avec des spécialistes du financement d’impact de la Frankfurt School of Finance and Management.

Renforcer l’investissement à fort impact des entreprises, l’action pour le climat et l’inclusion financière

Pendant quatre jours, l’académie permettra de partager des stratégies efficaces de financement du secteur privé et des idées sur le soutien aux investissements liés au climat, le renforcement de l’inclusion financière, le déploiement de financements ciblés pour l’autonomisation des femmes et l’amélioration des perspectives pour les jeunes.

Des experts des principales institutions financières régionales ainsi que de la BEI, du FMI et de l’OCDE discuteront également de la manière de surmonter les difficultés qui entravent le financement du commerce et d’adopter des solutions numériques pour mieux servir la clientèle privée.

Lancement à Lusaka du rapport de la BEI sur la finance en Afrique

Les défis à relever et les possibilités qui se présentent pour le secteur bancaire africain seront également examinés dans le cadre de la présentation du rapport 2023 de la BEI sur la finance en Afrique.

La Banque européenne d’investissement est la première banque publique internationale au monde. Elle a mis à disposition, au cours des dix dernières années, plus de 32 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

La Zambie est le plus grand pays d’intervention de la BEI en Afrique australe. Ces cinquante dernières années, la BEI a prêté plus de 1,2 milliard d’EUR pour des investissements prioritaires en faveur des entreprises et des secteurs de l’eau, de l’énergie et des transports dans tout le pays.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris.