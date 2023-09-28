© LBBW

BBW accordera de nouveaux prêts à des conditions favorables, pour un montant total de 350 millions d’EUR au maximum, à des constructeurs de parcs éoliens et de centrales solaires.

Le Groupe BEI fournit une garantie sur une tranche mezzanine de 175 millions d’EUR dans le cadre d’une opération de titrisation synthétique, libérant ainsi de nouvelles capacités de prêt pour LBBW.

Cet accord montre comment la « titrisation verte » peut contribuer à la réalisation de l’objectif du plan REPowerEU : mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) mobilise une garantie de 175 millions d’EUR à l’appui de l’activité de prêt de LBBW dans le secteur des énergies renouvelables. L’opération de titrisation synthétique permettra de libérer des capitaux qui seront alors utilisés par LBBW pour affecter 350 millions d’EUR de nouveaux financements à des projets liés aux énergies propres, contribuant ainsi à la décarbonation de l’économie allemande et à l’indépendance énergétique de l’Europe. Il s’agit de la première opération de ce type réalisée en Allemagne.

Le portefeuille de référence sous-jacent s’élève à 3,2 milliards d’EUR et comprend des prêts à des PME et à d’autres grandes entreprises, émis par LBBW dans le cadre de ses activités ordinaires. La garantie mise en place pour ce portefeuille existant conduira à un allègement des contraintes en fonds propres pour LBBW, ce qui libérera une capacité de prêt supplémentaire. L’opération est structurée autour d’une période de reconstitution de deux ans et relève des règles relatives aux titrisations synthétiques simples, transparentes et standardisées (STS), qui ont été adoptées par le Parlement européen.

Dans le cadre d’un contrat de rétrocession, LBBW s’engage à convertir cette capacité de prêt supplémentaire en un nouveau portefeuille dont le montant sera au moins le double de la tranche mezzanine garantie par la BEI, soit 350 millions d’EUR. Les projets liés aux énergies renouvelables comme les parcs éoliens et les centrales photovoltaïques ont souvent une durée de prêt de 20 ans ou plus. En créant un nouveau portefeuille entièrement dédié à l’action climatique et aux financements à l’appui de la sécurité énergétique, soutenu par des capitaux libérés en faveur d’un portefeuille de prêts aux entreprises classique, cette « titrisation verte » montre comment le « concept d’affectation des revenus » peut être appliqué aux opérations de titrisation.

Le montant que vise cette opération devrait aboutir au déploiement d’environ 340 MW de nouvelles capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables, soit la consommation énergétique de plus d’un million de foyers. Les entreprises bénéficiaires seront situées en Allemagne, dans d’autres États membres de l’UE et en Suisse. L’opération s’inscrit dans le droit fil de l’engagement du Groupe BEI à soutenir le programme REPowerEU.

Le Groupe BEI est constitué de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), lequel accorde des financements aux petites entreprises à des conditions favorables. Le FEI accordera cette nouvelle garantie à LBBW. La BEI mettra en place une contre-garantie d’un montant équivalent à l’engagement du FEI et prendra ainsi en charge le risque de la tranche mezzanine avec LBBW.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « Les opérations de ce type menées avec LBBW soutiennent la décarbonation du secteur de l’énergie et contribuent à faire de la transition écologique une réalité. Je suis heureux que nous puissions compter sur le partenaire de confiance qu’est LBBW pour fournir les moyens financiers dont les entreprises allemandes ont besoin en ces temps difficiles. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec LBBW et la BEI afin de donner aux promoteurs de projets liés aux énergies renouvelables l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement de ses propres fonds offre une solution de financement concurrentielle à LBBW, qui lui permettra de stimuler la transition verte. »

Christian Ricken, membre du directoire de LBBW : « LBBW se considère comme un artisan de la transformation. Nous voulons soutenir et faire progresser la transformation durable de notre économie. À cette fin, les opérations de titrisation synthétique sont un excellent instrument pour étendre de manière décisive les possibilités d’action dans notre bilan. Nous allons maintenant utiliser cette marge de manœuvre pour développer sensiblement nos activités dans le domaine des énergies renouvelables. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI contribue à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE, notamment la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transformation numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux et les capacités de stockage intervenus en temps utile aident maintenant les États membres à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de relever les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres pour soutenir l’objectif de REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Comme annoncé en juillet 2023, un montant supplémentaire de 45 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, et viendra s’ajouter au soutien déjà solide de la BEI aux énergies propres. On estime que le train de mesures REPowerEU mobilisera encore 150 milliards d’EUR d’ici 2027, contribuant ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) est à la fois une banque universelle tournée vers les PME et l’organisme central du réseau des caisses d’épargne du Bade-Wurtemberg, de Saxe et de Rhénanie-Palatinat. Avec un actif total de 324 milliards d’EUR et 10 000 collaborateurs (au 31 décembre 2022), LBBW fait partie des plus grandes banques d’Allemagne. Elle axe ses activités principalement sur les entreprises, en particulier sur les petites et moyennes entreprises et les clients privés, ainsi que sur les caisses d’épargne. LBBW cible également le financement immobilier et les activités de marchés de capitaux orientées clients avec des banques, des caisses d’épargne et des investisseurs institutionnels.