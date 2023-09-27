Des bâtiments seront construits ou rénovés selon les normes d’efficacité énergétique les plus élevées.

Le projet prévoit également la construction d’un jardin d’enfants et la modernisation de logements pour étudiants et d’autres espaces universitaires.

Au cours des dix dernières années, la BEI a accordé plus de 630 millions d’EUR aux universités italiennes.

L’opération annoncée aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’initiative RePowerEU soutenue par la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la modernisation et la décarbonation de l’université Bocconi de Milan à hauteur de 50 millions d’EUR. Des installations modernes, durables et de pointe pourront ainsi être mises à la disposition des étudiants. L’accord signé ce jour à Milan par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Riccardo Taranto, directeur général de l’université Bocconi, porte sur la première tranche de 30 millions d’EUR d’un prêt accordé par la BEI dont le montant total s’élève à 50 millions d’EUR.

Le financement de la BEI permettra de construire, de rénover ou de moderniser les bâtiments du campus universitaire selon les normes les plus strictes en matière d’efficacité énergétique afin de réduire les émissions de CO 2 et de rendre les infrastructures plus résistantes aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes. En outre, le projet prévoit la construction d’un jardin d’enfants pour répondre aux besoins de la communauté universitaire et des habitants du quartier, conformément à l’objectif d’ouverture à la ville, déjà mis en pratique par l’université avec l’inauguration du centre sportif Bocconi.

D’autres espaces universitaires, notamment les logements étudiants, seront également rénovés pour soutenir le plan de décarbonation de l’université milanaise. À l’achèvement des travaux prévu pour fin 2029, plus de 58 000 m² du campus Bocconi auront été rénovés grâce à cet important investissement.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cette opération témoigne de l’engagement concret de la BEI et de l’université Bocconi à promouvoir l’innovation et la durabilité environnementale afin de créer de nouveaux débouchés universitaires et de favoriser le développement professionnel des jeunes talents. La BEI est résolue à promouvoir la transition énergétique européenne et ce financement constitue non seulement une étape vers la création d’un campus de pointe sur le plan environnemental, mais aussi une preuve tangible de la contribution de la Banque à la réalisation des objectifs de REPowerEU. »

Riccardo Taranto, directeur général de l’université Bocconi : « Améliorer la qualité de vie au sein de notre campus, fournir à notre communauté d’étudiants, de professeurs et de personnel des espaces d’enseignement et de travail répondant aux normes de qualité les plus élevées, en nous ouvrant toujours davantage sur la ville et en jouant un rôle positif face au défi des changements climatiques, voilà nos objectifs. En vue de la neutralité carbone que nous prévoyons d’atteindre d’ici 2025, avant de nous concentrer sur l’objectif de zéro émission nette, en tenant compte de toutes les autres émissions indirectes majeures, nous avons déjà obtenu d’importants résultats comme la production autonome d’énergie à partir de sources photovoltaïques et géothermiques renouvelables. En outre, 100 % de l’électricité acquise auprès de tiers est garantie comme étant obtenue à partir de sources renouvelables, donc non assortie d’émissions indirectes. Les travaux qui vont être entrepris, grâce également à l’appui de la BEI, nous permettront de poursuivre le projet d’un campus urbain durable, en franchissant une nouvelle étape qualitative. »

Les principales interventions financées sur les ressources mises à disposition par la BEI portent sur la démolition et la reconstruction de deux bâtiments existants (Bocconi 6/8 et Sraffa 11) afin de les rendre plus durables sur le plan énergétique. Ces deux bâtiments seront classés « NZEB » (bâtiments dont la consommation énergétique est quasi nulle) et viseront à obtenir la certification « LEED Platinum ». En outre, le nouveau jardin d’enfants de Bocconi, qui est à un stade avancé de conception, aura également une performance énergétique élevée.

Le financement annoncé ce jour s’inscrit dans le cadre du plan RePowerEU mis en œuvre par la BEI. À ce titre, la Banque octroiera 30 milliards d’EUR supplémentaires au cours des cinq prochaines années en vue de mobiliser quelque 115 milliards d’EUR d’investissements en faveur de la transition écologique et de la réduction progressive de la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.