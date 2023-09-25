© Getty

L’assemblée annuelle 2023 des membres de 2X Global rassemblera deux fois plus de participants que l’édition précédente, mobilisant des acteurs et intervenants clés de la finance axée sur l’égalité entre les genres, issus de divers secteurs.

Près de 250 représentants d’institutions de financement du développement, de fonds de pension, de gestionnaires de patrimoine, de fondations, d’associations philanthropiques, de bailleurs de fonds, de banques d’investissement et d’autres acteurs du secteur se rendront dans la capitale luxembourgeoise les 28 et 29 septembre pour participer à cette réunion que coorganise cette année la Banque européenne d’investissement (BEI).

Il s’agira de la première assemblée annuelle des membres sous la bannière de 2X Global, depuis la fusion de 2X Collaborative et GenderSmart en janvier 2023. L’édition précédente s’était tenue sous les auspices de 2X Collaborative.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La BEI a été la première banque multilatérale de développement à adopter officiellement les critères “2X”, car nous avons jugé qu’il était essentiel de faire progresser les investissements sexospécifiques avec une norme commune solide. L’expansion remarquable de 2X Global démontre l’importance de la dimension sexospécifique dans la finance pour un large éventail d’acteurs financiers et le pouvoir de notre influence collective. Je suis heureux de constater que la BEI accueille l’assemblée annuelle des membres de 2X Global en 2023, qui, j’en suis sûr, sera très productive. »

Cette année, la réunion portera sur le thème « Accroître les changements systémiques ». Elle offrira un forum de dialogues axés sur des solutions destinées à faire émerger des mesures et des politiques susceptibles de transformer le système financier et de le rendre plus inclusif et plus soucieux de l’égalité entre les genres.

Selon Jessica Espinoza, directrice générale de 2X Global, l’augmentation des chiffres illustre l’intérêt croissant que suscite l’investissement sexospécifique et l’incroyable énergie qui s’en dégage.

« Un nombre croissant d’investisseurs voit les opportunités qu’offrent les financements intégrant la dimension de genre et on reconnaît de plus en plus à quel point ces types de financements sont nécessaires. Nous ne parviendrons pas à une plus grande prospérité et à une mobilité économique et sociale si nous ne libérons pas pleinement le potentiel financier de la moitié de la planète.

Les dividendes sont énormes et profitent à toutes et tous. C’est pourquoi, en 2023, nous avons vu le nombre de nos membres augmenter. Ils sont près de 150, à mesure que de nouveaux investisseurs et prestataires de services d’investissement adhèrent à notre mission d’accroître les financements intégrant la dimension de genre. »

L’un des moments forts de la première journée de la réunion sera la discussion principale, « Engendering the Evolution of Sustainable Finance » (intégrer l’égalité des genres dans l’évolution de la finance durable), qui examinera les efforts en cours pour intégrer la dimension de genre dans les financements publics, dans le financement du développement et sur les marchés privés. Yuriko Backes, ministre luxembourgeoise des finances, ouvrira ce dialogue de haut niveau auquel participeront Barbara Balke, secrétaire générale de la BEI, Wale Adeosun, PDG de Kuramo Capital, et Najada Kumbuli, directrice des investissements de la Fondation Visa.

Parallèlement à des conversations thématiques sur l’économie des services à la personne, la diversité et le climat, diverses sessions mettront en avant les points de vue de spécialistes du domaine et examineront les normes en matière d’investissement sexospécifique, des initiatives en faveur de l’inclusion numérique et financière, ainsi que les données et les obligations axées sur l’égalité entre les genres.

L’accès à l’assemblée annuelle de 2X Global est réservé aux membres de l’organisation, sur inscription uniquement.

Informations générales

À propos de la BEI

Créée début 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, se consacre à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile.

Afin de renforcer l’incidence de ses activités sur les femmes et les filles, la BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les genres et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes

À propos de 2X Global

2X Global est une organisation associative mondiale, désireuse de jouer un rôle de catalyseur, qui regroupe des investisseurs, des bailleurs de fonds et des intermédiaires œuvrant sur les marchés publics et privés, dans les économies développées et émergentes. En collaborant avec l’ensemble des investisseurs, des bailleurs de fonds, des mobilisateurs et des influenceurs, l’organisation contribue à façonner le marché de manière inédite, transformant à terme les systèmes de financement grâce à un déploiement de capitaux tenant compte de la dimension de genre dans toutes les catégories d’actifs et sur tous les marchés.

2X Global est le nouveau nom de deux anciens chefs de file du domaine, GenderSmart et 2X Collaborative, qui, grâce à leur rôle de catalyseurs et leurs nombreux membres respectifs, ont contribué à mobiliser des milliards de dollars d’investissements sexospécifiques depuis 2018.