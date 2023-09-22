© MERMEC

Les activités de RDI de MERMEC appuyées par la BEI visent le développement de solutions de haute technologie pour la signalisation, le diagnostic, l’entretien et la gestion des infrastructures ferroviaires.

L’accord a été signé à Matera en marge d’un événement organisé pour promouvoir les possibilités de financement de la BEI accessibles aux entreprises des régions des Pouilles et de la Basilicate.

Ce financement est le deuxième accordé par la BEI à MERMEC.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient au moyen d’un prêt de 30 millions d’EUR les activités de recherche-développement et innovation (RDI) de la multinationale italienne. Sis à Monopoli, le groupe MERMEC est un chef de file mondial de la conception et du développement de solutions intégrées pour le diagnostic, la signalisation et l’entretien des infrastructures de chemin de fer, métro et tramway dans le monde entier. L’accord a été signé à Matera par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Michele Costa, directeur financier du groupe MERMEC, en marge d’un événement organisé par la BEI en collaboration avec Confindustria Puglia e Basilicata afin de promouvoir les possibilités de financement de la banque de l’UE en faveur des entreprises des régions des Pouilles et de la Basilicate.

L’accord annoncé ce jour porte sur un premier financement de 20 millions d’EUR sur un total de 30 millions approuvé par la BEI. L’objectif est de soutenir MERMEC dans le développement de plateformes innovantes de signalisation et de technologies pour le transport ferroviaire automatisé, ainsi que de solutions avancées pour améliorer l’efficacité du diagnostic et de l’entretien du matériel roulant et des infrastructures ferroviaires. En outre, grâce aux ressources mises à disposition par la BEI, MERMEC développera des solutions pour l’exploitation à distance des données provenant des installations ferroviaires aux fins de leur gestion intégrée. Les nouvelles solutions utiliseront les technologies de connectivité avancées, l’informatique en nuage et l’intelligence artificielle afin d’accroître l’efficacité du diagnostic et de l’entretien, ainsi que la sécurité et la durabilité du transport ferroviaire. Les activités de RDI seront menées en Italie entre 2023 et 2025.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce au financement de la BEI, MERMEC développera des solutions de haute technologie innovantes pour accroître la fiabilité, la sécurité et l’efficacité du système ferroviaire. »

Michele Costa, directeur financier du groupe MERMEC : « Cette opération confirme la détermination du groupe MERMEC à investir dans la recherche et le développement, à promouvoir la durabilité et l’innovation dans le secteur ferroviaire et à créer de la valeur sur les plans économique, social et environnemental. Cet accord renforce non seulement notre capacité à concrétiser cette vision, mais il confirme dans le même temps le rôle important que jouent les institutions financières internationales dans l’accélération des changements positifs. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

MERMEC

Le groupe MERMEC est un leader mondial du développement de technologies de pointe pour le transport ferroviaire (signalisation, trains et systèmes de mesure, traction électrique, télécommunications) et les applications industrielles. Sis en Italie, il assure la gestion de projet, le support commercial et l’assistance technique pour ses clients dans le monde entier à travers ses succursales, bureaux et installations dans 21 pays. Grâce à ses quelque 1 400 employés hautement qualifiés (dont 1 000 ingénieurs), MERMEC dispose d’un savoir-faire technique inégalé qui lui a permis de constituer et de commercialiser un portefeuille solidement structuré de solutions de pointe qui sont actuellement utilisées dans 71 pays.

Fondé en 1970, le groupe MERMEC fait partie d’ANGEL, une holding privée italienne de haute technologie qui regroupe certaines des entreprises les plus innovantes des secteurs des transports, de l’aérospatiale et de la mécatronique.