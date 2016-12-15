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MERMEC GROUP

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
16/06/2017 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/04/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERMEC GROUP
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Italie : la BEI accorde jusqu’à 30 millions d’EUR à MERMEC pour la transformation numérique des systèmes ferroviaires
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 16/06/2017
20160736
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MERMEC GROUP
Mer Mec S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 73 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the investment programme of an innovative mid-cap company in the field of rail diagnostics and signalling systems in order to strengthen its competitive market position and support worldwide growth.

The project activities aim to develop innovative products and services for the rail sector, improving safety, availability, lifetime and efficiency of rail transportation. It thus contributes indirectly to the environment and to society due to its positive impact on sustainable transportation in Europe and worldwide.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MERMEC GROUP
Date de publication
4 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72187087
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160736
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - MERMEC GROUP
Date de publication
29 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152429035
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160736
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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