CTP est le premier promoteur, propriétaire et gestionnaire de sites industriels et logistiques d’Europe de par la surface locative brute (SLB). L’entreprise, cotée en Bourse, a obtenu un financement de 200 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le déploiement de son vaste programme d’installation de panneaux solaires dans l’ensemble de ses parcs d’affaires européens.

Le prêt sur 10 ans, non assorti de sûretés, contribuera à accélérer la transition énergétique, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et à stimuler l’action en faveur du climat et la cohésion sociale et économique. Il s’inscrit dans le cadre de la contribution spécifique de la BEI à REPowerEU, le plan visant à mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles, et a été proposé à des conditions attrayantes.

CTP, qui dispose d’un portefeuille de 10,9 millions de m² (SLB) dans l’UE et qui cible toujours davantage l’Europe occidentale et des marchés comme l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas, entend accroître rapidement le déploiement de sources d’énergie renouvelables dans l’ensemble de son portefeuille et a créé sa propre société de services énergétiques pour superviser un ambitieux programme d’installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Depuis 2020, CTP veille à ce que tous ses bâtiments industriels et logistiques soient « prêts pour l’énergie solaires ». Le développeur et opérateur vise un rendement sur le coût (Yield on Cost) de 15 % sur ses investissements solaires et a terminé l’année 2022 avec 38 MWc de puissance photovoltaïque installée sur les toits ; il est en passe d’ajouter 100 MWc supplémentaires au cours de l’année 2023. Le prêt de la BEI soutiendra l’objectif à moyen terme de CTP d’atteindre 400 MWc d’ici 2026. Lorsque l’énergie renouvelable n’est pas disponible sur site, CTP s’associe à d’autres fournisseurs pour doter ses clients d’une énergie 100 % renouvelable.

CTP entend presque doubler son portefeuille pour atteindre 20 millions de m² d’ici la fin de la décennie et à plus long terme, l’entreprise prévoit de créer des parcs industriels entièrement indépendants sur le plan de l’énergie. Autrement dit, toute l’énergie utilisée sur place sera produite dans le parc et l’énergie excédentaire sera injectée dans le réseau électrique local à destination des collectivités voisines. Cela aura pour effet de réduire les coûts d’occupation totaux pour les clients de CTP et contribuera à créer un réseau énergétique plus résilient et plus sûr, tout en réduisant l’empreinte carbone de l’entreprise et de ses clients.

Richard Wilkinson, directeur financier du Groupe CTP : « Le soutien de la Banque européenne d’investissement témoigne de la solidité de la stratégie que notre entreprise a mise en place pour parvenir à installer des systèmes photovoltaïques sur l’ensemble des biens de notre portefeuille, et qui nous permet d’obtenir des financements à long terme, non assortis de sûretés, à des conditions avantageuses. Le financement durable est la voie à suivre, et nous sommes fiers de pouvoir compter désormais sur la Banque européenne d’investissement comme partenaire financier dans ce domaine. »

Peter Ceresnik, directeur des opérations chez CTP : « Depuis longtemps, CTP fait figure de chef de file dans le développement d’espaces industriels et logistiques durables et nous nourrissons maintenant la même vision et la même ambition à long terme à l’égard des énergies renouvelables. Le financement de la Banque européenne d’investissement nous permettra de réaliser plus rapidement nos projets visant à maximiser le potentiel solaire de notre portefeuille et d’atteindre notre objectif à moyen terme, à savoir 400 MWc de puissance installée d’ici 2026. Cela nous aidera également à réaliser notre vision à long terme pour que nos parcs deviennent positifs sur le plan énergétique, capables de produire et de partager de l’énergie renouvelable excédentaire au bénéfice de nos clients, des collectivités locales dans lesquelles nous opérons et de la planète. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « En ce qui concerne les énergies renouvelables; le marché recèle un énorme potentiel inexploité en Europe centrale et orientale. Avec des prêts comme celui accordé à CTP, nous aidons les pays de la région à abandonner les combustibles fossiles, à réduire leur dépendance à l’égard des importations d’énergie et, en fin de compte, à faire baisser les prix de l’électricité pour le bénéfice de tous ; une transition qui fait sens d’un point de vue tant économique que social. »

Le financement de la BEI intervient après la publication par CTP de son premier rapport sur la durabilité, qui expose de manière transparente comment l’entreprise respecte ses engagements ESG et comment ceux-ci s’inscrivent dans le droit fil des exigences de la taxinomie de l’UE. Le rapport est conforme aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Il suit également les recommandations de l’indice EPRA relatives aux meilleures pratiques en matière de durabilité et celles du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat.

Depuis longtemps, CTP fait figure de chef de file dans la création de bâtiments industriels et logistiques durables et économes en énergie. En 2013, l’entreprise a été la première à concevoir un bâtiment doté de la certification BREEAM « Excellent » en dehors du Royaume-Uni et a été le premier promoteur industriel et logistique européen à entreprendre les démarches pour obtenir la certification BREEAM pour l’ensemble de son portefeuille immobilier, qui compte plus de 200 bâtiments. Depuis 2021, tous les bâtiments de CTP sont construits selon des normes BREEAM élevées (au minimum « Très bien »), offrant l’assurance qu’ils sont économes en énergie.

La stratégie ESG de l’entreprise est axée sur quatre domaines d’activité clés : devenir positif sur le plan climatique, intégrer ses parcs d’activité dans les collectivités locales, stimuler l’impact social et le bien-être, et opérer sur le marché avec intégrité. Sustainalytics a décerné une note ESG « Faible risque » à CTP, ce qui place l’entreprise pratiquement au sommet (le « top 1,5 % ») du classement mondial en la matière, soulignant son engagement à être une entreprise durable. CTP fait également partie de l’indice ESG AEX, qui comprend les 25 entreprises relevant des indices AEX et AMX qui affichent les meilleures performances ESG.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.

À propos de CTP

Avec 10,9 millions de m² de surface locative brute (SLB) dans 10 pays au 31 mars 2023, CTP est le premier promoteur, propriétaire et gestionnaire de sites industriels et logistiques d’Europe selon ce critère. Pour tous ses nouveaux bâtiments, l’entreprise obtient au minimum la certification BREEAM « Très bien » et elle s’est vu décerner une note ESG « Faible risque » par Sustainalytics, soulignant son engagement à être une entreprise durable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de CTP : www.ctp.eu