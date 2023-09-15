Soutien au secteur privé : Atlantic Business International et la BEI concluent un accord de 65 millions d’euros pour soutenir les entreprises en Afrique subsaharienne via le réseau Banque Atlantique.

Atlantic Business International (ABI), holding de participation en Afrique subsaharienne du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont conclu un accord de 65 millions d’euros pour financer et accompagner les entreprises en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal via le réseau Banque Atlantique. À travers cet accord, la BCP et la BEI élargissent leur coopération au marché des PME de la région.

L’accord vise à financer les projets portés par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi que les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), en mettant particulièrement l’accent sur celles qui jouent un rôle significatif dans la création d’emplois avec un objectif global d’environ 7 500 emplois soutenus.

L’initiative, soutenue par l’Union européenne (UE), renforce l’engagement d’ABI et de la BEI en faveur de l’inclusion financière, l’autonomisation et du leadership des jeunes et des femmes, ainsi que du développement économique de la région.

Les deux institutions étaient respectivement représentées par M. Abdeslam Bennani, Directeur Général de BCP International et M. Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le prêt de la BEI à ABI permettra de mobiliser jusqu'à 130 millions d'euros de financements pour les entreprises ivoiriennes, sénégalaises et burkinabés, en priorisant les PME. Au moins 30% des fonds bénéficieront aux femmes et autant aux jeunes, renforçant ainsi l’engagement des parties en faveur de la diversité et de l'inclusion.

En renforçant les fonds disponibles pour les entreprises, la BEI et ABI contribueront à allonger la durée des financements accordés par le réseau Banque Atlantique, favorisant ainsi la croissance d'un environnement entrepreneurial dynamique et d'une économie robuste et résiliente.

En outre, ce partenariat soutient les critères de l’initiative « 2X Challenge », alignés sur les objectifs de genre de l'OCDE, en encourageant la participation active des femmes dans le secteur économique en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services. Il sera complété d’une assistance technique apportée par la BEI à ABI afin de faciliter la prise en compte des spécificités des clientèles féminines.

Il s’agit d’une des toute premières opérations relevant de l’Accord 2023-2027 entre l’UE et la BEI pour le financement du secteur privé en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique.

Sa réalisation, favorisée par le partenariat de long-terme entre la BEI et le Groupe BCP, illustre l’engagement du Groupe BCP et de ses filiales envers le développement économique et la promotion de l'inclusion sociale sur le continent africain.

Ce partenariat contribuera à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, de l'Action extérieure de l'UE et du programme indicatif pluriannuel de l'UE pour l'Afrique subsaharienne 2021-2027, soutenant ainsi une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois sur le continent, en ligne avec les programmes indicatifs pluriannuels de l'UE en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, qui ciblent notamment l’amélioration de l’accès au financement et à la formation professionnelle, pour contribuer à l'employabilité des jeunes, y compris des filles, et répondre aux besoins en compétences, tout en diminuant le chômage chez les jeunes à risque de migration.

A l’occasion de la signature de l’accord, le Directeur Général de BCP International, Abdeslam Benanni, a réaffirmé l'engagement du Groupe BCP envers les PME africaines et expliqué comment ce partenariat avec la BEI contribuera à leur développement : « Ce partenariat avec la Banque européenne d’investissement témoigne de l’engagement du Groupe BCP à soutenir les Entreprises africaines via ses filiales bancaires notamment le réseau Banque Atlantique. Véritables moteurs de croissance économique et du développement social, nous croyons au potentiel de PME et ETI et en leur capacité à contribuer de manière déterminante à la création d’emplois. C'est pourquoi le Groupe a fait du soutien des entreprises l’un de ses principaux axes d’action en mettant en place des solutions de financements sur mesure afin de mieux répondre à leurs attentes. Ce financement renforcera donc notre action en faveur de l'inclusion financière, du leadership des jeunes et des femmes, et du développement du secteur privé en Afrique subsaharienne ».

« Je suis très heureux de signer aujourd’hui à Abidjan cet accord de financement avec Atlantic Business International. L’objectif de ce partenariat important est de permettre aux Banques Atlantiques de renforcer leur soutien aux entreprises ivoiriennes, sénégalaises et burkinabaises, principalement les PMEs, en favorisant plus particulièrement l’accès au financement des jeunes et des femmes. Nous espérons ainsi contribuer à enclencher une dynamique nouvelle avec le secteur financier en Afrique de l’Ouest pour renforcer le soutien à la croissance et à l’emploi. », a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI.

« L’obtention d’un financement bancaire reste un défi énorme pour les PME et le secteur bancaire est soumis à de grandes contraintes pour les soutenir. Je suis certaine que la garantie mise en place par l’Union européenne pour que la BEI apporte des financements longs au secteur financier ouest-africain permettra de contribuer à débloquer le nœud du financement des PME ivoiriennes », a déclaré Francesca Di Mauro, Ambassadrice de l'Union européenne en Côte d’Ivoire.

Son excellence Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, a indiqué que « Cet accord de financement reflète l’engagement constant de l’Union européenne à appuyer au Sénégal, le développement d’un secteur privé fort et dynamique, porteur d’une croissance inclusive, créatrices d’emploi et durable. Cette nouvelle opération s’inscrit dans un contexte de renforcement de notre soutien aux petites et moyennes entreprises afin d’apporter une réponse ciblée à leurs difficultés de financement et ainsi préserver leur capacité à contribuer à la croissance et au développement du Sénégal ».

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis plus de 55 ans. A travers EIB Global, la banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

EIB Global est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de la Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos d’Atlantic Business International

Atlantic Business International (ABI) est la holding de participation subsaharienne du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP). Groupe financier présent dans les 8 pays de l’espace UEMOA et en Guinée, ABI occupe une position clé dans la région à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique, BIA Niger et la BCMG) ses compagnies d’Assurances (Atlantique Assurances vie et IARD en Côte d’Ivoire et GTA C2A vie et IARD au Togo) et ses métiers spécialisés (Atlantique Finance et Atlantic Asset Management. Atlantic Business International est le 3e groupe de l’UEMOA en termes de part de marché.

À propos de Banque Atlantique

Troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, Banque Atlantique, filiale du groupe BCP, est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Banque Atlantique s’appuie également sur les filiales spécialisées du Groupe BCP à savoir, Banque d’Affaires (Atlantique Finance), Gestion d’Actifs (Atlantic Asset Management) ou encore Assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo).

À propos des priorités de l’Union européenne au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal

Lancée fin 2021, la stratégie Global Gateway est une initiative de la Commission Européenne contribuant au développement durable des pays partenaires émergents dans les domaines du numérique, de l’agriculture durable, de l’énergie et des transports ; ainsi que le renforcement des systèmes de santé, d’éducation et de recherche à travers le monde entier.

Avec le nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, baptisé « Global Europe », l’Union européenne, ses Etats membres - y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement - ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI), réunis en Team Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’opérationnalisation de cette stratégie sur le terrain tant en Côte d’Ivoire, qu’au Burkina Faso et au Sénégal, à travers l’identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets.