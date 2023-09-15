Les fonds faciliteront le financement de projets verts conformément au programme de l’UE en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux.

L’assistance technique soutiendra la mise en œuvre d’une nouvelle ligne de crédit verte pour les PME accordée à la Banque de développement de Macédoine du Nord (DBNM) en juillet de cette année.

À ce jour, DBNM et BEI Monde ont affecté conjointement 550 millions d’EUR à l’appui de plus de 2 300 entreprises locales.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans les activités menées à l’extérieur de l’Union européenne, octroiera une subvention d’assistance technique de 1 million d’EUR à son partenaire de longue date, la Banque de développement de Macédoine du Nord (DBNM). Ce concours facilitera la mise en œuvre de financements en faveur du climat et de la durabilité environnementale dans le cadre d’une ligne de crédit de 100 millions d’EUR que la BEI a signée en juillet de cette année. En aidant le secteur bancaire du pays à renforcer ses capacités en matière de finance verte et en soutenant les petites et moyennes entreprises (PME) dans l’identification et la réalisation de projets verts, ce soutien technique contribuera à la croissance et à la compétitivité du secteur privé et à la transition écologique de l’économie locale.

Grâce à cette assistance technique, les banques commerciales et les petites entreprises bénéficieront d’une formation et de conseils pour promouvoir et mettre sur pied des projets bancables dans des domaines tels que l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « L’amélioration de l’accès à des capitaux abordables permettra aux petites entreprises d’étendre leurs activités même en temps de crise. Avec les pouvoirs publics et la DBNM, nous entendons créer de nouvelles perspectives d’investissement et d’emploi, tout en accélérant la transition écologique et la décarbonation des entreprises locales. La subvention que nous avons signée aujourd’hui aidera nos partenaires et bénéficiaires à développer leurs capacités en matière de finance verte et à élaborer des projets verts, ce qui contribuera à la résilience climatique en Macédoine du Nord – un élément essentiel pour la croissance et la stabilité économiques. »

Fatmir Besimi, ministre des finances, s’est félicité de la coopération efficace mise en place avec la Banque européenne d’investissement, qui a déjà permis de décaisser six lignes de crédit pour un montant total de 550 millions d’EUR, apportant ainsi un soutien à plus de 2 000 petites et moyennes entreprises.

« Afin de surmonter les défis posés par la crise énergétique et économique mondiale et ses effets directs sur les activités des petites et moyennes entreprises, la République de Macédoine du Nord a adopté des mesures visant à stimuler l’activité des PME en mettant en œuvre des méthodes visant à encourager le processus de production, à assurer la liquidité des entreprises, à préserver l’emploi et à maintenir la position concurrentielle des entreprises. Ainsi, compte tenu de l’expérience acquise et de la coopération fructueuse avec la BEI, et afin de répondre pleinement aux besoins des PME touchées par la crise, une septième ligne de crédit, d’un montant de 100 millions d’EUR, a été octroyée par la BEI. L’effet multiplicateur de ce financement permettra de mettre à disposition, à des conditions favorables, 200 millions d’EUR pour les entreprises concernées, afin qu’elles puissent préserver leur liquidité et effectuer de nouveaux investissements verts, en particulier », a déclaré Fatmir Besimi.

La subvention découle de la coopération fructueuse entre DBNM et BEI Monde, qui a permis à ce jour d’affecter 550 millions d’EUR à plus de 2 300 entreprises locales. Depuis 2019, BEI Monde a fourni 212 millions d’EUR d’investissements de l’UE aux entreprises macédoniennes grâce à ce modèle de partenariat, ce qui a permis de soutenir 46 000 emplois et de créer 1 815 postes.

Kire Naumov, PDG de la Banque de développement de Macédoine du Nord : « Cette nouvelle coopération entre la BEI et la DBNM s’inscrit dans le prolongement de notre dernier accord financier signé en juillet de cette année. Elle apporte à notre économie locale un concours financier de 100 millions d’EUR, récemment approuvé, qui vise à stimuler la transition énergétique, conformément au programme de l’UE en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux. DBNM continue de jouer un rôle actif dans le financement de projets verts responsables et durables et, avec cette convention de subvention de 1 million d’EUR, nous appuyons vigoureusement l’accès à des formations et à un soutien consultatif pour que nos petites entreprises locales restent engagées sur la voie du programme environnemental de l’UE. Nos priorités communes demeurent les énergies renouvelables, la croissance économique et la responsabilité sociale dans le cadre des prêts aux entreprises. »

David Geer, ambassadeur de l’UE en Macédoine du Nord : « La ligne de crédit verte de la BEI illustre une nouvelle fois la manière dont l’Union européenne, sous le couvert de l’Équipe Europe, continue de soutenir les petites et moyennes entreprises en favorisant des investissements dans une économie verte et sobre en carbone en Macédoine du Nord. Grâce à une subvention octroyée sous la forme d’assistance technique, les capacités de la Banque de développement de Macédoine du Nord et des banques commerciales locales à promouvoir des investissements verts seront renforcées. Ce faisant, l’Union européenne, par l’intermédiaire de la BEI, contribue non seulement à faire progresser la transition écologique dans le pays, mais aussi à accroître la compétitivité des entreprises locales. »

La Banque cherche à mobiliser d’autres investissements pour le secteur privé dans le cadre des derniers dispositifs de garantie accordés par l’UE au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (IVCDCI – Europe dans le monde) afin d’encourager les investissements verts, l’innovation et la transition numérique dans la région.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la Banque de développement de Macédoine du Nord

La Banque de développement de Macédoine du Nord (DBNM) est la seule banque de développement de la République de Macédoine du Nord créée et opérant en vertu d’une loi spéciale. La DBNM a pour objectif principal de soutenir et d’encourager le développement de l’économie nationale conformément aux politiques, objectifs et priorités stratégiques du pays. Elle s’acquitte de sa mission par la promotion et la mise en œuvre de produits financiers avantageux pour les microentreprises et petites et moyennes entreprises qui ont pour but d’améliorer la compétitivité intérieure et de soutenir les exportations, la croissance économique et le développement.

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites entreprises. Elle y a investi 1,3 milliard d’EUR à l’appui des petites entreprises et de projets dans les secteurs des transports, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Elle met ses compétences techniques et financières à la disposition de ses partenaires locaux grâce à des conseils et une assistance technique sur mesure. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, consultez la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.