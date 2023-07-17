Cet accord témoigne de l’engagement de BEI Monde, dans le cadre de l’Équipe Europe, à améliorer l’accès au financement pour les PME macédoniennes et à soutenir leur croissance durable.

Les fonds serviront à couvrir les besoins de liquidités et d’investissement et cibleront principalement les projets verts.

Depuis 2019, BEI Monde a fourni 212 millions d’EUR à destination des petites entreprises du pays, contribuant au maintien de plus de 46 000 emplois et à la création de 1 815 nouveaux postes.

En coopération avec la Banque de développement de Macédoine du Nord (DBNM) et des banques commerciales locales, BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans les activités hors UE, fournira 100 millions d’EUR pour stimuler le développement et la transition écologique des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire dans le pays. Ces fonds répondront aux besoins de liquidités et d’investissement des entreprises locales et contribueront au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique. Cette intervention soutiendra une croissance à faible émission de carbone et à l’épreuve des changements climatiques en Macédoine du Nord, conformément au plan économique et d’investissement de l’Union européenne et au programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « Les crises énergétique et économique actuelles aggravent encore les finances des entreprises locales, qui sont déjà exposées à des contraintes de crédit. L’amélioration de l’accès au financement pour les PME et la stabilité du secteur bancaire sont des facteurs prioritaires de la croissance économique, de la création d’emplois et d’une plus grande compétitivité. Dans cette optique, notre ligne de crédit soutient les objectifs climatiques du pays et la croissance des PME. Ces deux éléments sont essentiels pour assurer un développement économique durable et la prospérité dans l’ensemble de la région ».

Ce concours fait partie du train de mesures adoptées par les autorités de Macédoine du Nord en 2022 pour soutenir les ménages et les entreprises dans un contexte de ralentissement économique et de crise énergétique. Une assistance technique complémentaire sera approuvée dans les mois à venir pour soutenir la DBNM, les banques commerciales locales et les entreprises macédoniennes dans leurs ambitions en matière de finance verte.

Comme l’a expliqué le ministre des finances, Fatmir Besimi, ce nouveau soutien arrive à point nommé. Il donnera un coup de pouce aux entreprises confrontées aux défis posés par la crise énergétique et favorisera le plan de transition énergétique du pays.

« Cent millions d’EUR de capitaux frais seront injectés dans l’économie nationale, ce qui permettra de soutenir les besoins de liquidités des entreprises et leurs investissements dans les énergies renouvelables, et d’assurer ainsi la stabilité de leurs activités et de l’approvisionnement en électricité à partir de ressources propres. Il s’agit d’un processus que nous avons mené à bien avec la Banque européenne d’investissement, la Banque de développement de Macédoine du Nord et les banques commerciales du pays. »

Il s’agit du septième accord de coopération entre la DBNM et la BEI. Les six accords précédents se sont traduits par une enveloppe de 550 millions d’EUR au bénéfice de 2 362 entreprises locales. Il s’agit de la première ligne de crédit commune des banques intégrant une composante action pour le climat et durabilité environnementale, l’objectif étant de soutenir la transformation écologique de l’économie locale.

Kire Naumov, PDG de la Banque de développement de Macédoine du Nord : « Grâce au rôle actif et au soutien permanent de la Banque européenne d’investissement, nous avons pu continuer à générer, au moyen des ressources financières de l’UE, un impact positif sur la croissance économique, la création de nouveaux emplois, et la transition verte et numérique dans le pays. Grâce aux sept accords de coopération signés avec la BEI, la DBNM continuera à appuyer les PME et à renforcer son rôle de soutien au financement vert. »

David Geer, ambassadeur de l’UE en Macédoine du Nord : « Cette ligne de crédit soutiendra les investissements du secteur privé dans l’efficacité énergétique, les sources d’énergie renouvelables et l’économie circulaire. Elle offrira des opportunités pour le développement économique de la Macédoine du Nord tout en contribuant à un avenir durable et neutre en carbone. Plus précisément, cette ligne de crédit verte – mise en place conjointement par l’UE et la BEI – aidera les petites et moyennes entreprises macédoniennes à devenir plus compétitives et innovantes dans le contexte actuel d’une transition écologique rapide. »

Depuis 2019, la BEI a investi 212 millions d’EUR dans le secteur privé dans le pays. La Banque entend mobiliser de nouveaux investissements pour le développement du secteur privé en Macédoine du Nord au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et des derniers mécanismes de garantie de l’UE qui encouragent les investissements verts, l’innovation et la transition numérique dans la région.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la Banque de développement de Macédoine du Nord

La Banque de développement de Macédoine du Nord est la seule banque de développement de la République de Macédoine du Nord créée et opérant en vertu d’une loi spéciale. La DBNM a pour objectif principal de soutenir et d’encourager le développement de l’économie nationale conformément aux politiques, objectifs et priorités stratégiques du pays. Elle s’acquitte de sa mission par la promotion et la mise en œuvre de produits financiers avantageux pour les micro, petites et moyennes entreprises qui ont pour but d’améliorer la compétitivité intérieure et de soutenir les exportations, la croissance économique et le développement.

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites et moyennes entreprises. Elle y a investi 1,2 milliard d’EUR à l’appui des PME et de projets dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, consultez la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.