Un portefeuille de nouveaux prêts de 400 millions d’EUR permettra de financer des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres projets répondant aux critères de durabilité de la taxinomie de l’UE.

Le concours servira à soutenir des entreprises de taille moyenne employant de 250 à 3 000 salariés en Allemagne et dans le reste de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Deutsche Bank viennent de nouer une nouvelle coopération pour soutenir la transformation durable des PME. Les entreprises employant de 250 à 3 000 salariés pourront solliciter des prêts de longue durée par l’intermédiaire de Deutsche Bank pour financer leur transformation durable. La BEI mettra à disposition une garantie pouvant atteindre 50 % du montant des prêts. Aussi le programme permettra-t-il aux PME de bénéficier plus facilement de conditions de financement avantageuses pour leurs investissements durables. L’avantage découlant de la garantie de la BEI sera intégralement transféré aux emprunteurs.

Un total de 400 millions d’EUR sera mis à la disposition des entreprises dans le cadre de cette coopération. Au moins la moitié des crédits octroyés soutiendront la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Les garanties de la BEI s’inscrivent dans le cadre d’un programme de partage des risques associés à des portefeuilles à l’échelle de l’UE. La BEI prend à sa charge une partie des risques afin de lever certains des obstacles à l’accès au financement résultant des incertitudes économiques actuelles, telles que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et l’insécurité énergétique.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement en Allemagne : « Nous nous réjouissons de coopérer avec Deutsche Bank pour soutenir la transformation durable de l’économie réelle en Allemagne en mettant des prêts de longue durée à la disposition des entreprises de taille moyenne. Ensemble, nous donnons un nouvel élan au développement des énergies renouvelables et à l’augmentation de l’efficacité énergétique. Notre concours contribuera à accélérer l’abandon des énergies fossiles en Allemagne. »

Hauke Burkhardt, responsable des financements aux entreprises chez Deutsche Bank : « La transition énergétique, en particulier, s’accompagne chez un grand nombre d’entreprises de besoins élevés de financement pour leur transformation. Pour mobiliser de tels volumes de financement, il est nécessaire de mettre en place des partenariats solides, notamment entre les banques de développement et les banques commerciales. C’est justement la vocation du programme de partage des risques. Le nouveau partenariat entre la BEI et Deutsche Bank apporte un soutien fiable aux entreprises de notre clientèle pour leurs projets de transformation. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation des objectifs de cette dernière dans plus de 140 pays du monde entier.

Deutsche Bank offre une large gamme de services financiers, allant des opérations de paiement et de crédit à des services ciblés en lien avec les marchés de capitaux, en passant par le conseil en investissement et la gestion d’actifs. Elle sert les particuliers, les entreprises de taille moyenne, les grandes entreprises, le secteur public et les investisseurs institutionnels. Première banque d’Allemagne, Deutsche Bank s’appuie sur un solide ancrage européen et un réseau mondial.