©Romolo Tavani/ Shutterstock

Le fonds « Vinci Climate Change Fund » vise à lever 400 millions d’USD pour soutenir des projets d’infrastructure au Brésil dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que des solutions de réduction des émissions de carbone, de stockage de l’énergie et d’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé ce jour, dans le cadre du sommet Finance en commun, un engagement de 52,5 millions d’USD dans Vinci Climate Change Fund (le « Fonds »), un fonds de participation d’une taille cible de 400 millions d’USD géré par Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. Parallèlement à l’investissement de la BEI, le fonds « Emerging Market Climate Action Fund » (EMCAF), un fonds de fonds géré par AllianzGI et conseillé par la BEI, a annoncé un engagement de 25 millions d’USD dans le Fonds.

Vinci Climate Change Fund investira des fonds propres pour financer la conception et la construction de projets et de plateformes d’infrastructure de moyenne à grande dimension situés au Brésil. Dans le secteur de l’électricité, le Fonds ciblera principalement des projets liés aux énergies renouvelables de grande envergure, mais devrait également investir dans des plateformes de production décentralisée d’énergie solaire pour des utilisateurs commerciaux et industriels. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, le Fonds s’associera à des acteurs stratégiques pour exploiter des concessions avec des communes, dans le cadre de vastes programmes d’investissement destinés à élargir la couverture du réseau et à réduire les pertes d’eau. Dans le secteur de l’énergie, le Fonds se concentrera sur l’efficacité énergétique et sur des projets de stockage de l’énergie ayant vocation à faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes dans le réseau.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Je suis fier d’annoncer que l’engagement de 52,5 millions d’USD de la BEI sera consacré à des investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Les avantages escomptés pour la population brésilienne découlent de la fourniture d’électricité à des réseaux électriques sous-alimentés et à la population actuellement mal desservie, ainsi que du remplacement de sources de production polluantes et de la fourniture de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à la population non desservie. Résultat : une réduction des dépenses de santé publique, une amélioration de la qualité des eaux de surface et une baisse des émissions de gaz à effet de serre. »

Tobias Pross, PDG d’Allianz Global Investors : « Dans une période où les capitaux privés sont plus nécessaires que jamais pour financer la lutte contre les changements climatiques mais restent limités, nous sommes fiers, en tant que gestionnaires de l’EMCAF, de pouvoir allouer un tel volume de ressources aux marchés émergents grâce à la structure de financement panaché de notre fonds. Nous espérons que nos investissements contribueront de manière significative aux mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets au Brésil. »

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde. Elle est aussi le premier bailleur de fonds pour des projets dans les énergies renouvelables et l’action climatique à l’échelle planétaire. L’investissement dans Vinci Climate Change Fund permettra à la BEI, en tant que partenaire de longue date dans les domaines des énergies renouvelables et de l’action en faveur du climat au Brésil et plus grand bailleur de fonds pour le climat au monde, de soutenir davantage les investissements dans les énergies propres et d’appuyer le développement des énergies renouvelables dans le pays.

Cet engagement relève de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, dont le but est de soutenir des projets visant à améliorer la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation, et contribuera à la réalisation de l’objectif de la BEI consistant à consacrer 50 % de ses financements à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale d’ici à 2025, tout en démontrant un solide alignement stratégique sur les grands objectifs de l’UE au Brésil, conformément à l’initiative de l’Équipe Europe en faveur du Brésil au titre du pacte vert.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service du montage et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à renforcer l’impact sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Brésil

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne en 2022 par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche créée en 2022 pour les activités hors UE. Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE y a débuté ses opérations en 1997, elle a accordé plus de 5,4 milliards d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population brésilienne. Le Brésil représente environ 40 % du portefeuille de la BEI en Amérique latine.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.

À propos de l’EMCAF

L’EMCAF est un fonds innovant de panachage de ressources qui a été créé conjointement par la BEI et Allianz Global Investors (AllianzGI) pour financer l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, ainsi que des projets environnementaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Lors de son sommet à Elmau (Allemagne) en juin 2022, le groupe des Sept (G7) a approuvé l’EMCAF comme exemple d’une approche concrète, innovante et axée sur le marché, qui vise à mobiliser des investissements privés en faveur d’infrastructures favorables au climat et à renforcer les initiatives multilatérales de financement et de collaboration.

À propos d’Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs dynamique de premier plan, qui compte plus de 600 spécialistes de l’investissement basés dans 20 bureaux dans le monde. La société gère 520 milliards d’EUR d’actifs*, investit à long terme et cherche à générer de la valeur pour ses clients à chaque étape du processus. Pour cela, elle adopte une démarche active en travaillant en partenariat avec ses clients, en anticipant l’évolution de leurs besoins, et en élaborant des solutions qui reposent sur les capacités disponibles sur les marchés publics et privés. L’accent mis sur la protection et l’amélioration des actifs des clients conduit naturellement à son engagement en faveur de la durabilité afin de favoriser des changements positifs. Son objectif est d’améliorer l’expérience d’investissement pour ses clients, quels que soient leurs objectifs ou situations géographiques.

* Données au 30 juin 2023.