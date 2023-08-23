© Unsplash

La BEI a signé avec le ministère ukrainien de l’éducation et des sciences un accord de coopération sur les services de conseil afin d’appuyer la mise en œuvre du projet ukrainien relatif à l’enseignement et la formation professionnels.

Cet accord comprend une subvention d’assistance technique de l’UE de 8,5 millions d’EUR avec pour objectif une gestion et une communication efficaces concernant le projet.

Ce projet, qui a déjà reçu 58 millions d’EUR de financement de la BEI en 2021, permettra de construire, de rénover et de moderniser des établissements d’enseignement et de formation professionnels.

La Banque européenne d’investissement (BEI) – la banque de l’Union européenne – et le ministère ukrainien de l’éducation et des sciences ont conclu un accord de coopération portant sur la prestation de services de conseil afin d’appuyer la mise en œuvre du projet de l’Ukraine relatif à l’enseignement et à la formation professionnels. Cette coopération comprend une subvention de l’UE de 8,5 millions d’EUR au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV). Cette subvention couvrira une assistance technique précieuse pour la préparation, la passation des marchés et la mise en œuvre efficaces du projet, y compris à des fins de communication et de visibilité.

Cette subvention vient compléter un prêt de la BEI de 58 millions d’EUR signé en 2021 pour financer la construction, la rénovation et la modernisation d’établissements d’enseignement et de formation professionnels, et renforcera l’intérêt des jeunes pour ce type d’enseignement. Le prêt initial visait à favoriser des économies résilientes, durables et intégrées, en soulignant la nécessité d’investir dans les personnes, et en particulier les jeunes, l’un des objectifs clés des priorités du partenariat oriental de l’UE pour l’après-2020. Le prêt a également permis la mise en œuvre du programme « EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine » de l’Union européenne, cofinancé par l’Allemagne, la Finlande, la Pologne et l’Estonie.

Depuis le début de la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine en 2022, investir dans les capacités d’enseignement professionnel est devenu encore plus important et essentiel pour le redressement de l’Ukraine. De nombreuses nouvelles formes de savoir-faire technique seront nécessaires pour faire en sorte que la reconstruction du pays soit écologique, inclusive et réussie. La modernisation du système d’enseignement et de formation professionnels est vitale pour le capital humain de l’Ukraine, et l’accord de coopération entre la Banque et le ministère constitue une autre étape importante vers cet objectif.

Oksen Lisovyi, ministre ukrainien de l’éducation et des sciences : « La mise en place d’un système moderne d’enseignement professionnel est une étape essentielle vers la reconstruction de l’Ukraine. Il doit être innovant, flexible, inclusif et axé sur le développement du potentiel humain. Parallèlement, il est impossible d’évoquer un changement majeur du système sans apporter de changements réels et profonds dans les établissements d’enseignement et de formation professionnels. C’est pourquoi le financement de l’Union européenne et de la BEI visera spécifiquement à reconstruire et à moderniser les établissements d’enseignement professionnel, ce qui jettera les bases d’une transformation plus poussée. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque en Ukraine : « Tout, dans le pays, est dévasté, y compris l’éducation. Néanmoins, l’Ukraine continue de regarder vers l’avenir, malgré les défis posés par la guerre menée par la Russie. La reconstruction de l’Ukraine dépendra des connaissances et des compétences de sa population, dont la résilience est saluée dans le monde entier. Déjà avant la guerre, la BEI – la banque de l’Union européenne – avait prêté 58 millions d’EUR au ministère ukrainien de l’éducation et des sciences pour contribuer à la modernisation du système d’enseignement et de formation professionnels du pays. Grâce à la subvention de l’UE, la BEI soutiendra désormais les efforts déployés par le pays pour mettre en œuvre ce projet de la manière la plus efficace possible. »

Rémi Duflot, chef de délégation adjoint de l’UE auprès de l’Ukraine : « Il est impressionnant de constater comment, malgré la guerre, l’Ukraine continue de développer son système d’enseignement et de formation professionnels. Ce prêt de la BEI, soutenu par une subvention de l’UE, contribuera de la manière la plus pertinente possible à notre programme EU4Skills, en rendant l’enseignement professionnel accessible à un plus grand nombre d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes. Il est clair qu’il existe déjà un grand besoin et, ce qui est rassurant pour l’avenir, une forte demande de compétences issues de l’enseignement et de la formation professionnels, en particulier dans les métiers liés aux secteurs de la construction et de la fabrication. Outre leur importance pour la reconstruction et la démographie future de ce pays, l’enseignement et la formation professionnels peuvent également être un instrument permettant aux anciens combattants de réintégrer la vie civile ; ils peuvent aider à reconstruire une économie plus forte et une société encore plus interconnectée, dans laquelle les cicatrices de la guerre peuvent guérir plus facilement et plus rapidement. »

Informations générales

À propos du soutien de la BEI à l’Ukraine

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. Elle a apporté une aide immédiate à l’Ukraine après le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR en 2022 pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures du pays détruites par les bombardements russes. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE.

La BEI a annoncé la création du Fonds EU4U au printemps 2023 dans le cadre de l’initiative plus vaste « EU for Ukraine ». Ce fonds servira de solution temporaire jusqu’à ce que des mesures de l’UE à plus long terme soient mises en œuvre pour accroître rapidement la réponse aux besoins de l’Ukraine les plus urgents en matière d’infrastructures et pour appuyer l’économie. Les contributions initiales des États membres au Fonds ont atteint 383,3 millions d’EUR.

À propos de la plateforme d’investissement pour le voisinage de l’UE

La plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) soutient les pays partenaires de l’UE relevant de la politique européenne de voisinage dans les efforts qu’ils déploient en faveur de l’amélioration de la gouvernance et du développement économique et social. Elle permet d’assortir les prêts des institutions publiques européennes de financement (dont la BEI) de subventions de l’UE. La PIV soutient des projets d’infrastructure, principalement dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’environnement. Elle soutient également l’essor du secteur privé. Les subventions d’assistance technique servent à améliorer la mise en œuvre des projets financés. Elles renforcent ainsi la cohérence stratégique entre les décisions de la BEI relatives aux projets, les réformes économiques nationales et sectorielles et les grands objectifs de la politique européenne de voisinage.

À propos du programme EU4Skills

Le programme « EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine » est une initiative conjointe de l’Union européenne et de certains États membres – Estonie, Finlande, Allemagne et Pologne – visant à soutenir la réforme et la résilience de l’enseignement et de la formation professionnels en Ukraine. Le programme vise à accroître l’efficacité des réformes, à améliorer la qualité et l’attractivité de l’enseignement professionnel et sa pertinence pour les besoins du marché du travail, à former les dirigeants et les enseignants des établissements d’enseignement et de formation professionnels, et à moderniser certains de ces établissements.

EU4Skills soutient la réforme ukrainienne de l’enseignement et de la formation professionnels aux niveaux national et régional, en couvrant sept régions cibles : Tchernivtsi, Lviv, Mykolaïv, Poltava, Rivne, Vinnytsia et Zaporijjia.

Après le déclenchement de cette guerre à grande échelle, le programme a fourni à 300 établissements des générateurs, du matériel informatique et des manuels scolaires, et élaboré 20 cours en ligne pour appuyer la mise à disposition d’une main-d’œuvre qualifiée au service du processus de redressement du pays, doté 2 500 enseignants de compétences numériques améliorées, mis au point plus de 50 cours d’éducation numérique et du matériel d’apprentissage en ligne et installé des armoires informatiques dans 20 établissements d’enseignement et de formation professionnels. Grâce à l’amélioration des infrastructures dans le cadre de EU4Skills, cinq centres d’enseignement et de formation professionnels ont été équipés de machines destinées aux travaux agricoles et routiers, et un autre centre de machines à coudre.