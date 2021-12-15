Un prêt de la BEI (58 millions d’EUR) permettra de financer la construction, la rénovation et la modernisation d’établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP) existants dans neuf oblasts au maximum, ainsi que leur transformation en centres d’excellence.

L’opération de la BEI complète le programme EU4Skills : the Better Skills for Modern Ukraine lancé en 2019 et cofinancé par l’Union européenne, l’Allemagne, l’Estonie, la Finlande et la Pologne.

L’investissement bénéficiera d’une aide non remboursable de 8,5 millions d’EUR au titre de l’assistance technique dans le cadre de la plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV).

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, va prêter 58 millions d’EUR au ministère ukrainien de l’éducation et des sciences pour financer la modernisation en cours du système d’EFP du pays. L’investissement de la banque de l’UE appuiera la création de quelque neuf centres d’excellence d’EFP dans neuf oblasts d’Ukraine au maximum (Tchernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, la ville de Kiev, Odessa, Ternopil, Volyn et Zakarpattia) et contribuera à la modernisation d’infrastructures d’enseignement pour plus de 10 000 enseignants et étudiants dans le pays.

L’Union européenne a assorti le prêt d’une aide non remboursable de 8,5 millions d’EUR au titre de sa plateforme d’investissement pour le voisinage. Cette aide fournira une assistance technique précieuse pour assurer l’efficacité de la préparation, de la mise en œuvre et de la passation de marchés liés aux projets.

Cette opération de la BEI s’inscrit dans le cadre des activités d’Équipe Europe en Ukraine en faveur de la réforme et de la modernisation du système éducatif du pays ainsi que d’une croissance sociale et économique verte et durable. L’opération de la BEI complète le programme EU4Skills : the Better Skills for Modern Ukraine lancé en 2019 et cofinancé par l’Union européenne, l’Allemagne, l’Estonie, la Finlande et la Pologne.

Ce projet soutient l’un des objectifs clés des priorités révisées du partenariat oriental pour l’après-2020, à savoir la mise en place d’économies résilientes, durables et intégrées, où la nécessité d’investir dans les personnes, en particulier les jeunes, est soulignée. Il s’agit de l’un des quatre principaux accords de financement dans la région, combinant des prêts de la BEI et des aides non remboursables de l’UE d’un montant total de 171 millions d’EUR, qui ont été finalisés en marge du sommet du Partenariat oriental qui s’est tenu à Bruxelles.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Le soutien aux pays du Partenariat oriental demeure l’une des grandes priorités de la banque de l’UE. Nous nous attachons à renforcer leur compétitivité économique, à améliorer le niveau de vie de leurs citoyens et à mettre en place des réformes politiques conformément aux priorités de l’UE. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. L’accord signé ce jour contribuera à soutenir la réforme de l’enseignement et de la formation professionnels en Ukraine. Nous sommes convaincus que le prêt de la BEI et le programme EU4Skills contribueront à rendre l’enseignement professionnel plus attrayant et plus prestigieux pour les jeunes ukrainiens afin qu’ils puissent tracer un parcours de carrière couronné de succès. En tant que banque européenne du climat, nous pensons que ce prêt contribuera également à la transition écologique du secteur de l’éducation en Ukraine en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments consacrés à l’EFP. Ainsi, il bénéficiera aux jeunes, aux enseignants et à l’environnement. »

Katarína Mathernová, directrice générale adjointe au sein de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne et cheffe du groupe de soutien à l’Ukraine : « L’Union européenne soutient activement les réformes menées dans le secteur de l’éducation en Ukraine. La création de centres d’excellence multisectoriels dans l’enseignement professionnel rendra l’EFP plus attrayant pour les jeunes et garantira l’acquisition de compétences en fonction des besoins du marché du travail. Il s’agit d’un investissement à long terme dans l’éducation qui non seulement contribuera à la transition des établissements d’EFP vers un trajet éducatif attrayant pour les jeunes, mais aura également une incidence positive sur le développement économique de l’Ukraine, renforçant la concurrence et stimulant l’innovation dans le pays. »

Olha Stefanishyna, vice-Première ministre de l’intégration européenne et euro-atlantique de l’Ukraine : « La modernisation et le développement de l’enseignement professionnel constituent un investissement nécessaire dans l’essor économique de l’Ukraine. Grâce à la coopération avec la Banque européenne d’investissement et avec le soutien de l’Union européenne, des centres d’excellence à plusieurs niveaux seront créés pour soutenir la réforme du système ukrainien d’enseignement et de formation professionnels. Ce projet nous aidera à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage, nous permettra d’offrir des conditions de vie confortables dans les logements destinés aux étudiants des zones rurales ou d’autres régions, d’améliorer la qualité de l’enseignement, d’accroître l’emploi des jeunes et de réduire les coûts. »

Team Europe investit dans un système éducatif moderne en Ukraine

Le prêt de la BEI, assorti de l’aide non remboursable de l’UE, servira à financer la construction de nouveaux centres d’excellence régionaux pour l’EFP ainsi que la rénovation et la modernisation majeures des établissements d’enseignement et de formation professionnels existants, y compris l’amélioration des dortoirs pour étudiants. Les travaux de rénovation permettront également d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et de réduire les déchets énergétiques.

Les infrastructures d’EFP modernisées permettront aux jeunes Ukrainiens d’acquérir les compétences recherchées sur le marché du travail local et de trouver plus facilement des emplois. L’opération contribuera à réduire le chômage des jeunes dans le pays, à accélérer la croissance économique, à accroître la compétitivité des entreprises locales grâce à une main-d’œuvre qualifiée et à stimuler l’innovation.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Ukraine

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. Cette dernière met l’accent sur les infrastructures sociales et économiques, les transports et la connectivité, le développement du secteur privé local, l’efficacité énergétique, l’action climatique et l’innovation. À l’heure actuelle, la BEI est l’un des principaux investisseurs en Ukraine avec des projets signés représentant un montant de plus de 7 milliards d’EUR.

À propos de la plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV)

La plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) soutient les pays partenaires de l’UE relevant de la politique européenne de voisinage dans les efforts qu’ils déploient en faveur de l’amélioration de la gouvernance et du développement économique et social. Elle permet d’assortir les prêts des institutions publiques européennes de financement (dont la BEI) de subventions de l’UE. La PIV soutient des projets d’infrastructure, principalement dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’environnement. Elle soutient également l’essor du secteur privé. Les subventions d’assistance technique servent à améliorer la mise en œuvre des projets financés. Elles renforcent ainsi la cohérence stratégique entre les décisions de la BEI relatives aux projets, les réformes économiques nationales et sectorielles et les grands objectifs de la politique européenne de voisinage.

À propos d’EU4Skills

EU4Skills est un programme visant à soutenir la réforme de l’enseignement et de la formation professionnels en Ukraine. Il bénéficie de l’appui de l’Union européenne, ainsi que de l’Allemagne, de l’Estonie, de la Finlande et de la Pologne. Le financement total du programme s’élève à 63 millions d’EUR. EU4Skills vise à moderniser les établissements d’enseignement et de formation professionnels et à former des directeurs d’écoles et des enseignants dans sept oblasts pilotes : Tchernivtsi, Lviv, Mykolaïv, Poltava, Rivne, Vinnytsia et Zaporijjia. La période de mise en œuvre du programme est comprise entre 2019 et 2023. EU4Skills est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en étroite coopération avec ses partenaires estoniens, finlandais et polonais, et par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).