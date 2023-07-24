Les plus grandes institutions et banques publiques de promotion économique de l’Union européenne – la Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Pologne), le groupe Caisse des Dépôts (CDC, France), dont Bpifrance, la banque publique d’investissement française, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP, Italie), l’Instituto de Crédito Oficial (ICO, Espagne) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Allemagne) – et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont décidé de poursuivre leur initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire au-delà du délai initial fixé à 2023. Parallèlement, les partenaires ont convenu d’ouvrir leur initiative à d’autres institutions et banques publiques européennes de promotion économique intéressées et souhaitant s’engager.

Lancée en 2019, l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire vise à fournir un financement à long terme pour des projets qui accélèrent la transition vers une économie circulaire. Les partenaires qui prennent part à cette initiative conjointe ont fixé comme objectif de financement au moins 10 milliards d’EUR à l’appui de projets relevant de l’économie circulaire d’ici la fin de 2023, c’est-à-dire sur une période de cinq ans. À la fin de 2022, des projets d’une valeur de 8,9 milliards d’EUR avaient été financés dans un large éventail de secteurs, notamment l’agriculture, l’industrie et les services, la mobilité, l’aménagement urbain, et la gestion des déchets et de l’eau. Ces projets couvrent toutes les étapes de la chaîne de valeur et du cycle de vie des produits et des services, de la conception à la récupération de valeur.

Parmi les entreprises et projets récemment soutenus figurent :

Essity, un groupe spécialisé dans l’hygiène et la santé, qui fabrique du papier toilette à partir de paille. Sur son site de Mannheim, en Allemagne, il tente de réduire ses émissions de CO 2 d’au moins 35 % d’ici à 2030. Se passer de bois permet d’utiliser les ressources et l’énergie de façon plus efficiente ainsi que de raccourcir les distances de transport. Non seulement ce processus préserve les ressources, mais il est également plus économe en énergie, évitant le rejet d’environ 10 000 tonnes de CO 2 par an.

Saviola Holding, une entreprise italienne qui fabrique des panneaux et du mobilier en bois recyclé et participe ainsi à l’économie circulaire. Cageots, palettes, meubles mis au rebut et déchets de jardinage sont acheminés dans ses locaux pour y être nettoyés, broyés et pressés et produire de nouveaux panneaux de bois 100 % recyclés. Chaque année, ses produits permettent de préserver environ 3 millions d’arbres.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo contribue à la protection de l’environnement via la réutilisation des textiles. Elle appuie aussi des initiatives internationales de coopération au développement en Afrique, en Amérique latine et en Asie, ainsi que des programmes de soutien local, d’éducation et d’agriculture urbaine en Espagne.

Aquafil, un producteur mondial de fibres de polyamide et de polymères basé en Italie. Ses méthodes de fabrication s’appuient sur l’innovation et la durabilité, grâce également à des processus relevant de l’économie circulaire et régénérative. L’entreprise concentre sa recherche sur de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies et initiatives en matière d’innovation de produits en vue de commencer à produire du nylon à partir de caprolactame régénéré et de mettre au point du nylon à partir de matériaux renouvelables au lieu de sources fossiles. C’est le cas d’Econyl, un fil de nylon fabriqué à partir de filets de pêche recyclés, de chutes de tissus synthétiques et de déchets plastiques industriels, et utilisé comme matière première dans la production de vêtements, y compris par des marques de créateurs. Econyl est un exemple d’économie circulaire. L’utilisation de matériaux recyclés réduit l’impact sur l’environnement, économise de l’énergie et nettoie les fonds marins, tout en proposant au consommateur un produit de qualité.

· Les sociétés du groupe Elemental Holding Capital, originaire de Pologne, récupèrent des métaux rares et stratégiques pour l’industrie d’une manière durable et respectueuse de l’environnement. Elles sont cheffes de file du traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques, des convertisseurs autocatalytiques, des circuits imprimés et des métaux non ferreux. Le groupe est présent dans 15 pays, opérant simultanément sur près de 40 marchés. Elemental Holding appartient à un groupe d’élite de sociétés européennes auxquelles la Commission européenne, dans le cadre de la politique industrielle européenne, a demandé de créer une chaîne de valeur de la mobilité durable dans l’UE.

Pour ce type de projets relevant de l’économie circulaire, les institutions participantes fournissent des prêts, des investissements en fonds propres, des garanties et une assistance technique. Elles mettent également au point des structures de financement innovantes pour les infrastructures publiques et privées, les municipalités, les entreprises privées de différentes tailles et les projets dans le domaine de la recherche et de l’innovation. En outre, le groupe 5+1, en liaison avec les travaux de l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire, contribue aux initiatives actuelles de la Commission européenne en renforçant les connaissances et en élaborant des modèles de financement via des groupes de travail dédiés. En ce sens, l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire participe de plus en plus à des activités visant à transmettre les connaissances sur l’économie circulaire, ce qui contribuera au développement et à la diffusion d’une culture de l’économie circulaire dans le paysage économique et financier européen.

Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du comité de direction de BGK : « Les projets relevant de l’économie circulaire ont un impact important sur le développement durable et l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire fait un travail remarquable en ce sens. Nous sommes disposés à accueillir de nouveaux membres. Nous voulons partager notre savoir-faire et accroître l’impact des solutions en faveur de l’économie circulaire. »

Éric Lombard, directeur général de la CDC : « Le groupe Caisse des Dépôts est déterminé à accompagner la transformation écologique et attache une grande importance à l’économie circulaire. En effet, l’économie circulaire, tout comme nos investissements dans les infrastructures, contribue à la gestion durable des ressources sur tous les territoires et au respect de nos engagements en faveur du climat. Nous nous réjouissons que nos homologues européens partagent cette priorité ; les bons résultats que nous obtenons ensemble illustrent également l’efficacité de nos collaborations. »

Dario Scannapieco, PDG de la CDP : « L’accélération de la transition écologique en Italie figure parmi les priorités de la CDP. Cette année, nous avons consacré 70 % du total de nos ressources à des projets alignés sur les objectifs de développement durable des Nations unies et accordé une importance stratégique à l’économie circulaire, en promouvant et en soutenant des initiatives qui misent sur l’innovation en matière de procédés et de produits dans le domaine du recyclage. Toutes les activités ont été menées avec pour objectif principal d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Nous sommes fermement convaincus que, pour obtenir de bons résultats, nous devons travailler ensemble et nous sommes heureux de renouveler notre coopération pleine et entière au sein de l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « La transition vers une économie circulaire est essentielle pour que l’Europe atteigne ses objectifs climatiques et s’affranchisse de sa dépendance en matière d’énergie et de ressources. Je suis fier du succès de l’initiative conjointe en faveur de l’économie circulaire et de la manière dont elle appuie de nouveaux modèles économiques offrant des solutions circulaires. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO : « Le soutien à la transition écologique est l’un des objectifs des activités du groupe ICO, dans le cadre du plan espagnol pour la reprise, la transformation et la résilience. Dans ce domaine, nous accordons une attention particulière au financement de projets relevant de l’économie circulaire qui favorisent des modèles de croissance plus durables et plus équitables. Nous nous réjouissons de partager et de renforcer cet engagement avec nos homologues européens. »

Stefan Wintels, président de la KfW : « Des décisions s’imposent au cours de cette décennie. Nous devons ouvrir la voie à une transformation durable. Pour ce faire, il faut changer nos mentalités et notre manière de procéder. À cet égard, il est essentiel d’utiliser les ressources naturelles avec parcimonie. C’est pourquoi la KfW contribue à cette initiative conjointe depuis 2019, aux côtés des plus grandes banques européennes de promotion économique. Il est capital d’accélérer encore la transition vers une économie circulaire. J’applaudis la poursuite de cette initiative. »

Transition énergétique

Lors de leur réunion à Madrid, le 20 juillet, les six institutions ont notamment discuté d’axes de travail communs afin de contribuer à la transformation et à la souveraineté du secteur énergétique de l’Union européenne, en mettant l’accent sur les initiatives en faveur de l’hydrogène vert, en contribuant à la mise en œuvre du plan RepowerEU et du paquet « Ajustement à l’objectif 55 » et à la réalisation des objectifs généraux du pacte vert pour l’Europe.

Grâce à leur savoir-faire et à leur capacité financière, et en promouvant les partenariats public-privé, ces banques et institutions européennes de promotion économique peuvent jouer un rôle clé pour atteindre les objectifs communs en matière de production d’énergie, d’infrastructures d’interconnexion, de gestion et de stockage, tout en permettant la mise sur le marché de nouvelles sources fruit de la recherche-développement.

Informations générales

La Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) est une banque de développement polonaise dont la mission consiste à appuyer une croissance économique et sociale durable. Parmi ses objectifs figurent le financement durable et le financement de la transition, ainsi que le développement de l’écosystème des institutions qui coopèrent à la création de solutions pour une économie durable. Partenaire financier pour les projets d’investissement stratégiques, la BGK encourage l’entrepreneuriat.www.bgk.pl

La Caisse des Dépôts (CDC) et ses filiales forment un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Le groupe combine cinq domaines de compétence : la politique sociale (la retraite, la formation professionnelle, le handicap, le grand âge et la santé), la gestion d’actifs, le suivi des filiales et des participations stratégiques, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. https://www.caissedesdepots.fr/

La Cassa depositi e prestiti (CDP) est l’institution nationale italienne de promotion économique œuvrant depuis 1850 au service de l’économie. Son objectif principal est d’accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie afin de stimuler sa croissance économique et sociale. La CDP fait porter ses activités en priorité sur le développement durable au niveau local, en soutenant l’innovation et la croissance des entreprises italiennes, y compris sur la scène internationale. Elle s’associe aux collectivités locales, en octroyant des financements et en dispensant des conseils, en vue de mettre en place des infrastructures et d’améliorer les services d’intérêt général. La CDP participe également activement à des initiatives de coopération internationale visant à réaliser des projets dans les pays en développement et sur les marchés émergents. www.cdp.it

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est une société détenue par l’État espagnol, rattachée au ministère des affaires économiques et de la transformation numérique. L’ICO est devenu un établissement de référence pour le financement tant des PME que des projets d’investissement de grande envergure. Il contribue à une croissance durable, en promouvant des activités économiques qui, en raison de leur importance sociale, culturelle, environnementale et en matière d’innovation, méritent d’être promues et développées. www.ico.es

La Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) est l’une des plus grandes banques de promotion économique au monde. Depuis 1948, la KfW s’engage, au nom de la République fédérale d’Allemagne et des Länder, à améliorer les conditions de vie sur les plans économique, social et environnemental dans le monde entier. Pour ce faire, pour la seule année 2022, elle a mis à disposition des fonds se montant à 166,9 milliards d’EUR, dont 36 % (soit 60,5 milliards d’EUR) ont servi à appuyer des mesures destinées à protéger le climat et l’environnement. www.kfw.de