● Cette société de technologie médicale basée à Munich renforcera sa R-D relative à la chirurgie et à la radiochirurgie.

Le prêt de la BEI est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 50 millions d’EUR pour cofinancer le programme de R-D de Brainlab AG en 2023 et 2024. Ce prêt est assorti d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du plan Juncker. Ce financement soutiendra les activités de R-D de Brainlab relatives à la chirurgie, aux traitements par radiochirurgie et à la santé numérique.

Fondée en 1989 et basée à Munich, Brainlab développe, fabrique et distribue des technologies matérielles et logicielles pour les procédures médicales assistées par ordinateur et leurs volets numériques. Ses produits sont axés sur la chirurgie guidée par l’image, l’intégration des salles d’opération et la pratique de la radiochirurgie dans les hôpitaux. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 360 millions d’EUR et emploie 2 200 personnes.

Brainlab s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour créer des modèles très détaillés du cerveau, de la colonne vertébrale, du sein et du poumon, qui sont intégrés dans les outils de chirurgie et de radiochirurgie. La technologie de l’entreprise peut être incorporée à certains dispositifs de technologie médicale tiers. Elle aide ainsi les médecins à effectuer des opérations de précision comme dans le cas de la chirurgie du cerveau, et à suivre avec précision les tumeurs qui se déplacent avec la respiration, lors du traitement du cancer du poumon par radiothérapie.

Brainlab se concentre sur la chirurgie guidée par l’image, l’intégration des salles d’opération numériques et les technologies de radiothérapie. L’une des grandes priorités des salles d’opération numériques est de rationaliser, simplifier et regrouper les flux de données pour libérer du temps non seulement pour le chirurgien, mais aussi pour l’ensemble de l’équipe soignante et du personnel informatique de l’hôpital. Les salles d’opération numériques de Brainlab fonctionnent de nombreuses manières configurables pour assurer la fluidité des flux de données et une approche moderne de la chirurgie. Elles peuvent permettre à l’équipe chirurgicale d’économiser du temps et des coûts dans l’accomplissement de l’ensemble des tâches, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’opération.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « Brainlab est une société de technologie médicale hautement innovante qui développe des solutions efficaces pour accélérer les procédures chirurgicales dans les hôpitaux, en utilisant l’IA et les mégadonnées. La technologie revêt une importance stratégique pour le passage au numérique des soins de santé ; elle permet l’utilisation des données collectées pour les futurs diagnostics et la recherche médicale. Nous nous félicitons de travailler avec Brainlab pour stimuler l’innovation médicale. »

Stefan Vilsmeier, fondateur et PDG de Brainlab : « Face à l’avenir, il est important de comprendre et d’adopter la transition numérique et les technologies qui ouvriront la voie à une nouvelle ère de transformation du secteur de la santé. L’innovation qui permet un traitement médical fondé sur les données et spécifique au patient représente l’avenir et nous travaillons déjà sur la prochaine avancée. Ces nouvelles ressources, destinées à des domaines stratégiques de R-D, nous aideront à continuer à avoir un impact sur le quotidien des médecins et des patients. »

Informations générales

La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 120 pays du monde entier.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker). Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les financements de contrats et de projets au titre du FEIS ont permis de mobiliser des investissements d’un montant total de 524,3 milliards d’euros, qui ont bénéficié à plus de 1,4 million de petites entreprises. Le plan d’investissement pour l’Europe a été remplacé par InvestEU, bien qu’il soit encore possible de signer certaines opérations précédemment approuvées.

Chez Brainlab, nous assurons le passage au numérique des flux de travail médicaux, du diagnostic à la thérapie, pour offrir aux médecins et aux patients de meilleures possibilités de traitement. Notre écosystème numérique innovant constitue la base de la technologie moderne relative à la santé mise en œuvre dans 6 300 hôpitaux de 120 pays. À la pointe de la technologie de la santé depuis plus de 30 ans, Brainlab, basée à Munich, emploie quelque 2 200 personnes dotées d’une expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur des soins de santé dans 25 sites à travers le monde.