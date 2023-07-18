©Michael Fousert/ Unsplash

Dans le prolongement du partenariat financier majeur signé en 2019 pour soutenir la transition vers une économie durable au travers du développement de véhicules verts, la Banque européenne d'investissement (BEI) et ALD I LeasePlan, acteur mondial majeur de la mobilité durable, ont lancé une nouvelle opération pour poursuivre l’accélération de la croissance de flottes de véhicules hybrides et électriques d'ALD | LeasePlan en Europe.



Cette opération comprend un prêt de 300 millions d'EUR accordé par la BEI (à des conditions financières favorables) et un investissement équivalent de 300 millions d'EUR réalisé par ALD I LeasePlan sur une durée de trois ans. Ce co-financement permettra à ALD | LeasePlan de poursuivre le développement de sa flotte de véhicules électriques (hybrides rechargeables et à batterie) à travers l'UE, dans les pays où les deux sociétés opèrent.

Les objectifs de l'UE de lutte contre le changement climatique, qui impliquent une réduction importante des émissions de CO 2 , nécessitent une adoption progressive des voitures électriques ou hybrides[1]. Dans la plupart des pays de l'UE, les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) constituent la majorité des véhicules verts en circulation. Toutefois, il est désormais établi que les véhicules électriques à batterie (BEV) ont un meilleur impact sur la réduction des émissions de carbone, si l'on considère l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la circulation.

Sur la période de trois ans, l’opération a été calibrée pour tenir compte des contraintes existantes liées à la montée en gamme des VE disponibles et au développement des infrastructures de recharge disponibles en Europe. Cette nouvelle opération permettra de cofinancer de manière graduelle 50 % de BEV et 50 % de PHEV (soit près de 15 000 véhicules au total sur trois ans). De plus, les PHEV sont plafonnés à un niveau maximum d'émissions de 50g CO2/km (une réduction d’un tiers des émissions par rapport à 2019).

Au travers de ce financement en soutien aux entreprises européennes dans leur transition énergétique, la BEI joue pleinement son rôle d’accélérateur de la transformation bas carbone de l’ensemble du secteur automobile », explique Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Je suis ravi que la Banque européenne du climat puisse octroyer ce prêt pour soutenir le verdissement des flottes de véhicules hybrides et électriques d’ALD I LeasePlan. ALD I LeasePlan est le leader européen de la mobilité durable, et joue un rôle essentiel dans la diffusion des bonnes pratiques auprès des PME, qui comptent parmi ses clients les plus importants ».

"La récente acquisition de LeasePlan par ALD a positionné notre société comme le leader mondial de la mobilité durable avec une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans le monde. Nous avons l'intention de capitaliser sur cette position unique sur le marché européen pour mener la transition énergétique et offrir à nos clients les solutions de mobilités dont ils ont besoin pour réussir ", déclare Gilles Momper, directeur financier d'ALD I LeasePlan. "Cette opération de cofinancement contribuera à réduire davantage les émissions carbones dans les transports en accélérant l'adoption et la pénétration des véhicules verts dans les pays européens que nous couvrons".

En Europe, au Q1 2023, ALD I LeasePlan a maintenu sa position de leader en Europe, avec 29 % des nouvelles livraisons de voitures particulières en BEV ou PHEV, au-dessus de la moyenne du marché (20 %).

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne et appartient aux 27 États membres de l'UE. Depuis 2019, elle s’est transformée en banque européenne du climat en adoptant une feuille de route ambitieuse. La BEI s’est notamment engagée à soutenir 1 000 milliards d'euros d'investissements en faveur de l'action climatique et de la durabilité environnementale d’ici à 2030 et à consacrer plus de la moitié de ses financements à la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets d’ici à 2025. Elle a déjà largement atteint cet objectif en France en 2022 avec plus de 70% de ses 8,4 milliards d'euros de prêts mobilisés en faveur de l’action climatique dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments et la mobilité durable.

A propos d’ALD I LeasePlan

ALD | LeasePlan est un acteur mondial majeur de la mobilité durable, qui propose des services de location longue durée, d'abonnement flexibles, de gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Avec la plus large couverture géographique grâce à sa présence directe dans 44 pays, ALD | LeasePlan tire parti de sa position unique pour ouvrir la voie vers la neutralité carbone et continuer à façonner la transformation digitale du marché grâce à l'innovation et à des services basés sur la technologie, afin de favoriser l'adoption à grande échelle de la mobilité durable.

Avec 15 700 salariés dans le monde, ALD | LeasePlan gère 3,3 millions de véhicules (à fin mars 2023).

L’entreprise est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD). Société Générale est l'actionnaire majoritaire d'ALD | LeasePlan.