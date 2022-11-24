ALD PAN-EUROPEAN CLEAN TRANSPORT FLEET

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Fiche récapitulative
- Services - Transports et entreposage
The operation concerns the deployment of a fleet of 15,000 electric and low emission hybrid vehicles (with a minimum of 50% of electric cars) across 14 EU countries.
The main goal of the project is to accelerate the transition towards zero emission road transport. The project will generate substantial environmental economic benefits in terms of reduced greenhouse gas emissions, air pollution and noise. The project will also contribute to support the development of the cleaner automotive industry through the accelerated deployment of electric vehicles and, indirectly, their associated infrastructure. Finally, this project addresses the sub-optimal investment situations associated with imperfect competition and incomplete markets, by contributing to increase the level of competition and enable the development, adoption and scale up of electric vehicles. The Promoter has significant experience in the sector and is subject to national regulation of its current activities.
The new vehicles are expected to be much cleaner than market average. Significant benefits in terms of fuel consumption, reduced polluting and carbon emissions are expected and will be further assessed during appraisal. The acquisition of vehicles does not fall under Annex I and II of Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Nevertheless, all environmental issues including possible environmental and operational authorisations, will be reviewed during the due diligence process.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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