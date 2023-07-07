Un projet de dessalement alimenté par l’énergie solaire va renforcer la sécurité de l’eau pour 550 000 personnes.

La BEI s’engage comme jamais auparavant à Djibouti, à l’occasion d’une visite de travail au Luxembourg.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la première banque publique internationale au monde, s’est engagée ce jour à accorder un prêt de 79 millions d’EUR sur 25 ans pour soutenir le dessalement de l’eau, l’accès à l’eau potable et le traitement des eaux usées à Djibouti.

Le tout premier soutien de la BEI à un investissement dans le secteur de l’eau en 44 ans d’activité dans ce pays d’Afrique de l’Est transformera l’accès à l’eau dans la capitale nationale, renforcera la résilience aux changements climatiques, devrait garantir l’accès à l’eau potable à plus de 555 000 personnes et permettra de produire de l’eau potable à partir d’énergie solaire renouvelable dans le cadre de la stratégie Global Gateway.

Le premier investissement de la Banque à Djibouti, effectué par l’intermédiaire de BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au financement du développement, permettra de doubler la capacité de production d’eau douce de la station de dessalement de Doraleh et d’agrandir trois stations d’épuration situées à Doraleh, Balbala et Douda. Le prêt à long terme de la BEI au ministère de l’économie et des finances de la République de Djibouti est garanti par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) de l’Union européenne et sera utilisé parallèlement à des aides non remboursables de l’UE et de l’Agence française de développement (AFD) et à un soutien des autorités djiboutiennes.

Le financement le plus important jamais accordé par la BEI pour des investissements à Djibouti a été signé lors d’une visite de travail au siège luxembourgeois de la Banque européenne d’investissement par Ilyas Moussa Dawaleh, ministre des finances de Djibouti, et Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, en présence de Youssouf Aouled Faraf, directeur du cabinet du premier ministre et président de l’Office national de l’eau, l’ONEAD, et de Aden Mohamed Dileita, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l’Union européenne et du Benelux.

Ilyas Moussa Dawaleh : « La nouvelle intervention de la Banque européenne d’investissement à l’appui de la sécurité hydrique marque une étape importante dans l’adaptation de Djibouti aux effets des changements climatiques. Le partenariat entre Djibouti et l’Union européenne nous aidera à transformer et à sécuriser l’approvisionnement en eau pour des milliers de personnes dans notre pays et contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable de Djibouti. Nous sommes reconnaissants à la BEI pour son soutien financier et ses compétences techniques et nous accueillons avec satisfaction les avantages de cette collaboration pour notre population. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement se réjouit de soutenir des investissements porteurs de transformations dans le secteur de l’eau en Afrique et de contribuer à renforcer les capacités de dessalement et de traitement des eaux usées à Djibouti. Ce nouvel investissement visionnaire témoigne de l’engagement ferme de BEI Monde à relever les défis liés à l’eau et à favoriser la résilience climatique dans les pays vulnérables grâce à des investissements dans de meilleures pratiques, des technologies de pointe et des infrastructures à fort impact, dans le cadre de la stratégie Global Gateway. En s’appuyant sur des sources d’énergie renouvelables, ce projet contribuera de manière significative à la réalisation d’un développement durable et inclusif à Djibouti. Le volet « assainissement » comblera un retard d’investissement chronique dans le secteur et améliorera la santé publique et les conditions environnementales. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Ce nouvel investissement BEI-UE illustre l’engagement ferme de l’Union européenne envers la durabilité et l’action climatique. Il fait suite à l’inauguration de la station de dessalement de Djibouti en 2021 et constitue un exemple parfait de la collaboration au sein de l’Équipe Europe. En outre, il souligne la solidité de notre partenariat de longue date avec Djibouti dans la recherche conjointe de solutions innovantes pour lutter contre les pénuries d’eau. Ce projet deviendra un modèle de meilleures pratiques en matière de gestion de l’eau dans la région et dans le monde entier. »

Renforcer la résilience climatique et la sécurité de l’eau dans la Corne de l’Afrique dans le cadre de la stratégie Global Gateway

Djibouti est l’un des pays du monde les plus exposés aux effets des changements climatiques, notamment les sécheresses de longue durée, les températures extrêmes, les crues soudaines et la salinisation à long terme des sols et des nappes phréatiques.

Le nouvel investissement sera mis en œuvre par l’Office national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti (ONEAD) et s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Vision Djibouti 2035 ». Le projet représente la deuxième phase de l’initiative PEPER (Production de l’eau potable par dessalement et énergie renouvelable). La première phase a permis la production journalière de 22 500 mètres cubes d’eau douce. La deuxième phase permettra de porter cette production à 45 000 mètres cubes ; elle comprend par ailleurs la construction d’une centrale photovoltaïque de 12 MW qui alimentera la station de dessalement.

Transformer la sécurité de l’eau dans la Corne de l’Afrique dans le cadre de la stratégie Global Gateway

Djibouti doit relever des défis importants pour assurer un accès fiable à l’eau potable et une gestion adéquate des eaux usées.

Les nouveaux projets qu’appuie la BEI seront axés sur la mise en œuvre de technologies avancées de dessalement de l’eau et sur l’amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées. En exploitant des sources d’énergie renouvelables, telles que les énergies solaire et éolienne, ces initiatives permettront non seulement d’assurer un approvisionnement durable en eau, mais aussi de réduire l’empreinte carbone de Djibouti, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques à l’échelle mondiale.

L’investissement permettra à Djibouti de développer son secteur de l’eau et, partant, de renforcer sa résilience aux effets des changements climatiques et d’améliorer la sécurité hydrique pour sa population. En outre, le prêt à long terme et le mécanisme de financement concessionnel accordés par la BEI permettront une mise en œuvre rentable du projet, ce qui garantira des pratiques durables en matière de gestion de l’eau pour les années à venir.

Le concours de la BEI à l’appui du dessalement de l’eau et du traitement des eaux usées à Djibouti représente une étape importante vers la sécurité de l’approvisionnement en eau, le renforcement de la résilience aux effets des changements climatiques et le développement durable du pays. Ce partenariat entre Djibouti, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne sera porteur d’espoir, permettra à la population de bénéficier d’avantages durables et servira d’exemple pour les futurs projets liés à l’eau.

La Banque européenne d’investissement soutient l’investissement dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et des entreprises à Djibouti depuis 1979.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris.