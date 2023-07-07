Un protocole d’accord entre le ministère italien et le Groupe BEI visant à renforcer le soutien financier et stratégique au système universitaire et à la recherche a été annoncé ce jour à Rome.

L’accord vise à stimuler les investissements universitaires destinés à améliorer l’efficacité énergétique, à favoriser l’émergence de jeunes pousses innovantes, à promouvoir le transfert de technologies et à renforcer les infrastructures, notamment en créant des logements étudiants.

Soutenir les investissements universitaires dans la recherche et le transfert de technologies, la création de nouveaux logements étudiants et le développement de jeunes pousses innovantes : tels sont les principaux objectifs du protocole d’accord conclu entre le ministère italien de l’enseignement supérieur et de la recherche (MUR) et le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI).

Présenté par la ministre Anna Maria Bernini, la vice-présidente de la BEI et présidente du conseil d’administration du FEI Gelsomina Vigliotti, et le directeur général et chef des opérations à la BEI Jean-Christophe Laloux, l’accord s’inscrit dans le cadre des plus récentes évolutions de la politique européenne. Il porte sur des questions stratégiques pour l’avenir de l’Italie et de l’Europe, comme le soutien à la recherche et au transfert de technologies, la promotion des jeunes entreprises innovantes, la construction de nouveaux logements abordables pour les étudiants, ou encore la rénovation et la modernisation des infrastructures universitaires, en accordant une attention particulière à l’efficacité énergétique. Parmi les points saillants de l’accord, il y a lieu de citer la création d’un groupe de travail commun pour planifier les activités d’assistance financière et technique, le soutien aux jeunes pousses souhaitant accéder aux ressources du Conseil européen de l’innovation (CEI) et la possibilité de promouvoir la coopération entre le Groupe BEI et les établissements italiens de formation supérieure artistique, musicale et chorégraphique, afin de soutenir le secteur culturel et artistique du pays.

Grâce à l’accord signé, le Groupe BEI pourra en outre offrir au MUR et aux universités intéressées une assistance technique visant à faciliter l’accès aux produits financiers de la banque de l’UE.

Anna Maria Bernini, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Ce jour marque le début d’une collaboration structurée, qui permettra au Groupe BEI et au ministère italien de l’enseignement supérieur et de la recherche d’œuvrer de concert au profit de la recherche, de l’enseignement universitaire et de la formation supérieure dans le domaine de l’art, de la musique et de la danse. Nos discussions avec Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du conseil d’administration du FEI, ont porté sur le lancement de cette collaboration établie par un protocole d’accord. Nous avons parlé d’activités communes visant à améliorer les opportunités de l’Italie eu égard au Conseil européen de l’innovation, en soutenant les jeunes pousses et l’innovation, et de la possibilité de transformer les grandes capacités de l’Italie en matière de recherche en exemples de réussite entrepreneuriale à l’échelle européenne. Nous accorderons aussi une attention particulière aux projets dont pourraient bénéficier les étudiants universitaires et aux possibilités de financement des infrastructures et logements universitaires. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI et présidente du conseil d’administration du FEI : « L’investissement dans la recherche et l’innovation est crucial pour améliorer la compétitivité et la durabilité en Italie comme dans le reste de l’Union européenne. L’accord entre le Groupe BEI et le ministère italien de l’enseignement supérieur et de la recherche s’inscrit précisément dans cette trajectoire, en ouvrant la voie à de nouvelles options de financement et en permettant à l’Italie de bénéficier des meilleures pratiques européennes. Il permet de consolider l’engagement ferme de la BEI en faveur des universités et écoles italiennes, que nous avons soutenues à hauteur de près de 3 milliards d’EUR ces dix dernières années. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.