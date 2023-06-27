© Shutterstock

Ce prêt de la BEI servira à financer la contribution nationale aux projets prioritaires financés par l’UE.

Il s’agit de la première tranche d’un prêt de cofinancement qui facilitera la mise en œuvre de projets d’une valeur totale de 5,2 milliards d’EUR destinés à soutenir la compétitivité, l’innovation et la croissance axée sur l’exportation.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les autorités estoniennes ont signé un accord de financement de 300 millions d’EUR pour soutenir des investissements dans les transitions écologique et numérique. Ce prêt constitue la première tranche d’un accord de financement de plus grande envergure et comprend également le cofinancement de projets à l’appui d’une transition juste vers une économie sobre en carbone dans le comté de Viru-Est.

Le prêt-programme structurel approuvé est un produit spécifique destiné à cofinancer des projets soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens. Le volume total des investissements prévus est de 5,2 milliards d’EUR ; environ 3,4 milliards d’euros seront financés par les Fonds structurels de l’UE, le reste devant être fourni sous forme d’un cofinancement national comprenant également le prêt de la BEI.

« Les conséquences de la pandémie et de la crise énergétique n’ont fait que renforcer la nécessité d’accélérer les transitions écologique et numérique », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « C’est pourquoi la banque de l’UE se réjouit de signer cet important accord de prêt avec la République d’Estonie et de soutenir le développement économique et social du pays. Le prêt de la BEI permet à l’Estonie de lancer la mise en œuvre de projets financés par des subventions de l’UE afin d’accélérer l’avènement d’une société plus intelligente, plus verte et plus connectée. »

Le ministre estonien des finances, Mart Võrklaev, se félicite de la coopération à long terme instaurée avec la BEI pour cofinancer des projets soutenus par l’UE. « Cet accord de financement est d’une grande importance car il facilite la bonne mise en œuvre des Fonds structurels de l’UE en Estonie. Je tiens également à souligner que les conditions de prêts souples qu’offre la BEI contribuent à délester le budget de l’État à long terme et à diversifier les obligations de l’Estonie en matière de service de la dette. Les investissements dans les réformes numérique et écologique sont d’une importance non négligeable pour notre économie : la rendre plus verte et plus intelligente peut être source de dynamisme », a-t-il ajouté.

Il s’agira du troisième prêt-programme structurel de la BEI en faveur de la République d’Estonie. La banque de l’UE et l’Estonie ont déjà conclu deux accords similaires lors de périodes de financement précédentes – pour 550 millions d’EUR et 720 millions d’EUR respectivement –, ainsi qu’un financement complémentaire de 120 millions d’EUR lié au COVID-19.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Le montant total des financements de la BEI en Estonie depuis 1994 s’élève à 3,8 milliards d’EUR. En 2022, près de 172 millions d’EUR de financements du Groupe BEI ont été signés à l’appui de projets dans le pays, principalement destinés à soutenir les infrastructures publiques, les soins de santé, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’innovation. Pour soutenir les transports durables, la BEI a revu à la hausse le montant de son prêt au réseau ferroviaire estonien. Par ailleurs, elle a investi dans le producteur laitier E-Piim et dans l’entreprise de biotechnologie Icosagen. Le Fonds européen d’investissement a signé des accords avec Trind Ventures Fund II et Specialist VC Primary and Secondary Fund II, entre autres.