La BEI et Icosagen AS ont signé un prêt de 18 millions d’EUR pour soutenir le financement des installations de production d’Icosagen et renforcer davantage ses plateformes technologiques innovantes de R-D.

Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

L’investissement total dans le projet dépasse 40 millions d’EUR et devrait lancer l’industrie des médicaments biologiques en Estonie.

L’innovateur biopharmaceutique estonien Icosagen AS a conclu un accord de financement de 18 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI) – appuyé par le programme InvestEU – pour renforcer davantage ses services de découverte, de développement et de production de médicaments. Ces fonds s’inscrivent dans le cadre du programme d’investissement de 40 millions d’EUR d’Icosagen destiné à augmenter les capacités de l’entreprise en matière de recherche-développement innovante sous contrat ainsi qu’à mettre en place de nouvelles installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur pour produire des médicaments innovants destinés aux essais cliniques.

L’accord vise à donner une impulsion majeure à l’industrie du développement de médicaments biologiques en Estonie.

La nouvelle usine de production de 1 600 m² viendra compléter les laboratoires existants d’Icosagen à Tartu, en Estonie. Sa construction sera achevée en septembre 2023 et la mise en exploitation est prévue pour 2024. Grâce à ces nouvelles installations, Icosagen deviendra un guichet unique pour ses clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique, ainsi qu’une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat intégrée proposant une gamme complète de capacités de découverte, de développement et de fabrication de médicaments candidats à base de protéines de mammifères.

Mart Ustav, PDG et fondateur d’Icosagen : « Nous avons fourni un travail régulier et de longue haleine pour en arriver à cette étape importante. Le développement de technologies et de flux de travail novateurs contribuera à accroître notre compétitivité pour ce qui est de fournir des services de recherche et de développement sous contrat à nos clients en Europe et dans d’autres régions du monde. Les installations conformes aux BPF en vigueur offriront de nouvelles possibilités ultramodernes en matière de formation et d’emploi pour les scientifiques locaux et régionaux et, dans le même temps, élargiront les capacités et l’impact de l’industrie européenne de la production de médicaments biopharmaceutiques. Nous sommes très reconnaissants à la BEI de son soutien crucial à notre démarche. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’industrie biopharmaceutique devrait croître de manière significative à l’avenir, compte tenu de l’efficacité et de la sécurité plus grandes que présentent les produits biologiques par rapport aux petites molécules, ainsi que de leur utilisation de plus en plus fréquente pour traiter les maladies chroniques. À la BEI, nous sommes fiers de soutenir la croissance de cette industrie. En finançant Icosagen, une entreprise innovante et en pleine croissance, nous lui permettons d’offrir à ses clients une gamme plus complète de services et de produits biologiques en Europe et au-delà. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen : « Le programme InvestEU joue un rôle important dans toute l’Europe en aidant les entreprises à accéder aux financements dont elles ont besoin pour innover, se développer et créer des emplois. Cet accord est un excellent exemple de l’acheminement via InvestEU de financements pour soutenir la recherche et la production, afin de permettre à l’Europe de conserver sa position de chef de file dans le développement de médicaments innovants. Il constituera également un levier important du développement de l’industrie pharmaceutique en Estonie. »

Oliver Schub, directeur principal du développement de l’activité d’Icosagen Cell Factory : « En 2022, Icosagen Cell Factory a travaillé avec plus de 100 entreprises de développement de médicaments et vaccins protéiques, dans le cadre de plus de 500 projets, produisant plus de 3 000 protéines recombinantes différentes. Nos clients partenaires peuvent maintenant évoluer sans discontinuité de la découverte d’anticorps au développement de lignées cellulaires CHO stables, en passant par la production transitoire de protéines en phase préclinique, et passer directement à la fabrication clinique conforme aux BPF, toutes ces opérations étant réalisées par une seule et même équipe et sur un seul site. Notre concept unique de recherche, de développement et de fabrication sous contrat permet de réduire le plus possible la durée de la phase de développement, les coûts et les efforts déployés en matière de gestion de projet. »

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une seule structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Groupe Icosagen

Entreprise privée indépendante fondée en 1999, Icosagen emploie 170 experts en matière de recherche, de développement et de fabrication sous contrat. Elle est basée à Tartu, en Estonie, et possède des bureaux à San Francisco (Californie, États-Unis) et à Berlin (Allemagne). Icosagen est spécialisée et expérimentée dans la recherche sur les médicaments à base de protéines de mammifères. Icosagen Cell Factory CRDMO est une branche spécialisée dans les services de recherche, de développement et de fabrication sous contrat pour les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques à l’échelle mondiale, qui associe les capacités de recherche sous contrat (CRO) et les capacités de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour les protéines et les anticorps recombinants. Icosagen Cell Factory offre un service intégré de bout en bout couvrant la production d’antigènes, la découverte d’anticorps, l’expression de protéines de mammifères, la purification des protéines et leur caractérisation. Avec sa plateforme exclusive de développement de lignées cellulaires CHO stables IcoCell® et ses nouvelles installations répondant aux bonnes pratiques de fabrication, Icosagen Cell Factory élargit sa gamme de services à la fabrication à grande échelle de protéines pour les essais cliniques. Ce concept tout-en-un unique permet d’accélérer considérablement les programmes de développement biopharmaceutique.