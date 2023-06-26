Avec la nouvelle installation, Israël atteindra une couverture de 85 % de ses besoins en eau potable au moyen du dessalement.

Cette usine de dessalement sera la première construite dans le nord d’Israël.

La Banque européenne d’investissement (BEI) devrait fournir 150 millions d’EUR pour la conception et la construction, en Galilée occidentale, d’une usine de dessalement de 425 millions d’EUR qui sera la première construite dans la partie nord d’Israël.

« Le dessalement est essentiel à la préservation de l’eau en tant que ressource naturelle et IDE s’est engagée à améliorer cette technologie pour élargir l’accès à l’eau potable. La BEI est un bailleur de fonds clé dans le domaine du dessalement de l’eau en Israël et je me félicite du soutien de 150 millions d’EUR qu’elle apporte au projet en Galilée occidentale, qui permettra d’améliorer l’approvisionnement en eau des résidents et des entreprises du nord d’Israël », a déclaré Alon Tavor, PDG d’IDE Technologies Group.

« La Banque européenne d’investissement soutient les investissements porteurs de changements dans les domaines de l’action en faveur du climat et de l’eau dans le monde entier. Elle est heureuse de renforcer son soutien à des investissements à fort impact dans l’adaptation aux changements climatiques et l’eau au Moyen-Orient, au moyen d’un financement de 150 millions d’EUR à l’appui du projet de dessalement de l’eau en Galilée occidentale. Par le passé, la BEI avait déjà soutenu quatre des installations de dessalement à grande échelle d’Israël ainsi que des projets visionnaires en Jordanie et à Djibouti. Ce nouveau prêt de la BEI témoigne de notre détermination à promouvoir l’adaptation aux effets des changements climatiques, la résilience et la gestion durable de l’eau dans ces régions du monde exposées au stress hydrique », a ajouté Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« Israël et l’Union européenne sont déterminés à intensifier l’action en faveur du climat et la transition écologique. Le soutien de la BEI à la première usine de dessalement à énergie renouvelable d’Israël témoigne du partenariat étroit mis en place pour, ensemble, lutter contre les changements climatiques et relever les défis en matière de sécurité hydrique », a affirmé Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne en Israël.

Le projet de dessalement de l’eau en Galilée occidentale concerne la septième usine de dessalement en Israël. Il a pour objectif de relever les défis urgents liés à la rareté de l’eau et aux conséquences des changements climatiques dans la région. Les technologies de dessalement de pointe qui seront utilisées permettront de transformer l’eau de mer en eau douce, et d’assurer ainsi un approvisionnement en eau plus sûr et plus durable pour le nord du pays.

Le soutien de la BEI a été confirmé à Tel Aviv plus tôt dans la journée par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, et Alan Tavor, PDG d’IDE, lors d’un symposium de haut niveau consacré au financement de l’action en faveur du climat, organisé conjointement par le Forum israélien sur le climat, ECOPEACE et la BEI. Les contrats de financement devraient être finalisés dans les semaines qui viennent.

Intensifier le dessalement en Israël

La nouvelle usine de Galilée occidentale, qui portera le nom de Birkat Miriam, viendra s’ajouter aux installations de dessalement à grande échelle déjà en activité en Israël : Ashkelon, Ashdod, Palmachim, Hadera et Sorek 1. Une autre, Sorek 2, est également en cours de construction par IDE. Ces structures ont considérablement augmenté la quantité d’eau dessalée disponible pour les besoins en eau du pays. Le volume supplémentaire qui sera fourni par l’usine de Galilée occidentale devrait porter la production totale des usines de dessalement israéliennes à près de 900 millions de mètres cubes par an, soit 85 à 90 % de la consommation d’eau des ménages et de l’industrie.

Financement en PPP aux fins de l’action pour le climat

IDE construira l’usine sous le régime d’un partenariat public-privé (PPP) avec l’État israélien, représenté par les ministères des finances et de l’énergie et l’Autorité israélienne de l’eau, et sera responsable de la planification et du financement du projet. IDE exploitera également l’usine, une fois construite, pendant 25 ans.

La BEI et IDE, le promoteur du projet, entretiennent une coopération de longue date dans le cadre de laquelle ils peuvent partager et déployer leur savoir-faire technique reposant sur les meilleures pratiques en matière de gestion de l’eau, d’innovation et de dessalement pour renforcer l’impact de projets de ce type dans le monde entier.

L’opération représente un effort de collaboration entre les secteurs public et privé et tire parti des forces et de l’expertise des deux entités pour générer le maximum d’impact. La structure en PPP contribue à une mise en œuvre efficace du projet, garantissant la durabilité à long terme et favorisant le développement économique dans la région.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.