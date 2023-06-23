La banque de l’UE fournit un important financement à l’appui de projets dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la mobilité durable et des soins de santé en Bosnie-Herzégovine

Dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE pour les Balkans occidentaux, les fonds aideront le pays à améliorer la mobilité urbaine et à renforcer sa résilience face aux défis économiques et climatiques

À ce jour, les prêts de BEI Monde à l’appui des infrastructures vitales et des petites et moyennes entreprises en Bosnie-Herzégovine s’élèvent au total à 3,4 milliards d’EUR

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les activités en dehors de l’Union européenne (UE), octroie une enveloppe financière globale de 116 millions d’EUR pour promouvoir la mobilité durable, les infrastructures d’eau et d’assainissement et les établissements de soins en Bosnie-Herzégovine. Un prêt de 75 millions d’euros vise à soutenir la réhabilitation et l’agrandissement des unités de soins existantes et la construction d’un campus médical au Centre clinique universitaire de Banja Luka. Le projet permettra d’améliorer les services de santé et les compétences de la main d’œuvre afin de renforcer la résilience et la capacité de réponse du système de santé aux futures situations d’urgence.

Un prêt de 35 millions d’EUR a vocation à financer le projet de transports urbains de Sarajevo visant la modernisation et l’extension des réseaux de tramways et de trolleybus. Ce montant s’ajoute aux 40 millions d’EUR que la Banque a déjà prêtés depuis 2021, portant le total de ses financements à 75 millions d’EUR. Le financement de BEI Monde permettra à la capitale du pays de réduire les encombrements, de lutter contre la pollution de l’air et de renforcer la sécurité et le confort de son réseau de transports publics.

Parallèlement à ces prêts, BEI Monde a également signé une convention portant sur une subvention de l’UE de 6 millions d’EUR au titre de l’Instrument d’aide de préadhésion. Les fonds serviront à agrandir les systèmes d’approvisionnement en eau et de collecte et de traitement des eaux usées dans une vingtaine de municipalités sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Cette subvention sera panachée avec d’autres fonds mis à disposition au titre de ce programme global dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. L’objectif est de réduire la pollution de l’environnement et d’améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement au bénéfice de la population dans tout le pays.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « BEI Monde considère que ces investissements sont une formidable occasion pour le pays de rendre ses infrastructures plus durables dans divers secteurs. Ils améliorent la résilience face aux changements climatiques et aux chocs économiques, tout en relevant le niveau de vie de la population en Bosnie-Herzégovine. En outre, ces projets cruciaux sont mis en œuvre conformément aux pratiques de l’UE et au plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, en tenant compte des besoins concrets et en veillant à procurer des avantages durables aux communautés locales. »

La délégation de BEI Monde et Borjana Krišto, présidente du Conseil des ministres, se sont rencontrées hier à Sarajevo à l’occasion de la signature de l’enveloppe financière globale. Comme l’a déclaré Borjana Krišto, la Bosnie-Herzégovine reste attachée à l’intégration européenne et aux processus régionaux, qui reposent sur la connectivité des communications et les ajustements structurels. « La Bosnie-Herzégovine doit encore intensifier sa coopération avec la BEI, dont la mission principale porte sur ces processus. La BEI est l’un des principaux partenaires de développement du pays à l’aune des prêts et des subventions qu’elle met à disposition à l’appui de projets de développement locaux et régionaux d’intérêt public. »

Johann Sattler, chef de la délégation de l’UE et représentant spécial de l’UE en Bosnie-Herzégovine : « Nous tenons nos promesses. Ces fonds d’un montant considérable en sont une nouvelle confirmation. Ils changeront la donne de manière concrète pour la population de Bosnie-Herzégovine puisqu’ils favoriseront les transports durables et amélioreront le système de santé et les réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans toute la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine n’a pas de partenaire plus loyal et plus engagé que l’UE. Notre soutien combine subventions et prêts avantageux, autant d’éléments qui contribuent à améliorer les conditions de vie et le développement économique sur la voie de l’adhésion à l’UE. »

Si l’on tient compte de ces nouveaux financements, BEI Monde a accordé à ce jour 3,4 milliards d’EUR de prêts en Bosnie-Herzégovine pour soutenir les infrastructures vitales et les petites et moyennes entreprises. Ce volume de prêt est allé, pour plus de la moitié, au secteur des transports (1,6 milliard d’EUR), devant les financements pour les petites et moyennes entreprises (880 millions d’EUR), l’énergie (près de 300 millions d’EUR) et les infrastructures d’eau et d’assainissement (250 millions d’EUR).

Note aux responsables de publication

À propos de la Banque européenne d’investissement et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI soutient des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises. BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de BEI Monde dans les Balkans occidentaux

BEI Monde est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, la Banque a financé des projets dans la région pour un montant total de 10,3 milliards d’EUR.

Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

À propos de l’activité de BEI Monde en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a accordé 3,4 milliards d’EUR de financements, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.