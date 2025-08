Dans le cadre de cette opération, la Banque européenne d’investissement acquiert une obligation hypothécaire du groupe Cajamar pour un montant de 350 millions d’EUR, ce qui permettra à la banque coopérative de mettre à disposition jusqu’à 980 millions d’EUR en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans les zones rurales.

Sur ce montant, 196 millions d’EUR seront destinés à des projets qui visent à lutter contre les changements climatiques.

Le groupe Cajamar bénéficiera en outre des services de conseil de la BEI au titre du programme innovant Green Gateway afin de recenser et de sélectionner des projets verts admissibles à un financement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Grupo Cooperativo Cajamar (le groupe Cajamar) ont signé un accord concernant l’acquisition d’une obligation hypothécaire (cédula hipotecaria) d’une valeur de 350 millions d’EUR. Cette opération permettra à la banque coopérative Cajamar de mettre à disposition jusqu’à 784 millions d’EUR pour soutenir les projets d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), en particulier celles qui opèrent dans les zones rurales et qui sont liées au secteur agroalimentaire, ainsi que jusqu’à 196 millions d’EUR en vue d’accélérer la transition écologique.

Bon nombre des entreprises qui bénéficieront de cet accord sont actives dans des régions considérées par l’UE comme relevant de son objectif de cohésion. Il s’agit de régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE et où l’accès aux financements est plus difficile. L’opération contribue à aplanir ces difficultés et favorise une croissance équitable et une convergence entre les régions de l’Union, l’un des principaux objectifs transversaux de la BEI.

Services de conseil et Green Gateway de la BEI

L’opération comprend également des services de conseil qui seront assurés par le département Services de conseil de la BEI dans le cadre de son programme innovant Green Gateway. Il s’agit de la première opération de ce type signée en Espagne entre une banque et les Services de conseil de la BEI. Grâce au portail Green Gateway, qui est financé par la Plateforme de conseil InvestEU, le groupe Cajamar renforcera ses capacités internes et ses processus d’évaluation, de création, de financement, de suivi et d’établissement de rapports sur les projets verts, tout en renforçant sa compréhension du cadre réglementaire de l’UE en matière de financement durable (taxonomie de l’UE et gestion des risques climatiques).

Sur le portail Green Gateway, les banques intermédiaires de la BEI peuvent accéder au Green Eligibility Checker, un outil en ligne qui permet de vérifier l’admissibilité d’un projet à un financement vert de la BEI et d’évaluer son impact sur l’environnement. Les conseils dont bénéficiera le groupe Cajamar dans le cadre de Green Gateway lui permettront d’identifier les projets admissibles à un financement soutenu par la BEI, ainsi que de mener à bien d’autres programmes de financement en cours avec la BEI.

L’accord a été ratifié à Madrid par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et Luis Rodríguez, président de Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar.

« La BEI et le groupe Cajamar coopèrent régulièrement pour faciliter l’accès des PME et des ETI en milieu rural aux financements. Grâce à cette nouvelle opération de financement et au service à valeur ajoutée fourni par notre département Services de conseil, la BEI contribue à faciliter et à accélérer l’accès aux financements pour les PME et les ETI actives dans les zones rurales et dans le secteur stratégique de l’agroalimentaire », a souligné Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Une proportion importante des bénéficiaires de cette opération sont situés dans des régions relevant de la politique de cohésion, conformément à l’objectif de la BEI de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne, une priorité à laquelle le Groupe BEI a consacré plus de 4 milliards d’EUR en Espagne en 2022. »

Pour sa part, Luis Rodríguez, président de BCC-Grupo Cajamar, a déclaré ce qui suit : « Cette nouvelle collaboration avec la BEI permettra à notre groupe de continuer à contribuer aux avancées et à la modernisation du secteur agricole et de l’économie sociale dans son ensemble, en appuyant les petites et moyennes entreprises qui génèrent richesse et emploi dans leur région. Nous contribuerons également à donner un nouvel élan au développement durable du tissu entrepreneurial, facteur essentiel de la croissance économique et du bien-être des populations, et, de cette manière, produirons un impact économique, social et environnemental positif dans notre domaine d’intervention. »

Informations générales

À propos de la BEI

Le département Services de conseil de la Banque européenne d’investissement est chargé de fournir des services d’assistance et de conseil techniques, financiers et stratégiques aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales et aux intermédiaires financiers intéressés par les produits de financement de la BEI.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record en faveur de projets liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale et un financement total signé en 2022 dépassant les 9,9 milliards d’EUR.

À propos du programme Green Gateway

Financé par la Plateforme de conseil InvestEU, Green Gateway est un programme de conseil mis en place par la BEI pour aider les institutions financières qui bénéficient de ses financements à octroyer des prêts en faveur de projets liés à l’atténuation des changements climatiques, à l’adaptation à leurs effets et à la durabilité environnementale.

Ce programme comprend deux volets : un portail web et un programme de conseil bilatéral. Le portail en ligne propose un outil de vérification de l’admissibilité à un financement vert, le Green Checker, et une bibliothèque électronique comprenant des lignes directrices et des études de cas relatifs aux critères applicables aux financements verts. Le programme de conseil bilatéral propose un renforcement des capacités, une analyse du marché et un soutien pratique afin d’aider les banques à accélérer et à accorder davantage de prêts verts aux PME, aux ETI, aux municipalités et à d’autres entités. Actuellement, trois institutions financières bénéficient de ce programme bilatéral en Espagne.

À propos de Grupo Cooperativo Cajamar

Grupo Cooperativo Cajamar est une référence en matière de banque coopérative en Espagne et l’un des dix groupes et établissements financiers d’importance significative dans le pays. Son activité vise à couvrir les besoins de financement, d’épargne et d’investissement des entreprises, des travailleurs indépendants, des organisations professionnelles et des particuliers. Avec un chiffre d’affaires de 99,1 milliards d’EUR et des actifs s’établissant à 62,982 milliards d’EUR, le groupe compte quelque 3,7 millions de clients et emploie 5 226 personnes dans ses 1 016 bureaux et agences et pour ses canaux numériques (services et applications bancaires en ligne).