L’initiative Défi 2X du G7 a de nouveau dépassé son objectif en mobilisant 16,3 milliards d’USD entre 2021 et 2022.

Les investissements effectués au titre du Défi 2X bénéficient à 473 entreprises en Asie, en Afrique, en Europe centrale et orientale, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Un mécanisme d’homologation pour le secteur mondial du financement axé sur l’égalité hommes‑femmes est en cours d’élaboration.

Le Défi 2X, une initiative phare de l’organisation 2X Global lancée pour la première fois lors du Sommet du G7 de 2018 sous la forme d’un engagement commun d’institutions de financement du développement, a annoncé aujourd’hui qu’il avait dépassé son objectif ambitieux de 15 milliards d’USD.

L’initiative a permis de mobiliser des investissements sexospécifiques pour un montant total de 16,3 milliards d’USD entre 2021 et 2022, au profit de 473 entreprises en Asie, en Afrique, en Europe centrale et orientale, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les investissements axés sur la dimension de genre permettent aux femmes d’accéder plus facilement à l’entrepreneuriat, à des postes de direction, à des emplois décents et qualifiés et à des produits et services de financement qui intègrent cette dimension et qui renforcent la participation économique des femmes.

Perspectives – Le leadership de 2X Global et la prochaine frontière du financement sexospécifique

Ces dernières années, le financement sexospécifique a gagné en importance et est devenu une priorité stratégique pour une grande variété de bailleurs de fonds, en raison d’un solide argumentaire commercial et d’impact en matière de développement ainsi que d’un lien étroit avec le financement de la lutte contre les changements climatiques.

Les critères d’investissement du Défi 2X sont rapidement devenus une norme sectorielle mondiale. Ils relèvent d’une définition partagée et fournissent un ensemble de paramètres mesurables (qui ont été harmonisés avec d’autres, tels que IRIS+, HIPSO et WEPs) qui permettent de déterminer ce qui est « bon » dans le financement intégrant la dimension de genre.

2X Global collabore désormais avec le secteur mondial du financement sexospécifique pour faire évoluer sa norme vers ce qui est considéré comme « mieux » et « meilleur ». L’organisation lancera un mécanisme d’homologation dans les mois à venir pour renforcer la transparence, l’assurance et la rigueur dans ce secteur.

Jessica Espinoza, PDG de 2X Global et présidente du Défi 2X : « Nous nous réjouissons du succès continu du Défi 2X, qui permet de débloquer à grande échelle des capitaux intégrant la dimension de genre. Aujourd’hui, 2X Global réunit plus de 100 institutions membres sur tous les marchés mondiaux. Le moment est donc venu de lancer le prochain Défi 2X pour l’ensemble des investisseurs. Nous attendons avec impatience la prochaine édition du Défi 2X avec un nouvel objectif audacieux qui sera annoncé dans le courant de l’année. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), une institution membre du Défi 2X : « Les résultats impressionnants du Défi 2X prouvent à quel point les investissements sexospécifiques peuvent contribuer à façonner une société plus égalitaire et inclusive. Je suis très fier que la BEI ait été la première banque multilatérale de développement à adopter les critères du Défi 2X et de voir que nous sommes maintenant rejoints par d’autres institutions. Je me réjouis de l’effet d’attraction sur d’autres investissements guidés par les critères du Défi 2X, qui feront progresser l’émancipation économique des femmes et l’égalité entre les sexes. »

Lori Kerr, PDG de FinDev Canada, l’une des institutions de financement du développement co-créatrice de l’initiative au sein du G7 : « Le Défi 2X a joué un rôle déterminant en démontrant l’intérêt commercial et l’impact des investissements sexospécifiques. 2X Global est rapidement devenu un organisme sectoriel international, à l’avant-garde du financement intégrant la dimension de genre. Nous sommes impatients d’élargir et d’approfondir cet impact en collaborant avec les membres de 2X Global. »

Pleins feux sur les investissements sexospécifiques « 2X Global » qui visent à renforcer les résultats financiers et sociaux : des investissements favorisant l’innovation et la résilience des entreprises sexospécifiques en Ukraine

Le dernier fonds en date de Horizon Capital, HCGF IV, a été gratifié du statut « 2X Flagship Fund » dans le cadre du Défi 2X. Cette société de capital-investissement fondée et dirigée par des femmes investit dans des entreprises technologiques à croissance rapide et orientées vers l’exportation en Ukraine et dans la région environnante. Face à l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, Horizon Capital a levé 254 millions d’USD en capital d’investissement ainsi que des dizaines de millions de dollars d’aide humanitaire pour le pays, et a relevé le plafond absolu de HCGF IV à 300 millions d’USD pour mobiliser les investisseurs privés avant la clôture finale en septembre. Les investissements d’ancrage mis en œuvre par certaines institutions de financement du développement membres de 2X Global ont joué un rôle essentiel. Horizon Capital a soutenu la réussite internationale d’initiatives de femmes fondatrices, notamment Creatio et BetterMe.

L’accès au capital et la remise en question des normes sexistes pernicieuses comme moyen de lutter contre l’inégalité systémique

La Kashf Foundation est une institution financière dirigée et détenue par des femmes au Pakistan. Elle répond à tous les critères 2X, avec une femme fondatrice, une présidente-directrice générale, 38 % de femmes membres du conseil d’administration, 30 % de cadres supérieurs féminins, 49 % d’employées et 100 % de clientes. En plus d’être le fer de lance de l’accès au financement pour les entrepreneuses, la Fondation Kashf a produit et diffusé des campagnes de sensibilisation inédites sur des questions sociales par l’intermédiaire des médias grand public, incitant ainsi la société à prendre conscience des inégalités liées au genre tout en positionnant les femmes comme des agents du changement plutôt que comme des victimes.

Des femmes à la pointe de l’innovation numérique pour les femmes

En Amérique latine, l’entreprise Just, détenue et dirigée par des femmes, donne aux créatrices du bas de la pyramide les moyens d’agir grâce à une plateforme technologique qui leur permet de développer leurs activités, d’accéder aux marchés mondiaux et de vendre leurs produits à un prix plus élevé à des clients conscientisés. Cela ouvre des opportunités de vente et de développement habituellement moins accessibles aux micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, et contribue à leur croissance commerciale et au renforcement de leurs capacités grâce à une formation et un enseignement continus.

Promouvoir les opportunités économiques pour les Africaines

Le fonds African Development Partners III (ADP III) de Developement Partners International (DPI) a été le premier à se voir attribuer le statut de 2X Flagship Fund. L’engagement de longue date de DPI en faveur de l’équité entre les sexes, ainsi que la performance commerciale de son fonds, démontre que la collaboration entre institutions de financement du développement et gestionnaires de fonds proactifs a un impact réel sur le développement tout en générant des rendements commerciaux. DPI appuie intentionnellement les objectifs de développement durable 5 (égalité entre les sexes) et 10 (inégalités réduites) au moyen de son portefeuille en Afrique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE tant en Europe que dans le reste du monde, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Créée début 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, se consacre à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile.

Afin de renforcer l’incidence de ses activités sur les femmes et les filles, la BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les sexes et plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes

À propos de 2X Global

2X Global est une organisation mondiale de développement sur le terrain qui compte parmi ses membres des investisseurs, des bailleurs de fonds et des intermédiaires œuvrant sur les marchés publics et privés, dans les économies développées et émergentes. En collaborant avec l’ensemble des investisseurs, des bailleurs de fonds, des mobilisateurs et des influenceurs, l’organisation façonne le marché de manière inédite, transformant à terme les systèmes de financement grâce à un déploiement de capitaux tenant compte de la dimension de genre dans toutes les catégories d’actifs et sur tous les marchés.

À propos de l’initiative Défi 2X

Le Défi 2X a été créé par les institutions de financement du développement des pays du G7 comme un appel à l’action en faveur de l’orientation de davantage de fonds vers des investissements qui donnent des moyens d’autonomisation aux femmes des pays en développement afin de leur permettre d’accéder à l’entrepreneuriat, à des postes de direction, à des emplois de qualité, ainsi qu’à des produits et des services qui renforcent leur participation à l’économie.

Qu’est-ce qu’un fonds 2X Flagship ?

Les instruments dotés du statut « 2X Flagship Fund » sont des fonds sexospécifiques qui s’engagent à la fois à améliorer la diversité des genres dans le secteur de l’investissement (au sein des gestionnaires de fonds eux-mêmes) et à investir dans une optique de genre pour constituer des portefeuilles « gender-smart » fondés sur les critères 2X.