Des organisations non gouvernementales et des groupes militant pour les droits des peuples autochtones, l’environnement, le développement et la préservation du patrimoine ont rencontré le Conseil d’administration et le Comité de direction de la BEI.

A l’agenda : les thèmes de l’action pour le climat, de la protection de l’environnement, du financement du développement et des droits humains.

La BEI a souligné l’importance du dialogue pour renforcer l’impact des investissements.

Le 2 mai, la Banque européenne d’investissement a reçu une cinquantaine de représentants de la société civile pour examiner en quoi la Banque peut mieux répondre aux défis mondiaux que constituent les changements climatiques, la dégradation de l’environnement, la pauvreté et les conflits.

La table ronde, qui s’est tenue au siège de la BEI à Luxembourg, a rassemblé des délégués de la société civile, des défenseurs de l’environnement et des spécialistes du développement en vue d’évoquer notamment les activités de BEI Monde, la branche de la Banque qui se consacre au développement. Figurait également à l’ordre du jour la stratégie adoptée par la BEI pour faire face aux urgences climatiques et environnementales ainsi que pour soutenir les investissements à fort impact qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

« La Banque européenne d’investissement attache une grande importance à la coopération étroite et au dialogue continu avec la société civile en vue d’accroître son impact en tant que banque de l’UE. Les discussions approfondies qui ont eu lieu lors de cette journée de rencontre entre le Conseil d’administration de la BEI et les représentants d’organisations de la société civile s’inscrivent dans un processus de dialogue régulier sur les actions à mener. L’échange d’expériences et de points de vue est essentiel pour s’assurer que les projets que nous finançons répondent aux besoins des différents pays où nous intervenons », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Cette rencontre est un élément clé de la politique de transparence et du dialogue avec les parties prenantes de la BEI. Depuis 2011, ces tables rondes offrent aux représentants de la société civile et aux instances dirigeantes de la Banque une occasion inestimable d’échange franc, ouvert et constructif.

La rencontre avec la société civile a fait suite à de récentes interactions avec les parties prenantes lors de consultations publiques visant à orienter les futurs financements de la BEI en faveur des transports, de l’énergie et d’un recours plus efficace aux normes de durabilité environnementale et sociale de la Banque.

L’an dernier, le Groupe BEI a accordé 72 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements en Europe et dans le reste du monde.