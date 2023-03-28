Cette forte mobilisation européenne se concrétise par un prêt d’envergure de 141,2 M€ de la Banque européenne d'investissement (BEI), premier financeur du projet, et d’un don de 35 M€ de l’Union européenne.

Il s’agit d’un projet stratégique à fort impact économique et social. Une fois réhabilité, le corridor routier assurera la mobilité et le transport des populations et des biens au Tchad. 7 millions de personnes sont concernés directement.

Ce projet routier stratégique de 229 km au Tchad répond aux priorités de la République du Tchad dans le cadre de son Plan National de Développement 2022-2026, ainsi qu’aux objectifs de l’Union Européenne et de la BEI notamment dans le cadre de l’initiative Global Gateway visant à promouvoir le développement d’infrastructures durables.

La République du Tchad à travers le Ministère de la Prospective économique et des Partenariats Internationaux, et le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de sa branche BEI Monde/ EIB Global, annoncent la signature d’un financement de 176.2 millions d’euros pour réhabiliter le corridor routier entre le Tchad et le Cameroun. Ce soutien d’envergure se décline par un prêt de 141,2 M€ de la BEI, premier financeur du projet, et d’un don de 35 millions d’euros de l’Union européenne.

La déclaration de signature est signée ce jour par M. Moussa Batraki, Ministre de la Prospective Economique et des Partenaires Internationaux de la République du Tchad, M. Idriss Saleh Bachar, Ministre des Infrastructures et du Désenclavement de la République du Tchad, M. Kurt Cornelis, Ambassadeur de l’Union européenne en République du Tchad et M. Diederick Zambon, Chef de Division pour les Opérations Secteur Public en Afrique de la Banque Européenne d’Investissement.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement du Tchad 2022 - 2026, notamment dans le développement d'une économie diversifiée et compétitive et la nécessité de désenclaver les zones rurales de production. Le projet est également aligné avec la stratégie Global Gateway de l’UE visant à promouvoir la mise en œuvre d’infrastructures fiables et durables au service des citoyens.

Un projet à fort impact économique et social

La réhabilitation de ce corridor routier va permettre de faciliter la mobilité des populations et des biens entre le Tchad et le Cameroun, ainsi que l’accès aux services administratifs, sociaux et économiques pour les populations vivant le long de l’axe routier.

Les impacts économiques attendus sont tout aussi importants notamment grâce à un accès direct au port de Douala.

Une fois réhabilitée, cette infrastructure contribuera à la mobilité de près de 7 millions de personnes dans le pays et il permettra de désenclaver toute une région du Tchad.

La modernisation de ce corridor routier d’une longueur totale de presque 600 km entre N’Djamena et Douala en Cameroun est alignée sur les objectifs du Programme d'infrastructures pour l’Afrique visant à promouvoir le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté en Afrique grâce à un meilleur accès aux réseaux et services intégrés d'infrastructures régionales et continentales.

Ce projet est également aligné sur les engagements de la Banque Européenne d’Investissement envers les objectifs de l'Alliance Sahel, en particulier dans ses première et deuxième priorité visant respectivement à soutenir le développement rural et à améliorer la décentralisation, l'accès aux services de base.

L’engagement de la BEI au Tchad

Depuis le début de ses opérations au milieu des années 70, la Banque Européenne d’Investissement a été aux cotés de la République du Tchad. Elle a investi près de 260 millions d’Euros en faveur du secteur bancaire, au secteur de l’énergie, des transports, et en soutien au secteur privé à travers le financement de microcrédits.

« Ce projet a été inclus par la Commission européenne dans le paquet d'investissement du Global Gateway EU-Africa, la stratégie européenne sur la connectivité, visant à renforcer des liaisons intelligentes, propres et sécurisées dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche à travers le monde. » S.E.M. Koernaard Cornelis - Ambassadeur de la délégation de l’Union Européenne au Tchad

« Je me réjouis que la Banque prenne part à la mise en œuvre d’un projet aussi important que celui-ci. En contribuant financièrement mais aussi techniquement à ce corridor routier, la BEI comme banque de l’Union Européenne, montre son engagement à contribuer au développement d’infrastructures d’envergure et stratégiques au bénéfice des populations.

Je tiens à remercier la République du Tchad pour la confiance ainsi témoignée à notre institution et la qualité de notre partenariat depuis de nombreuses années. Au nom de la BEI, je tiens à réitérer notre volonté d’être aux côtés du Tchad et l’accompagner pour relever les défis auquel le pays est confronté. »

Ambroise Fayolle – Vice-Président de la BEI

« A travers cette signature, l’activité de la Banque se renforce au Tchad. Notre engagement pour l’Afrique se traduit non seulement à travers ce projet individuel mais aussi en général à travers BEI Monde, notre branche dédiée au développement dont l’objectif est de finance des projets à fort impact tout en renforçant nos partenariats. Notre ambition est de soutenir des secteurs clefs pour les pays à travers le continent comme l’innovation, les énergies renouvelables, l'eau, l'agriculture, ou encore le transport. » Diederick Zambon – Chef de Division pour les Opérations Secteur Public en Afrique de la BEI

Informations générales

À propos de la Banque Européenne d'Investissement

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis 60 ans. A travers EIB Global, la Banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans plus de 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

EIB Global/ BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne (UE) est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.