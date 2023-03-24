Ce prêt vert contribue au plan d’investissement de REN pour 2022-2026 visant à améliorer et à moderniser le réseau de transport d’électricité dans l’ensemble du Portugal.

Ce financement contribuera également au raccordement et à l’intégration de sources d’énergie renouvelables supplémentaires dans le réseau, contribuant ainsi au plan REPowerEU qui vise à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

La majorité des investissements financés par le prêt seront situés dans des zones désignées comme régions relevant de l’objectif de cohésion.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accepté de prêter 450 millions d’EUR à Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A. (REN) pour financer le raccordement de sources d’énergie renouvelables ainsi que le renforcement et la modernisation du réseau portugais de transport d’électricité. Ce financement contribuera au programme quinquennal d’investissement dans le transport d’électricité de REN (2022-2026), au bénéfice de plusieurs régions du pays.

Ce prêt vert de 450 millions d’EUR, accordé par la BEI au Portugal, s’inscrit dans le cadre plus large du plan REPowerEU visant à stimuler l’énergie verte et à soutenir l’autonomie et la compétitivité de l’UE. La contribution totale de 30 milliards d’EUR de la Banque à REPowerEU devrait mobiliser plus de 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027 en faveur des technologies vertes et de l’indépendance énergétique de l’Europe.

Une cérémonie de signature s’est déroulée aujourd’hui à Lisbonne, au cours de laquelle le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix et le PDG de REN, Rodrigo Costa ont souligné l’importance des 450 millions d’EUR engagés pour financer la modernisation globale et l’augmentation de la capacité du réseau de transport d’électricité au Portugal.

« Nous sommes extrêmement heureux que la BEI soutienne notre engagement en faveur de la transition énergétique. REN est au cœur de ce mouvement et ce prêt vert nous aidera à faire plus et mieux face à un réseau énergétique de plus en plus complexe », a déclaré Rodrigo Costa, PDG de REN. « Cet appui renforcera notre capacité d’investissement et accélérera le développement de nouveaux projets de réseau qui amélioreront encore l’utilisation des énergies renouvelables. Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un effort paneuropéen qui est absolument vital si nous voulons réussir à faire face aux menaces liées aux changements climatiques. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a souligné que « des réseaux énergétiques résilients et efficaces sont essentiels pour l’économie et les citoyens d’un pays. Nous sommes très heureux de renforcer notre relation avec REN en vue de soutenir la modernisation et la réfection du réseau portugais de transport d’électricité. En outre, grâce au financement engagé, nous favorisons le raccordement de capacités supplémentaires de production à partir de sources d’énergie renouvelables, facilitant ainsi la fourniture d’énergie verte aux ménages et aux entreprises de tout le pays. Le montant du prêt reflète également la ferme volonté de la BEI d’être l’un des principaux acteurs de la transition verte au Portugal. »

Le projet est destiné à soutenir la modernisation et l’efficacité du fonctionnement du réseau de transport d’électricité au Portugal, à accroître sa capacité, à permettre le raccordement et l’intégration de nouvelles sources d’énergie renouvelables (4,2 GW de puissance supplémentaire, au total) et à permettre à REN de préserver la fiabilité et la qualité de l’approvisionnement en électricité. Il portera notamment sur l’extension, la rénovation et la modernisation des lignes, des postes électriques et des systèmes de contrôle et de protection. Une partie du projet (10 %) est consacrée à l’amélioration de la résilience du réseau face aux phénomènes liés aux changements climatiques, par exemple au moyen du renforcement des pylônes et des câbles.

Le programme est dispersé géographiquement dans l’ensemble du Portugal continental et la majorité des investissements devraient être réalisés dans des zones désignées comme régions relevant de la politique de cohésion de l’UE, confirmant ainsi l’engagement de la BEI de soutenir la convergence des niveaux de vie et une croissance équitable et durable dans l’ensemble de l’Union.

Informations générales

BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats au Portugal. Le total des financements signés a atteint 1,7 milliard d’EUR en 2022.

REN

REN – Redes Energéticas Nacionais intervient dans deux grands domaines d’activité : le transport d’électricité à très haute tension et la gestion technique globale du réseau électrique ; le transport de gaz naturel sous haute pression et la gestion technique globale du réseau de gaz naturel, assurant ainsi la réception, le stockage et la regazéification du GNL, ainsi que le stockage souterrain du gaz naturel. REN est également présent dans le secteur des télécommunications, par l’intermédiaire de RENTELECOM, qui propose des services diversifiés, y compris des infrastructures, des services sous gestion ou des conseils. Répondant à tous les critères de qualité et de sécurité requis, REN veut être l’un des opérateurs européens les plus efficaces du réseau de transport d’électricité et de gaz naturel et, ainsi, créer de la valeur pour ses actionnaires.