Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, détaille l’intervention globale du Groupe BEI pour la reprise et la reconstruction post-séisme lors de la conférence qui s’est tenue à Bruxelles.

Les actionnaires de la BEI envisagent de fournir 500 millions d’EUR au maximum pour accélérer la reconstruction des infrastructures, les investissements dans des méthodes de construction à l’épreuve des tremblements de terre et la reprise économique.

Les spécialistes des services de conseil de la Banque sont prêts à soutenir la préparation de projets et le programme de financement des entreprises du Fonds européen d’investissement est en cours d’examen.

Le Groupe BEI travaillera en étroite collaboration avec des partenaires turcs et internationaux afin de maximiser le soutien à la reconstruction des infrastructures et à la restauration de services essentiels.

À l’occasion de la Conférence des donateurs pour les populations de Turquie et de Syrie organisée à Bruxelles par la Commission européenne et la Présidence suédoise du Conseil européen, la Banque européenne d’investissement a présenté ce jour les détails d’un programme global de reconstruction et de reprise post-séisme, doté d’un nouveau soutien financier de 500 millions d’EUR au maximum, dans le cadre de la réponse globale de l’Union européenne.

Le soutien de 500 millions d’EUR accordé par BEI Monde, qui représente une partie d’un financement plus important de l’Union européenne annoncé lors de la conférence, fait suite à un don humanitaire de 500 000 EUR effectué par la Banque européenne d’investissement dans les jours qui ont suivi le séisme, en faveur d’une organisation réputée qui fournit des abris et une aide de base immédiate aux communautés touchées, tant en Turquie qu’en Syrie.

Lors de la séance d’annonces de contributions de la conférence, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Au nom du Groupe Banque européenne d’investissement, j’exprime ma profonde solidarité et ma sympathie pour les habitants de Turquie et de Syrie à la suite du tremblement de terre dévastateur et tragique du 6 février. Le Groupe Banque européenne d’investissement s’associe à tous les partenaires présents à la Conférence des donateurs de ce jour pour apporter un soutien à long terme à la reconstruction des habitations, des entreprises et des communautés dans les années à venir. Une fois les besoins spécifiques évalués et la réponses détaillée de la BEI confirmée, nous recommanderons aux 27 États membres de l’UE, les actionnaires de la BEI, d’approuver une enveloppe globale de 500 millions d’EUR à l’appui de la reconstruction des logements et des infrastructures et du redressement des entreprises, dans le cadre du soutien ciblé de l’Union européenne à la région dévastée et en étroite coordination avec des partenaires turcs et des bailleurs de fonds internationaux. »

Soutenir la reconstruction à l’épreuve des tremblements de terre

Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration de la BEI, la réponse globale de la BEI contribuera à rétablir des conditions de vie de base pour plus de 1,7 million de réfugiés touchés par le tremblement de terre, notamment par le biais d’un soutien spécifique à la réparation des infrastructures endommagées et d’investissements dans des bâtiments à l’épreuve des séismes, plus résistants à de futures secousses, dans le cadre d’un programme de prêt destiné à favoriser une reprise post-catastrophe.

Des experts techniques et sectoriels de la Banque européenne d’investissement soutiendront la préparation de projets et la mise en œuvre du programme de reconstruction des infrastructures.

Aider les villes, les communes et les entreprises à se redresser

Le soutien de BEI Monde devrait également prendre la forme de financements ciblés en faveur des villes et des communes des régions turques directement touchées par le séisme, afin de rétablir les services essentiels et de réparer les infrastructures.

Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, examine actuellement les besoins d’investissement des entreprises locales et évalue la capacité de déploiement des partenaires financiers locaux afin de renforcer l’impact d’un dispositif de garantie couvrant les financements accordés aux entreprises pour la reconstruction post-séisme.

Coordonner les investissements de redressement à long terme avec les partenaires turcs et internationaux

Le déploiement de l’intervention de BEI Monde en faveur de la reconstruction des infrastructures et du financement des entreprises sera coordonné avec la Commission européenne, les bailleurs de fonds internationaux et les autorités turques afin d’identifier le soutien le plus important et le plus efficace.

Un soutien ciblé au redressement dans les régions de Turquie touchées par le tremblement de terre

La réponse du Groupe BEI au tremblement de terre présentée aujourd’hui sera axée sur les régions turques directement touchées par le séisme. Elle vise à maximiser le soutien ciblé à la restauration des infrastructures et des services de base et à la reprise de l’activité économique et commerciale. Elle est également destinée à garantir que les nouveaux investissements pourront mieux résister aux séismes et s’adapter à un climat en évolution.

Sous réserve de l’approbation des organes directeurs de la BEI, ce nouveau financement devrait soutenir les efforts de reconstruction au cours des quatre prochaines années.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.