La BEI a soutenu la construction d’un nouvel hôpital régional à Craiova et la rénovation de 26 hôpitaux et établissements médicaux de petite dimension dans tout le pays.

La banque de l’UE a signé des accords de financement en faveur des universités de Cluj-Napoca et de Targu Mures (55 millions d’EUR) et à l’appui d’investissements liés à l’aménagement urbain d’Oradea et du 2 e arrondissement de Bucarest (30 millions d’EUR).

Des intermédiaires bancaires dégageront 200 millions d’EUR de financements en faveur de PME et d’entreprises de taille intermédiaire pour soutenir de nouveaux investissements, le coût total du projet s’élevant à environ 560 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont signé des accords de financement pour un montant de 1 012 millions d’EUR à l’appui de nouveaux investissements dans toute la Roumanie, confirmant ainsi l’engagement du Groupe BEI à soutenir l’économie du pays.

En 2022, l’engagement financier du Groupe BEI en Roumanie a porté sur divers secteurs comme la santé, le développement urbain, la régénération forestière, l’enseignement supérieur et les investissement des entreprises. La BEI a contribué à la construction d’un nouvel hôpital régional à Craiova et à la rénovation de 26 hôpitaux et établissements médicaux de petite dimension dans tout le pays. Elle a apporté son aide financière aux universités de Cluj-Napoca et de Targu Mures, ainsi qu’un nouveau soutien ciblé visant à améliorer la sécurité routière sur l’ensemble du territoire roumain. Les projets relatifs aux universités et à la sécurité routière ont également bénéficié de services de conseil de la Plateforme européenne de conseil en investissement. En outre, la Banque a mis des fonds à la disposition de petites et moyennes entreprises (PME) et d’ETI par le biais d’intermédiaires financiers. Ils ont permis de financer des activités de R-D liées à des technologies innovantes dans le domaine des groupes motopropulseurs destinés aux véhicules électriques et hybrides rechargeables.

En 2022, le FEI a encore renforcé son soutien à un environnement économique inclusif. Diverses opérations de type microfinance ont été effectuées dans le cadre du Fonds InvestEU, visant à mobiliser plus de 1,25 milliard de RON pour les microentreprises roumaines. Le FEI a également lancé la procédure de sélection des intermédiaires pour l’instrument de fonds propres doté de 400 millions d’EUR financé au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience. Il collabore avec la Commission européenne et les autorités roumaines à la création d’un compartiment « États membres » d’InvestEU qui soutiendra la transition écologique et la compétitivité des entreprises du pays.

Pour l’avenir, le Groupe BEI s’attache tout particulièrement à soutenir des projets liés à la transition énergétique, à l’éducation, à la santé, aux transports et à la croissance inclusive, et à contribuer à la mise en œuvre réussie du plan pour la résilience et la relance de la Roumanie. Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI qui se trouvait en Roumanie jeudi, a expliqué : « La pandémie de COVID-19 a notamment mis en lumière la nécessité, pour nos sociétés, de disposer de systèmes de santé solides et fiables à tout moment. Nous avons soutenu la Roumanie pendant la pandémie, mais alors que nous envisageons l’avenir, je suis fière que la BEI ait continué en 2022 à aider le pays à mobiliser un soutien à grande échelle en faveur de la santé. Notre soutien à la construction d’un nouvel hôpital régional à Craiova et à la rénovation de 26 petits hôpitaux et établissements médicaux fait suite à notre appui financier et à nos services de conseil en faveur de deux nouveaux hôpitaux régionaux à Iasi et Cluj en 2021. Ces projets permettront aux patients d’accéder à des traitements spécialisés et contribueront à améliorer la qualité de l’enseignement médical pour les prochaines générations de médecins. Nous sommes prêts à soutenir la transformation du secteur roumain des soins de santé ainsi que d’autres investissements prioritaires, notamment le cofinancement du plan roumain pour la résilience et la relance. »

Adrian Câciu, ministre roumain des finances : « Nous apprécions l’activité du Groupe BEI en Roumanie, en particulier concernant la mise en œuvre de la politique de cohésion par le biais de cofinancements, de services d’assistance technique et d’instruments financiers qui contribuent à l’absorption accrue des fonds européens dans le contexte du cadre financier pluriannuel actuel et des opérations de cofinancement au titre du plan national pour la résilience et la relance. »

Nous sommes disposés à explorer de nouveaux moyens de renforcer notre partenariat avec la BEI, en fonction des besoins de développement de la Roumanie, afin d’accroître le soutien financier et l’appui technique, en particulier à destination du secteur privé. Nous continuerons à recenser ensemble les différentes opportunités en nous appuyant sur la vaste expérience de la Banque en matière de projets publics contribuant à la croissance économique et à l’atténuation des disparités régionales, conformément aux objectifs de politique publique de la BEI. »

Première demande de financement à l’appui du plan roumain pour la résilience et la relance

La Roumanie devrait recevoir près de 30 milliards d’EUR de subventions et de prêts au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience de l’UE, le fonds européen de réponse à la pandémie, financé conjointement. Le Groupe BEI est l’un des principaux partenaires de cofinancement dans l’application du plan roumain pour la résilience et la relance, qui définit les priorités des autorités nationales en matière d’affectation de ces fonds. En 2022, la BEI a reçu la première demande de financement pour la mise en œuvre de la Facilité pour la reprise et la résilience et des Fonds structurels et d’investissement européens 2021-2027 en Roumanie. La BEI collaborera avec ses partenaires roumains pour mobiliser jusqu’à 4 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui d’investissements nationaux dans les domaines des transports et de la santé, entre autres.

Les services de conseil de la BEI aident la Roumanie à attirer plus de 82 milliards d’EUR d’investissements

En 2022, les services de conseil de la BEI ont renforcé leur soutien consultatif sur mesure destiné aux entités publiques et privées actives dans des secteurs tels que, notamment, la sécurité routière, l’éducation, la santé, l’action pour le climat, la décarbonation et la transition numérique. En 2023, nos experts en services financiers continueront de soutenir des projets dans divers secteurs, notamment la santé, les transports, l’énergie, l’éducation, l’eau, la gestion des déchets et le développement urbain et rural. Depuis 2006, à eux seuls, les service de conseil Jaspers ont soutenu la préparation de projets d’investissement d’une valeur de près de 82 milliards d’EUR dans plusieurs secteurs, comme les transports, l’eau et l’économie circulaire. Parallèlement, le service d’appui à un projet a fourni des conseils techniques pour la construction des trois hôpitaux d’urgence régionaux de Cluj, Craiova et Iasi, ainsi que pour des projets visant les secteurs de l’eau, de l’énergie, des déchets solides et des transports.

Informations générales

Présente en Roumanie depuis 1991, la BEI y a acheminé plus de 17 milliards d’EUR de financements pour des projets favorisant le développement économique et financier du pays. La BEI, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites entreprises, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Depuis sa création, le FEI a accordé 2,3 milliards d’EUR de financements en Roumanie dans le cadre de 109 contrats. Ces investissements devraient mobiliser quelque 6,2 milliards d’EUR de financement et à ce jour, ils ont permis de soutenir plus de 374 000 emplois. Le FEI fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social et l’inclusion, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.