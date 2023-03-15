La BEI prête 63,7 millions d’USD à Landsnet pour la construction d’une nouvelle génération de lignes électriques qui jouera un rôle important dans la transition vers l’énergie verte.

Landsnet se servira de ce financement pour moderniser le réseau électrique national islandais afin de répondre à la demande croissante d’énergie, ce qui appuiera ensuite la transition vers l’énergie verte.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 63,7 millions d’USD à Landsnet (9 milliards d’ISK) pour sa nouvelle génération de lignes électriques. Les projets couverts par le financement comprennent deux nouvelles lignes de transport qui améliorent l’interconnexion des régions du nord-est et de l’est de l’Islande. La modernisation des connexions permet d’améliorer la sécurité et la qualité de l’approvisionnement, y compris un degré accru de redondance du réseau et de réduction des pertes de réseau, et de lever les contraintes qui limitent l’augmentation de la production et de la consommation.

La consommation d’électricité en Islande reposant essentiellement sur des sources d’énergie renouvelables (> 85 %), grâce à ce financement, la transition vers l’énergie verte concernera davantage de foyers en Islande, réduisant ainsi les émissions. Ce projet améliorera encore la fiabilité de l’approvisionnement en électricité pour tous les utilisateurs, conformément aux objectifs de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie ainsi qu’à la transition énergétique globale de l’Europe.

Guðlaug Sigurðardóttir, directrice financière de Landsnet : « Les moments que nous vivons sont passionnants pour le secteur islandais de l’énergie. Créer de la valeur pour la société et notre clientèle est notre priorité absolue. Notre objectif principal est de garantir l’approvisionnement en électricité de l’Islande. Nous avons donc des plans ambitieux en ce qui concerne le renforcement du réseau principal. Nous nous réjouissons que la Banque européenne d’investissement ait accepté de nous accorder un prêt à l’appui de nos nouvelles lignes dans le nord-est, qui ont déjà démontré leur valeur. Elles ont renforcé l’accès à l’électricité et amélioré la sécurité de l’approvisionnement dans la région pendant les hivers souvent difficiles. Nous saluons la poursuite de la collaboration sur le renforcement du réseau islandais à l’appui de la transition énergétique, dans laquelle Landsnet jouera un rôle clé. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Face aux changements climatiques, la transition énergétique joue un rôle important dans le monde entier. Nous sommes très heureux d’aider Landsnet à maintenir la sécurité de l’approvisionnement et à améliorer l’accès à l’énergie verte en Islande, dans le droit fil du rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat. Nous avons déjà soutenu par le passé la production d’électricité renouvelable dans le pays. Faire en sorte que cette énergie verte soit disponible partout est bon pour la population locale, mais aussi pour les débouchés commerciaux. »

Lucie Samcová-Hall Allen, ambassadrice de l’Union européenne en Islande : « L’UE est profondément déterminée à faire progresser la transition vers l’énergie verte à l’échelle mondiale et à aider nos partenaires à améliorer encore l’accès à un approvisionnement énergétique sûr, abordable et durable. Ce projet illustre parfaitement le type d’initiative dans laquelle l’UE souhaite investir. Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec l’Islande, un pays pionnier depuis de nombreuses années dans le domaine des énergies durables. Notre confiance dans le secteur de l’énergie verte en Islande se reflète dans les financements, à hauteur de près d’un milliard d’euros, que la BEI a accordés à des projets de ce type en Islande depuis l’an 2000. »

Ce prêt servira à construire une nouvelle génération de lignes électriques pour le réseau national. Le renouvellement du réseau est actuellement en cours avec les lignes du Krafla et du Hólasandur, qui ont déjà démontré leur importance. Ces lignes ont considérablement amélioré l’accès à l’électricité dans des endroits comme Akureyri, mais aussi la sécurité de l’approvisionnement en cas de phénomènes météorologiques intenses tels que ceux vécus tout au long de l’hiver. Elles représentent également une contribution essentielle à la transition énergétique en Islande. C’est la première fois que Landsnet reçoit un prêt de la Banque européenne d’investissement.

Informations générales

Important bailleur de fonds pour des projets dans les domaines de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale, la BEI a émis la première obligation verte au monde en 2007. Au cours des cinq dernières années, elle a mis à disposition plus d’un demi-milliard d’euros à l’appui de projets dans les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Le mandat d’investissement de la BEI dans les pays de l’AELE remonte à 1994 et a été renouvelé pour la dernière fois par une enveloppe de 800 millions d’EUR supplémentaires en janvier 2022, ce qui a permis d’accroître le financement des projets liés au climat en Islande, en Norvège, en Suisse et au Liechtenstein.

Détenu principalement par l’État, Landsnet est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité de l’Islande. Son rôle est d’assurer le développement et l’exploitation rentables du réseau, car la sécurité de l’approvisionnement et l’alimentation ininterrompue en électricité sont des piliers de la société moderne. La fiabilité de l’électricité est aujourd’hui essentielle. La société islandaise est tributaire du réseau de transport d’électricité de Landsnet, qui doit être fiable et digne de confiance. Parallèlement, un large consensus est nécessaire pour moderniser avec succès le réseau de transport d’électricité. Pour que l’avenir énergétique soit vert, il faut répondre aux besoins de la société tout en protégeant l’environnement dans lequel nous vivons.