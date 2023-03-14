La campagne de vaccination bénéficiera à plus de 2 millions d’enfants en Équateur.

Le prêt renforce la préparation à de futures pandémies, la résilience sur le long terme des systèmes de santé et la capacité à fournir des services essentiels de santé publique.

Le projet appuie l’acquisition de vaccins et le renforcement de la chaîne du froid et de la logistique pour la distribution dans des zones reculées.

Ricardo Mourinho Felix, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a signé aujourd’hui en présence d’Alfredo Borrero, vice-président de l’Équateur, un prêt de 100 millions d’USD visant à soutenir la campagne de vaccination pédiatrique de l’Équateur et à couvrir l’achat de vaccins.

Le ministère de la santé publique de l’Équateur a lancé en octobre 2021 la campagne « Todo Campeón se Vacuna » (Les champions se font vacciner) afin de promouvoir la vaccination des enfants. Cette campagne de vaccination bénéficiera à plus de 2 millions d’enfants en Équateur.

Le prêt soutiendra l’ensemble de la campagne de vaccination, contribuant non seulement à l’achat de vaccins, mais aussi au renforcement de la chaîne du froid et de la logistique pour la distribution dans les régions reculées, grâce à l’acquisition d’articles et d’équipements médicaux ainsi que d’outils informatiques destinés au secteur médical. Cet appui financier accroît la préparation à de futures pandémies, la résilience sur le long terme des systèmes de santé et la capacité à fournir des services essentiels de santé publique.

En outre, ce prêt soutient l’Équateur dans la mise en œuvre de son initiative phare « Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil » (l’Équateur grandit sans malnutrition infantile), qui place la santé des enfants au centre de ses préoccupations. Il s’inscrit donc dans le droit fil de l’initiative Global Gateway de l’UE, qui appuie des projets qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Ricardo Mourinho Felix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Je suis heureux de confirmer le soutien de la BEI à la campagne de vaccination des enfants en Équateur. La vaccination est l’un des investissements dans la santé mondiale les plus efficaces. Elle est essentielle à une croissance économique durable et à la protection de la santé humaine en cas d’apparition de maladies infectieuses. L’investissement dans les services de santé joue un rôle important dans l’autonomisation des filles et des femmes grâce à l’égalité d’accès aux vaccins. Ce projet s’appuie sur notre solide expérience en matière de soutien aux investissements à fort impact en Équateur et dans toute l’Amérique latine. »

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Forte de l’expérience et de l’expertise de ses ingénieurs et économistes internes, la BEI contribue à l’élaboration et à l’instruction de projets de la plus haute qualité. En tant qu’institution financière de l’UE, notée triple A et axée sur les politiques européennes, la BEI offre des conditions financières attrayantes : des taux d’intérêt compétitifs et des durées de prêt adaptées aux projets. Grâce à ses partenariats avec l’UE et d’autres bailleurs de fonds, la BEI est souvent en mesure de déployer des subventions qui renforcent encore l’impact sur le plan du développement des projets soutenus.

À propos de BEI Monde en Équateur

La BEI est la plus grande banque publique multilatérale au monde. L’année dernière, elle a financé quelque 11,8 milliards d’USD d’investissements en dehors de l’Union européenne grâce à BEI Monde, sa branche financière créée en 2022 pour les activités à l’extérieur de l’Union européenne. L’Équateur est l’un des principaux bénéficiaires des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis le début de ses opérations dans le pays en 2006, la banque de l’UE a accordé plus de 875 millions d’USD, permettant ainsi le financement d’investissements à des conditions avantageuses, tant pour ce qui est des échéances que des taux d’intérêt, dans le but d’améliorer la qualité de vie de la population équatorienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en favorisant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en apportant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses activités en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 14 milliards d’USD à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’UE, soutenant des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. L’investissement dans la connectivité est au cœur même de l’action de BEI Monde qui s’appuie sur les 60 ans d’expérience de la Banque. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’Union européenne, BEI Monde entend soutenir quelque 107 milliards d’USD d’investissements, soit environ un tiers de la dotation globale de l’initiative, d’ici la fin de 2027.