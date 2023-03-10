©Alex Vasey/ Unsplash

Doté d’une enveloppe de 500 millions d’EUR provenant du PNRR, le fonds thématique, qui sera géré par la BEI, relève du fonds de fonds Ripresa e Resilienza Italia et vise à soutenir le secteur du tourisme italien.

Ce fonds thématique réalisera ses opérations via les intermédiaires financiers Equiter (avec le groupe Intesa Sanpaolo) et Banca Finint (en collaboration avec Finint Investments SGR et Sinloc S.p.A.). Un troisième intermédiaire financier s’y ajoutera ultérieurement.

Ses ressources contribueront à appuyer les investissements dans la construction, la rénovation et la modernisation de structures et d’infrastructures touristiques. Seront également soutenues les interventions relatives aux transitions écologique et numérique du secteur, comme les projets de transformation numérique et ceux visant à promouvoir une mobilité durable liée au tourisme.

Dans le contexte d’une convention de financement signée avec le ministère italien de l’économie et des finances (MEF) portant sur la création d’un fonds de fonds dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience (PNRR) en faveur du tourisme durable et de la régénération urbaine, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère du tourisme ont lancé le Fonds thématique pour le tourisme, doté d’une enveloppe de 500 millions d’EUR.

La BEI mettra ces ressources à la disposition des entreprises via les intermédiaires financiers Equiter (en collaboration avec le groupe Intesa Sanpaolo) et Banca Finint (en collaboration avec Finint Investments SGR et Sinloc S.p.A.), auxquels se joindra ultérieurement un troisième intermédiaire financier, sélectionné dans le cadre d’un appel public à manifestation d’intérêt.

Equiter, conjointement avec le groupe Intesa Sanpaolo, gérera des ressources allant jusqu’à 200 millions d’EUR, tandis que Banca Finint aura sous gestion un montant pouvant atteindre 175 millions d’EUR. Des ressources supplémentaires seront allouées prochainement à un troisième intermédiaire financier.

Dans le cadre du PNRR (Investissement 4.2 : Fonds pour la compétitivité des entreprises touristiques – Tourisme 4.0 – Mesure M1C3-4), le Fonds thématique pour le tourisme vise à promouvoir et à faciliter une offre touristique fondée sur la durabilité environnementale, l’innovation et la transition numérique des services, tout en augmentant la compétitivité des entreprises, conformément aux objectifs du PNRR.

Plus précisément, les investissements réalisés dans le cadre du Fonds thématique pour le tourisme pourront inclure la construction, la rénovation et la modernisation de structures et d’infrastructures, en vue de promouvoir la durabilité et la transition écologique du secteur du tourisme, notamment par des investissements dans des projets et (ou) des processus numériques et des interventions visant à promouvoir la mobilité durable liée au tourisme.

En outre, le Fonds pourra financer les besoins en fonds de roulement des entreprises et leurs coûts d’investissement. Les ressources seront distribuées par les intermédiaires financiers sous forme de prêts, d’apports de fonds propres et (ou) de quasi-fonds propres, une fois effectués l’audit préalable et l’instruction des projets.

Selon Daniela Santanchè, ministre du tourisme : « Le Fonds financera des investissements appuyant la durabilité environnementale, la transformation numérique et l’innovation. Le soutien fourni stimulera la croissance et renforcera la compétitivité des entreprises du secteur du tourisme italien. Il témoigne encore une fois de l’engagement de l’État italien à relancer un secteur aussi vital pour notre économie. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce au Fonds thématique pour le tourisme, la BEI, en tant que banque européenne du climat, soutiendra des entreprises et des services qui visent notamment à promouvoir la transition écologique du secteur touristique, en mettant 500 millions d’EUR à leur disposition dans le cadre du PNRR italien. Il est essentiel de promouvoir le développement d’un tourisme durable afin de préserver l’environnement, la biodiversité et les ressources naturelles, et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. En 2022, plus de la moitié des financements du Groupe BEI en Italie, soit un montant de 5,52 milliards d’EUR, a été consacrée au soutien à la durabilité environnementale. »

Carla Patrizia Ferrari, PDG d’Equiter : « Avec notre expérience décennale dans la gestion de fonds de tiers, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette initiative majeure promue par le ministère du tourisme et la BEI. Le tourisme est un secteur stratégique pour l’Italie et le nouveau fonds offre une occasion tangible d’aider le pays à se remettre des effets de la pandémie grâce à des investissements compatibles avec les transitions environnementale, numérique et sociale prévues dans le PNRR italien et le pacte vert pour l’Europe. »

Fabio Innocenzi, PDG du groupe Banca Finint : « Notre groupe est honoré de pouvoir participer à un projet d’une telle envergure, qui vise à développer les entreprises touristiques italiennes et à promouvoir leur transition numérique et leur éco-durabilité dans le contexte du PNRR. Banca Finint et Finint Investments SGR, en collaboration avec Sinloc S.p.A., agissant en qualité de gestionnaires du projet, mettront leur vaste expérience au service d’entreprises italiennes œuvrant en faveur de la croissance et du développement régional. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Equiter S.p.A. est un investisseur et un conseiller financier dans le domaine des infrastructures et de l’innovation. Plus spécifiquement, la société sélectionne, met en œuvre et gère des investissements directs et indirects sous forme de capital-risque, dans le but de promouvoir le développement socio-économique des régions et la croissance durable sur le long terme, en respectant les principes du financement d’impact. Equiter est à ce titre un gestionnaire professionnel et un investisseur de long terme jouissant d’une expérience considérable dans la mise en œuvre d’investissements entièrement nouveaux. La composition de son actionnariat d’Equiter S.p.A. est inédite : à la présence de trois des plus grandes fondations bancaires italiennes (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino et Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), elle associe la solidité du groupe Intesa Sanpaolo.

Le groupe Banca Finint intervient sur les marchés italiens de la banque d’entreprise et d’investissement, du financement structuré, et de la gestion de patrimoine et d’actifs. Créée fin 2014, la société Banca Finint est l’aboutissement de plus de 40 ans d’activité du groupe Finanziaria Internazionale, fondé en 1980 par Enrico Marchi. En 2016, le groupe Banca Finint a été créé avec Banca Finint en tant que société mère. Banca Finint est spécialisée dans des activités principalement liées aux marchés des capitaux d’emprunt (mini-obligations et financements spécialisés), la structuration et la gestion d’opérations de titrisation, mais aussi dans les obligations garanties et le financement structuré, le conseil visant des opérations financières exceptionnelles et la mise en œuvre d’émissions groupées d’obligations. Elle déploie ses produits pour soutenir les entreprises et l’économie réelle des régions où elle est présente. Font également partie du groupe Banca Finint : Finint Investments SGR, la société de gestion de portefeuille (gestion de fonds en valeurs mobilières et en biens immobiliers) selon différentes stratégies adaptées aux besoins de ses investisseurs nationaux et internationaux ; Finint Private Bank, qui offre aux clients privés et aux familles des services de conseil de haut niveau ainsi qu’une plateforme d’investissement ouverte ; et Finint Revalue, une société spécialisée dans la gestion de crédit. Sis à Conegliano (province de Trévise), le groupe compte des bureaux à Milan, Rome et Trente, plus de 550 employés, 190 consultants financiers répartis dans 62 bureaux régionaux, ainsi que 10 milliards d’EUR d’actifs sous gestion.

Sinloc – Sistema Iniziative Locali – S.p.A. a pour mission de soutenir le développement local. Spécialisée dans les services de conseil et les investissements en Italie et en Europe, Sinloc promeut le développement principalement à travers la réalisation d’infrastructures. À cet égard, elle mène des études de faisabilité, propose une assistance technique et met en œuvre des investissements à l’appui de projets de partenariat public-privé. Elle aide les institutions et les entreprises locales dans la conception de projets et la recherche et l’emploi efficaces de ressources financières nationales et européennes. Onze fondations d’origine bancaire sont présentes dans son capital.