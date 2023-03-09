En 2022, le Groupe BEI a signé des opérations de financement pour un montant total de 9 961 millions d’EUR.

Les interventions en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale ont atteint le chiffre record de 5 182 millions d’EUR, à savoir plus de la moitié des financements du Groupe BEI en Espagne.

Le montant des financements en faveur de projets liés aux énergies durables, qui contribuent à l’indépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles, est supérieur pour la première fois à 3 milliards d’EUR, ce qui, en termes de volume, place l’Espagne au deuxième rang parmi les États membres de l’UE.

En 2022, les opérations menées en Espagne par la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale, ont été marquées par des engagements financiers records en faveur de l’action climatique, de la durabilité environnementale, des énergies renouvelables, de l’innovation et de la transition numérique. En 2022, le Groupe BEI a signé des opérations de financement pour un montant total de 9 961 millions d’EUR en Espagne[1].

Ce volume total de financement engagé représente 0,76 % du PIB de l’Espagne et devrait mobiliser des investissements d’une valeur de plus de 23 milliards d’EUR. L’Espagne figure parmi les trois pays de l’UE qui ont reçu le plus de financements du Groupe BEI en 2022.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé des opérations en Espagne et au Portugal : « Ces chiffres témoignent de l’engagement du Groupe BEI à financer l’avenir d’une économie espagnole reposant sur la transition écologique et numérique, la compétitivité des entreprises et la cohésion économique, territoriale et sociale. Un engagement qui, loin de se relâcher en cette période d’incertitude macroéconomique, a été renforcé par des lignes stratégiques qui positionnent la Banque comme un acteur majeur de la promotion de l’innovation dans le pays et de la réalisation de la neutralité climatique de son économie. »

Il ajoute : « Les financements du Groupe BEI en Espagne ont également soutenu, de manière très importante en 2022, des projets visant à atténuer la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles, en garantissant l’accès à une énergie durable dans un contexte d’incertitude énergétique maximale découlant du conflit en Ukraine. Cette incertitude ne ralentit pas la transition verte, elle l’accélère au contraire, confirmant que la décision de la Banque d’opter pour une énergie plus durable est la bonne. »

Les financements du Groupe BEI ventilés par priorités stratégiques

Énergie durable et ressources naturelles : dans ce domaine, le financement de projets a atteint 3 197 millions d’EUR, soit 32 % du volume total des opérations du Groupe BEI en 2022. Dans cette priorité d’action, l’Espagne est le deuxième État membre de l’UE par le volume des opérations. Cette augmentation témoigne de l’engagement résolu du Groupe BEI à l’appui des énergies durables en période de grande incertitude énergétique. Elle témoigne également des progrès réalisés dans le déploiement du train de mesures de la BEI visant à soutenir le plan REPowerEU destiné à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes, plan dans lequel l’Espagne est appelée à jouer un rôle très important.

dans ce domaine, le financement de projets a atteint 3 197 millions d’EUR, soit 32 % du volume total des opérations du Groupe BEI en 2022. Dans cette priorité d’action, l’Espagne est le deuxième État membre de l’UE par le volume des opérations. Cette augmentation témoigne de l’engagement résolu du Groupe BEI à l’appui des énergies durables en période de grande incertitude énergétique. Elle témoigne également des progrès réalisés dans le déploiement du train de mesures de la BEI visant à soutenir le plan destiné à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes, plan dans lequel l’Espagne est appelée à jouer un rôle très important. Innovation, numérisation et capital humain : les interventions à l’appui de cette priorité ont également atteint un chiffre record en 2022, avec un total de 2 115 millions d’EUR, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport à l’exercice précédent. L’Espagne est l’un des trois États membres de l’UE à recevoir le plus de prêts du Groupe BEI pour financer l’avenir de son économie

: les interventions à l’appui de cette priorité ont également atteint un chiffre record en 2022, avec un total de 2 115 millions d’EUR, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport à l’exercice précédent. L’Espagne est l’un des trois États membres de l’UE à recevoir le plus de prêts du Groupe BEI pour financer l’avenir de son économie PME et entreprises de taille intermédiaire : le montant des financements destinés à soutenir ce segment entrepreneurial a atteint 2 485 millions d’EUR. Dans cette priorité stratégique pour le Groupe BEI, l’Espagne est le deuxième pays de l’UE par le volume de financement. Le soutien à la composante principale du tissu productif espagnol reste également la deuxième priorité opérationnelle du Groupe en Espagne en termes de volume de financement. En 2022, il a soutenu l’activité d’environ 64 800 entreprises et l’emploi de plus de 770 000 personnes. Il est à noter que le FEI , la filiale de la BEI qui se consacre aux PME et aux ETI, a réalisé des opérations inégalées à ce jour en finançant des projets de développement durable et de transformation verte (42 % du volume d’activité du FEI) et des projets de capital-risque (355 millions d’EUR devraient permettre de mobiliser des fonds propres à long terme à hauteur de 2 milliards d’EUR). En 2022, le FEI a également mis en place des lignes de garantie thématiques pour les PME dans le cadre du programme InvestEU (transition verte, innovation, compétitivité, impact social), ce qui a déjà permis de mobiliser 670 millions d’EUR de financements qui devraient favoriser la réalisation de près de 4 milliards d’EUR d’investissements dans les PME dans des domaines tels que la transition verte et l’innovation.

: le montant des financements destinés à soutenir ce segment entrepreneurial a atteint 2 485 millions d’EUR. Dans cette priorité stratégique pour le Groupe BEI, l’Espagne est le deuxième pays de l’UE par le volume de financement. Le soutien à la composante principale du tissu productif espagnol reste également la deuxième priorité opérationnelle du Groupe en Espagne en termes de volume de financement. En 2022, il a soutenu l’activité d’environ 64 800 entreprises et l’emploi de plus de 770 000 personnes. Il est à noter que le , la filiale de la BEI qui se consacre aux PME et aux ETI, a réalisé des opérations inégalées à ce jour en finançant des projets de développement durable et de transformation verte (42 % du volume d’activité du FEI) et des projets de capital-risque (355 millions d’EUR devraient permettre de mobiliser des fonds propres à long terme à hauteur de 2 milliards d’EUR). En 2022, le FEI a également mis en place des lignes de garantie thématiques pour les PME dans le cadre du programme (transition verte, innovation, compétitivité, impact social), ce qui a déjà permis de mobiliser 670 millions d’EUR de financements qui devraient favoriser la réalisation de près de 4 milliards d’EUR d’investissements dans les PME dans des domaines tels que la transition verte et l’innovation. Villes et régions durables : cette autre priorité stratégique pour le Groupe BEI a bénéficié en Espagne en 2022 d’un soutien de 2 163 millions d’EUR, visant en particulier le transport ferroviaire, le transport urbain et le logement durable.

Appui renforcé à l’économie verte

Pour la première fois depuis le début des opérations en Espagne, le financement de projets liés à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale, à l’appui de la transition vers une économie verte, un axe d’activité transversal, a atteint le chiffre record de 5 182 millions d’EUR, soit 52 % du total des prêts du Groupe BEI dans le pays[2]. Les projets qui y ont le plus contribué concernent les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (2 605 millions d’EUR) et les modes de transport à faibles émissions (1 598 millions d’EUR).

Ce chiffre record représente un accroissement de plus de 32 % par rapport à l’exercice précédent, ce qui témoigne de l’engagement résolu de la BEI en tant que banque européenne du climat en faveur d’une transition vers une économie plus durable. Un engagement qui, loin de se relâcher en cette période d’incertitude macroéconomique, a été renforcé en 2022, faisant de la Banque un acteur majeur de la réalisation de la neutralité climatique dans le pays. En cinq ans, la Banque a permis de quadrupler le montant des financements verts en Espagne.

Renforcer la cohésion

Dans un contexte post-pandémique, mais marqué par l’incertitude générée par le conflit en Ukraine, le Groupe BEI est resté fidèle à son engagement en faveur de la cohésion en augmentant les financements destinés à promouvoir des villes et des régions plus durables, dotées d’infrastructures adaptées aux besoins des habitants et qui contribuent à la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne.

En Espagne, le Groupe BEI a consacré 4 193 millions d’EUR en 2022 à cet axe d’activité transversal.[3] Ce chiffre témoigne du soutien de la Banque en faveur d’une croissance équitable et d’une convergence entre les régions.

Résultats globaux du Groupe BEI en 2022

Le montant total des financements que le Groupe BEI a signés l’an dernier a atteint 72,5 milliards d’EUR, ce qui devrait permettre de soutenir des investissements à hauteur de 260 milliards d’EUR et de créer 950 000 emplois d’ici 2026. BEI Monde, la branche de la Banque axée sur les projets hors UE créée il y a un an, a permis de signer 9,1 milliards d’EUR de nouvelles opérations de financement en 2022.

Les financements verts de la BEI ont de nouveau fortement augmenté pour atteindre 36,5 milliards d’EUR, dépassant ainsi l’engagement de la Banque de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale, bien avant l’objectif fixé pour 2025. Globalement, le Groupe BEI est en bonne voie d’atteindre l’objectif de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements verts au cours de cette décennie. Ces deux dernières années, il a déjà soutenu des investissements d’une valeur de 222 milliards d’EUR.

Dès le déclenchement de la guerre, la BEI a prêté 1,7 milliard d’EUR à l’Ukraine pour financer la réparation urgente des infrastructures du pays. La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat des dirigeants de l’UE et en étroite coopération avec la Commission européenne, le Parlement européen et ses partenaires internationaux.

Cliquez ici pour un aperçu des activités du Groupe BEI en Espagne en 2022.