Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a inauguré le nouveau bureau de représentation de la BEI pour le Pacifique à Suva (Fidji), aux côtés de Myriam Ferran, directrice générale adjointe pour les Partenariats internationaux de la Commission européenne, de Sujiro Seam, ambassadeur de l’UE pour le Pacifique, et de Biman Chand Prasad, vice-Premier ministre et ministre des finances des Fidji.

Le nouveau bureau de représentation permettra à BEI Monde d’intensifier ses activités et de renforcer encore l’impact de son soutien financier et technique aux Fidji et dans la région du Pacifique.

BEI Monde a signé des lettres d’intention avec Energy Fiji Limited et l’Agence française de développement (AFD) en vue d’étendre la collaboration et le financement conjoint pour le Pacifique, y compris dans les pays et territoires français d’outre-mer.

Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne (UE), a officiellement inauguré son nouveau bureau de représentation à Suva, qui coordonnera ses activités aux Fidji et dans la région du Pacifique. Ce nouveau bureau de la BEI se situe dans les locaux de la délégation de l’Union européenne pour le Pacifique. Il renforcera le partenariat de l’Union européenne avec la région et le soutien technique et financier de la BEI aux projets liés à l’action pour le climat et l’environnement, ainsi qu’au développement d’infrastructures vertes, domaines qui s’inscrivent dans le droit fil des priorités de l’État fidjien et de la Stratégie pour le continent du Pacifique bleu à l’horizon 2050, approuvée par les dirigeants du Forum des îles du Pacifique.

Lors de la cérémonie d’inauguration du bureau de Suva, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Biman Chand Prasad, vice-Premier ministre et ministre des finances, de la planification stratégique, du développement national et des statistiques des Fidji, ont été rejoints par Myriam Ferran, directrice générale adjointe pour les Partenariats internationaux de la Commission européenne, et Sujiro Seam, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne pour le Pacifique. Étaient également présents d’autres représentants de haut niveau, des responsables gouvernementaux, des partenaires locaux, des banques multilatérales de développement, des institutions de financement du développement, des organismes financiers locaux et d’autres parties prenantes.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations dans le Pacifique : « En ouvrant un bureau de représentation à Suva, la banque de l’Union européenne démontre son ambition croissante d’être plus proche des populations, des entreprises et des institutions de la région du Pacifique et d’y investir davantage. Notre objectif est de renforcer la présence de l’Équipe Europe sur le terrain. Ce bureau assurera un autre relais entre la région et l’Union européenne, notamment dans le contexte de l’initiative « Global Gateway » de l’UE. Il permettra de relever plus efficacement des défis majeurs tels que les changements climatiques et la résilience à leurs effets, la crise énergétique et l’insécurité alimentaire. S’agissant de l’avenir, je suis convaincu que nous pourrons contribuer à faciliter une croissance et un développement verts, durables et autonomes pour les Fidji et la région du Pacifique. »

Biman Chand Prasad, vice-Premier ministre et ministre des finances, de la planification stratégique, du développement national et des statistiques des Fidji : « C’est un grand moment pour la BEI comme pour l’État fidjien puisqu’il marque une étape importante de notre partenariat UE-Fidji. C’est en effet un signe de confiance que la BEI place dans l’avenir de notre pays, qui témoigne de la volonté de la BEI non seulement d’approfondir son engagement avec les Fidji, mais aussi d’élargir son rôle dans la région. »

Myriam Ferran, directrice générale adjointe pour les Partenariats internationaux de la Commission européenne (DG INTPA) : « Le nouveau bureau régional de la BEI dans le Pacifique jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de « Global Gateway », la stratégie d’investissement de l’UE à l’appui des infrastructures, qui repose sur les principes de partenariat, de durabilité et d’état de droit. Il incarne l’engagement de l’Union européenne en faveur d’une croissance durable et d’une résilience renforcée de nos partenaires du monde entier dans un contexte géopolitique concurrentiel. La présence du bureau de la BEI dans les locaux de la délégation de l’Union européenne traduit clairement l’état d’esprit qui anime l’Équipe Europe et dans lequel nous voulons travailler au profit de nos partenaires. »

Sujiro Seam, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne pour le Pacifique : « L’ouverture du bureau de représentation de la BEI pour le Pacifique renforce l’Équipe Europe (l’Union européenne, ses États membres et les institutions financières), contribue à approfondir le dialogue entre l’UE et le Pacifique et renforce la position des Fidji en tant que pôle du Pacifique. »

Impact accru de BEI Monde et de l’Équipe Europe aux Fidji et dans le Pacifique

Depuis le début de ses opérations dans le Pacifique remontant aux années 1960, la BEI a fourni plus de 760 millions d’EUR sous forme de prêts et de fonds propres, mobilisant plus de 5,1 milliards d’EUR d’investissements. Elle s’est activement engagée aux Fidji et y a investi 180 millions d’EUR (425 millions de FJD). La BEI soutient les priorités extérieures de l’UE aux Fidji et dans le Pacifique en accordant des prêts à l’appui de projets publics et privés qui ont un fort impact sur le développement et qui favorisent la stabilité économique, la croissance durable et l’emploi dans la région.

Grâce au travail de son bureau de représentation pour le Pacifique établi à Suva, la BEI constitue actuellement une nouvelle réserve d’opérations en faveur de la région, en collaboration avec la Commission européenne. Il s’agit notamment de projets dans des domaines tels que les énergies renouvelables (centrale hydroélectrique aux Fidji), l’eau et l’assainissement (aménagements au Timor-Oriental) et la connectivité (rénovation et écologisation des infrastructures portuaires en Papouasie - Nouvelle-Guinée et port polyvalent à Kiribati).

Benoît Cambier, nouveau chef du bureau de représentation de la BEI pour le Pacifique : « L’ouverture du bureau de représentation de la BEI à Suva est un signe clair de notre profond engagement envers les Fidji et la région du Pacifique. Partenaire bien établi et fiable, ce nouveau bureau aidera BEI Monde à renforcer sa coopération dans la région ainsi que son soutien à l’action pour le climat, notamment concernant l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, la relance et la résilience, la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Notre nouveau bureau dans le Pacifique poursuit également l’objectif de nouer de nouveaux partenariats tout en consolidant les liens déjà tissés. Grâce à cette présence permanente de la BEI aux Fidji, nous prévoyons de renforcer notre coopération avec la Commission européenne ainsi que d’autres partenaires et donateurs afin de fournir un soutien encore plus ciblé à des projets clés dans la région du Pacifique au titre de l’initiative « Global Gateway » et de l’Alliance verte et bleue pour le Pacifique de l’Équipe Europe. »

Accélération de la production d’énergie propre à partir de l’hydroélectricité aux Fidji

En tant que banque européenne du climat, la BEI continuera de soutenir et d’accélérer la réalisation des ambitieux objectifs des Fidji relatifs au climat et à la transition verte, notamment en investissant dans des projets hydroélectriques.

À cet égard, BEI Monde a signé une lettre d’intention avec la compagnie d’électricité nationale, Energy Fiji Limited, afin de soutenir deux grands projets d’énergie renouvelable, à savoir les centrales hydroélectriques de Qaliwana et de Vatutokotoko. Ces deux centrales contribueront à accroître la part des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité aux Fidji, en la portant à 75 % contre 60 % actuellement.

Soutien à l’eau propre et sûre aux Fidji

La BEI coopère déjà avec l’État fidjien pour améliorer l’accès à des services de distribution d’eau propre et d’assainissement. Elle s’est récemment associée à la Banque asiatique de développement (BAsD) et au Fonds vert pour le climat en vue de financer un projet relatif à l’eau et aux eaux usées. Les aménagements comprennent la construction d’une nouvelle station de traitement de l’eau à Viria et la modernisation de stations d’épuration existantes. Ils permettront également d’améliorer et d’étendre les réseaux d’eau aux Fidji.

Des représentants de la BEI et de la BAsD, aux côtés de la direction de l’Autorité fidjienne de l’eau et de Ro Filipe Tuisawau, ministre des travaux publics, des communications, des transports et des services météorologiques, ont entrepris une visite du chantier en cours à Viria pour voir de leurs propres yeux les avancées du projet.

Renforcement des partenariats au profit des États et territoires insulaires du Pacifique

Préalablement à l’inauguration du bureau de la BEI à Suva, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Virginie Bleitrach, directrice régionale océan Pacifique de l’Agence française de développement, ont signé une lettre d’intention entre les deux institutions à Nouméa, chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie.

En resserrant leurs liens, l’AFD et BEI Monde, qui sont les seuls bailleurs de fonds européens présents dans le Pacifique, ont confirmé leur intention d’intégrer leurs activités communes visant à encourager, préparer et soutenir financièrement des investissements dans le Pacifique, y compris dans les pays et territoires français d’outre-mer de cette partie du globe. Un premier exemple de ce que cette collaboration pourrait apporter est la perspective prometteuse, en Papouasie - Nouvelle-Guinée, de rénovation et d’écologisation des infrastructures portuaires du pays, avec l’appui de l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel de la mise en œuvre de l’initiative « Global Gateway » de l’UE. Elle soutient des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur 60 années d’expérience, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de celle-ci, BEI Monde entend soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements – soit environ un tiers du budget global de l’initiative – d’ici la fin de 2027.