Orange a signé un prêt de 500 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI) pour financer en partie la poursuite du déploiement par le Groupe de son réseau mobile 5G en France et du renforcement des capacités de son réseau mobile 4G en zones rurales en France. Le tirage du prêt a eu lieu le 1er mars.

Ce prêt soutient Orange dans sa stratégie d’innovation responsable et de connectivité enrichie sur l’ensemble du territoire français. La complémentarité des réseaux mobiles Orange 4G et 5G permet de proposer la meilleure qualité d’expérience à ses clients particuliers et entreprises sur tous les territoires.

Ce financement s’inscrit plus globalement dans la feuille de route du nouveau plan stratégique d’Orange « Lead the future », qui vise entre autres à capitaliser sur les infrastructures du Groupe afin de conforter la position de leader d’Orange en termes de qualité de services et de réseaux.

« Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement qui, grâce à ce nouveau prêt, accompagne Orange dans le déploiement de sa stratégie d’innovation autour de la 5G et de ses objectifs d’inclusion digitale », a déclaré Ramon Fernandez, . « Ce financement permettra à Orange de renforcer son leadership sur le réseau mobile en France métropolitaine, que ce soit en termes de couverture réseau, de qualité de réseau indoor, de voix et d’expérience pour l’ensemble de ses clients 5G et 4G ».

« Le financement d’infrastructures de réseaux essentielles à l’amélioration de la connectivité dans les territoires de l’Union européenne compte parmi les priorités d’investissement de la Banque publique de l’Europe. C’est pourquoi je me félicite de ce nouveau prêt à Orange afin de poursuivre le déploiement de ses réseaux mobiles, » a ajouté Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. « Pour réussir, la transition numérique suppose que l’ensemble du territoire hexagonal puisse bénéficier d’un accès de très bonne qualité à l’Internet, y compris dans les zones rurales les moins densément peuplées, de manière à renforcer leur attractivité et faciliter la vie de ceux qui y résident ».

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne et ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE. Elle a pour mission de contribuer par ses prêts à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale de l’UE. Elle emprunte d’importants volumes de fonds sur les marchés de capitaux et les prête à des conditions très favorables pour soutenir des projets qui concourent à la réalisation des grands objectifs européens. En tant que banque européenne du climat, elle a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2022, la BEI a consacré 70% de ses 8,4 milliards d’euros d’investissements à des projets liés à la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ses effets et presque un tiers (2,7 milliards d’euros) à l’innovation.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2022 et 136 000 salariés au 31 décembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 287 millions de clients au 31 décembre 2022, dont 242 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the future » capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.