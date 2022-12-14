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ORANGE FRANCE 5G NETWORK ROLLOUT

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 500 000 000 €
Télécom : 500 000 000 €
Date(s) de signature
14/02/2023 : 500 000 000 €
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08/03/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORANGE FRANCE 5G NETWORK ROLLOUT
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France : la BEI renouvelle son soutien à Orange avec un financement de 500 millions d’euros pour le déploiement des réseaux 5G et 4G

Fiche récapitulative

Date de publication
20 février 2023
Statut
Référence
Signé | 14/02/2023
20220456
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ORANGE FRANCE 5G NETWORK ROLLOUT
ORANGE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1082 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the design and early rollout of a 5G mobile telecommunications network, as well as the densification and upgrade of 4G across the country. In detail, it concerns the deployment of active radio access equipment, expansion of the core 5G standalone network and backhaul upgrade.

Orange aims at increasing its 5G coverage across France, including deep indoor coverage, provide fibre connectivity to mobile sites, as well as coping with the increased traffic.

Additionnalité et impact

The project supports the development of the French 5G mobile infrastructure enabling ultra-fast data transfer through this very high capacity network and it is fully in line with the targets set out by the 5G for Europe Action Plan. The project also supports the goal of the Electronic Communication Code to promote the roll-out of 5G and to foster infrastructure competition. Finally the project is aligned with the recently established 2030 EU Digital Compass targets.


Furthermore the project contributes directly to the EU broadband targets for 2025 presented in "Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society", which states that by 2025 all urban areas, as well as major roads and railways, should have uninterrupted 5G wireless broadband coverage, starting with fully-fledged commercial service in at least one major city in each EU member state already by 2020. 


EIB's involvement provides a flexible financial product to the borrower (e.g. flexible drawdowns, lengthy availability period, etc.), allowing it to diversify its financing sources. The Bank's capacity to extend a sizable loan from one source is highly appreciated by the client.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in mobile telecommunications networks do not fall under Annexes of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
14 décembre 2022
14 février 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORANGE FRANCE 5G NETWORK ROLLOUT
Date de publication
8 Mar 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157906682
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220456
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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