BEI Monde a signé un prêt de plus de 550 millions d’EUR et une subvention de plus de 80 millions d’EUR pour le tronçon Belgrade-Niš du corridor ferroviaire X.

L’enveloppe de financement permettra une modernisation non négligeable des voies ferrées avec, à la clé, des déplacements plus rapides, des flux commerciaux plus importants et une meilleure intégration avec les réseaux ferroviaires de l’UE.

À ce jour, la BEI a investi plus de 1,2 milliard d’EUR dans le secteur ferroviaire dans les Balkans occidentaux, à l’appui de la coopération régionale et de la connectivité.

Le tronçon Belgrade-Niš du corridor ferroviaire X va bénéficier d’un financement au titre de BEI Monde de 1,1 milliard d’EUR au maximum, dont 550 millions d’EUR ont déjà été signés. Au total, l’Union européenne libère un financement de 2,2 milliards d’EUR en faveur de la Serbie pour effectuer sur cet important tronçon ferroviaire une mise à niveau indispensable qui permettra d’atteindre une vitesse de 200 km/h entre Belgrade et Niš. Le train de mesures comprend des aides à l’investissement de l’UE d’un montant de 598 millions d’EUR au maximum (l’aide la plus importante accordée par l’UE à un seul projet en Serbie à ce jour), un prêt de 1,1 milliard d’EUR de la BEI et un prêt de 550 millions d’EUR de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). L’Union européenne a déjà approuvé des subventions d’un montant de 265 millions d’EUR et a signé ce jour la première tranche d’un prêt de 82,8 millions d’EUR au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO).

Organisée dans le train entre Belgrade et Niš, la cérémonie de signature a permis de promouvoir symboliquement le montage financier. Y ont assisté Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Aleksandar Vučić, le président serbe, Alessandro Bragonzi, le chef de la représentation régionale de la BEI pour les Balkans occidentaux, Matteo Colangeli, directeur de la BERD pour la région des Balkans occidentaux, les ministres serbes Tanja Miščević (Intégration européenne), Goran Vesić (Construction, transports et infrastructures) et Siniša Mali (Finances), ainsi que des diplomates des États membres de l’UE.

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé des négociations d’élargissement : « La modernisation de la ligne ferroviaire Belgrade-Niš est un excellent exemple de la manière dont le plan économique et d’investissement de l’UE de 30 milliards d’EUR profite aux citoyens et aux entreprises serbes. Elle relie la Serbie à des marchés de l’UE et régionaux, stimule le développement économique et accélère l’intégration de la Serbie dans l’UE. »

Le corridor ferroviaire X est l’un des corridors paneuropéens reliant l’Europe centrale à Thessalonique, en Grèce. Il s’inscrit dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux. Doté de 30 milliards d’euros, soit le tiers du PIB de la région, ce plan vise à mobiliser des investissements dans les transports, l’énergie et les transitions écologique et numérique, afin de favoriser la croissance durable et l’emploi.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « En tant que banque de l’Union européenne, la BEI est déterminée à fournir un soutien durable tant pour l’environnement que pour les ressources financières de nos partenaires. C’est la raison pour laquelle ce partenariat pour la modernisation du corridor ferroviaire X est au cœur de l’activité de BEI Monde. Grâce à la combinaison de nos ressources avec des aides non remboursables et une assistance technique au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux et de l’instrument de l’Union européenne d’aide de préadhésion, nous avons pu mettre plus rapidement ce projet sur les rails et proposer l’offre de financement la plus attrayante. »

Aleksandar Vučić, président de la République de Serbie : « Nous recevons 610 millions d’EUR en cadeau, sur un total de 2,7 milliards d’EUR. Cette aide, ce soutien et cette somme d’argent sont inégalés. Une fois le projet terminé , Niš sera à une heure et 40 minutes de Belgrade. Aujourd’hui, il faut au moins deux heures et demie pour faire le trajet en voiture. Lorsque le chemin de fer a été construit en 1884, le voyage durait huit heures, contre six heures et demie à l’heure actuelle. Rien n’a changé en 130 ans. Aujourd’hui, nous changeons la Serbie, avec l’aide de l’Union européenne. »

Ces fonds permettront une amélioration non négligeable des infrastructures ferroviaires sur le tronçon Belgrade-Niš du corridor X et notamment la construction de nouveaux ponts et tunnels. La vitesse d’exploitation pourra atteindre 200 km/h avec, à la clé, un renforcement de la connectivité de la Serbie avec d’autres réseaux ferroviaires européens. Le projet permettra également des services de transport de marchandises plus rapides et une réduction des temps de trajet entre Niš et Belgrade. Enfin, le train étant un mode de transport propre, la modernisation du système ferroviaire contribuera également à la protection de l’environnement.

Matteo Colangeli, directeur de la BERD pour la région des Balkans occidentaux et responsable des opérations en Serbie : « Moderniser l’infrastructure ferroviaire et rendre le transport ferroviaire plus sûr et plus efficace est l’une de nos priorités dans les Balkans occidentaux et un facteur clé pour le développement économique de la région. Nous sommes attachés de longue date au secteur ferroviaire serbe et nous nous réjouissons de notre collaboration avec l’Union européenne et la BEI dans le cadre de ce projet emblématique. »

Les projets dans le secteur des transports financés par l’UE en Serbie visent à améliorer la connectivité des transports et, partant, à renforcer l’intégration économique au sein de la région et à resserrer les liens entre la région et l’UE. En outre, les efforts que l’UE déploie dans le secteur des transports dans le cadre de ces projets sont largement axés sur l’ouverture du marché et la mise en œuvre des normes de l’UE. Les projets financés par l’UE ont nettement contribué à la modernisation du rail et à un entretien des infrastructures routières moderne et plus rentable.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises (PME), l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis qu’elle déploie ses activités dans le pays, elle a permis la mise en œuvre de plus de 7,2 milliards d’EUR d’investissements pour soutenir les PME et rénover les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, la Banque a financé des projets dans la région pour un montant total de 10,3 milliards d’EUR.