©Rafael Hoyos/ Unsplash

La banque européenne du climat a porté ses financements à l’appui de la transition verte à 1,4 milliard d’EUR en 2022.

65 % de l’ensemble des financements signés en Grèce l’an dernier ont été consacrés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale.

Le total des signatures du Groupe BEI pour des financements en Grèce s’est établi à 2,2 milliards d’EUR.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année de résultats impressionnants en Grèce. Le total des financements signés a atteint 2,2 milliards d’EUR en 2022, avec un soutien record en faveur de projets respectueux du climat.

Tant le secteur public que le secteur privé ont appelé la BEI à appuyer leurs investissements à long terme dans des projets liés aux énergies renouvelables, à des transports propres ainsi qu’à la sécurité et à l’efficacité énergétiques. En 2022, le Groupe BEI a mis à disposition en Grèce davantage de financements (en pourcentage du PIB) que dans n’importe quel autre pays de l’UE. Globalement, l’action pour le climat et la durabilité environnementale ont représenté 65 % de l’engagement total du Groupe BEI en Grèce en 2022, soit 1,4 milliard d’EUR. Les financements visant à soutenir la recherche et l’innovation ainsi que les financements à l’appui des PME ont été deux autres piliers clés de l’activité du Groupe BEI l’année dernière.

« En 2022, le Groupe BEI a approuvé des financements en Grèce d'un montant de 2,2 milliards d’EUR, soit plus que dans n’importe pays de l’UE en pourcentage du PIB. De plus, parmi ces financements, 1,4 milliard d’EUR, soit une proportion inédite, a été affectée à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale en Grèce. Le Groupe BEI a également apporté une contribution importante à deux autres domaines prioritaires, la promotion de la recherche et de l’innovation et le soutien aux PME, lesquelles constituent l’épine dorsale de notre économie. Avec un allié solide comme la BEI à nos côtés, nous continuons à mettre en œuvre, de manière dynamique et cohérente, des investissements et des réformes clés qui permettront à la Grèce de s’orienter de façon décisive vers un nouveau modèle économique juste, durable et social », a déclaré Christos Staikouras, ministre grec des finances et gouverneur de la BEI.

Ioannis Kaltsas, chef de l’Équipe d’investissement pour la Grèce de la BEI : « 2022 a été une nouvelle année solide en ce qui concerne les engagements de la BEI en Grèce. Le Groupe BEI a de nouveau enregistré d’excellents résultats grâce à de nouveaux financements substantiels à l’appui d’investissements porteurs de changements dans l’ensemble du pays, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi qu’à un nombre record d’opérations liées à la lutte contre les changements climatiques, qui ont représenté 65 % du volume de financement global. Qu’il s’agisse de soutenir les PME, de financer l’extension du métro d’Athènes ou d’investir dans les énergies propres ou encore les centres de recherche, la BEI est là pour favoriser la croissance économique du pays et aider sa population à prospérer. »

Des transports durables

En 2022, la banque de l’UE a approuvé un financement record de 580 millions d’EUR pour une nouvelle ligne de métro à Athènes, un projet d’infrastructure clé essentiel à la fois pour améliorer le quotidien dans la capitale grecque et soutenir la croissance économique, tout en réduisant les émissions de carbone et la pollution. La BEI a également signé un accord visant à financer la mise en place d’un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et de stations de ravitaillement en hydrogène. Ce projet pionnier relatif aux transports durables en Grèce démarrera dans les prochains mois.

Sécurité, efficacité et transition énergétiques

Parmi les opérations phares concernant le secteur de l’énergie figure un accord d’engagement de 28,5 millions d’euros à l’appui de la branche Énergies renouvelables du groupe Public Power Corporation (PPC). Le financement de la BEI, qui pourra atteindre un montant maximum de 35 millions d’EUR au cours des prochains mois, contribuera à soutenir la construction de trois nouvelles fermes solaires d’une puissance de 230 MWc à Kozani, dans la région de la Macédoine occidentale, qui relève du mécanisme pour une transition juste. Le prêt de la BEI bénéficie de la garantie d’InvestEU, le nouveau programme européen de soutien à l’investissement, et s’inscrit dans le cadre de l’ambitieux plan national de la Grèce pour l’énergie et le climat.

Par ailleurs, la BEI met à disposition de l’opérateur indépendant de transport d’électricité de la Grèce un prêt de 157 millions d’EUR qui, combiné à un financement de 108 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), servira à financer un projet historique visant à relier les îles des Cyclades au réseau électrique continental. Ce prêt, qui a reçu un accord de principe à la fin de 2022, a été annoncé au début de 2023.

Enfin, la BEI a poursuivi son engagement à grande échelle dans le financement de projets relatifs à l’action pour le climat et d’investissements verts mis en œuvre par des PME et des ETI grecques par la signature de deux prêts d’un montant total de 500 millions d’EUR avec la Banque nationale de Grèce et Piraeus Bank. Ces contributions portent à 750 millions d’EUR le montant total que la BEI a mis à disposition au cours des deux dernières années par l’intermédiaire de banques grecques pour financer exclusivement des projets verts entrepris par des PME et des ETI.

Recherche et innovation

Le soutien à la recherche et à l’innovation est un autre élément essentiel de l’activité du Groupe BEI en Grèce. La BEI va fournir 125 millions d’EUR à l’appui d’importants projets visant à renforcer la transformation numérique dans les domaines de la santé publique, de la sécurité sociale, de la justice, des transports, des communications et des médias. Ces fonds contribueront à faciliter les opérations du secteur public, à améliorer le quotidien des citoyens grecs, à créer un environnement plus favorable aux entrepreneurs, tout en agissant comme un catalyseur pour attirer davantage d’investissements dans le pays.

En outre, un prêt de 119 millions d’EUR consenti sur une durée de 25 ans permettra à six des centres de recherche grecs les plus éminents de mettre à niveau et d’étendre leurs infrastructures stratégiques de recherche et de développement (R-D). Cet investissement devrait créer plus de 700 emplois à temps plein, dont 525 seront destinés à des professionnels de la recherche hautement qualifiés.

Parmi les investissements de la BEI ciblant les secteurs industriel et technologique, on citera un prêt d’amorçage-investissement de 125 millions d’euros en faveur de OneDealer International, un fournisseur de solutions logicielles pour le secteur automobile, afin de l’aider à étendre et à accélérer ses opérations de R-D en Grèce. Ce soutien contribuera à promouvoir les compétences et l’innovation dans la recherche sur les logiciels, tout en créant de nouveaux emplois dans le secteur technologique en Grèce.

Un autre fait marquant de 2022 a été le lancement officiel du programme InvestEU en Grèce en novembre, comprenant la signature de l’accord relatif à la plateforme de conseil InvestEU, qui ouvre la voie à de nouveaux investissements et services de conseil connexes à l’appui de la reprise post-pandémie ainsi que de la transition écologique et numérique en Europe.

Compétitivité des PME

Le renforcement de la compétitivité des PME est traditionnellement au cœur des activités du Groupe BEI en Grèce. Le Groupe l’a montré une fois encore en 2022 par la signature d’accords de garantie pour un montant total de 164 millions d’EUR, en sus des 500 millions d'EUR de financements mis à la disposition de projets de PME en faveur de l’action climatique. Ce montant regroupe un dispositif de protection du crédit de 149 millions d’EUR mis en place conjointement par la BEI et le FEI en faveur d’Alpha Bank et de Piraeus Bank au titre du Fonds de garantie européen (EGF), et un montant de 15 millions d’EUR accordé par le FEI à Eurobank dans le cadre d’InvestEU. Ce soutien devrait faciliter l’accès des PME et ETI grecques aux financements et débloquer un montant de 1,16 milliard d’EUR au maximum pour ces entreprises.

L’appui du FEI aux PME grecques a par ailleurs encore été renforcé par la signature, avec la Grèce, d’un nouveau cadre contractuel relatif à la gestion par le FEI de 400 millions d’EUR de ressources supplémentaires de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) en Grèce afin d’aider les petites et moyennes entreprises du pays. Cette contribution vient s’ajouter aux 5 milliards d’EUR de ressources de la FRR déjà confiées à la BEI. En 2022, la Grèce est arrivée au 14e rang des pays de l’UE, avec un total de 164 millions d’EUR, soit 1,8 % du financement total du FEI en 2022 en valeur absolue.

Activités de conseil de la BEI

Parallèlement, les services de conseil de la BEI ont continué d’apporter une assistance technique au secteur public comme au secteur privé dans le cadre d’un certain nombre d’initiatives et de projets d’infrastructure relatifs aux transports et à la mobilité, à l’environnement et au climat, à l’innovation numérique et à l’aménagement urbain, ainsi qu’à des initiatives de renforcement des capacités ciblant les PME. Les activités de conseil menées en 2022 visaient notamment à aider le secteur public à renforcer la dimension de l’adaptation aux effets des changements climatiques dans la planification de ses investissements au niveau national et à recenser des projets d’investissement régionaux relatifs à l’adaptation aux effets des changements climatiques, des projets de gestion des eaux usées, des projets liés aux transports routiers, ferroviaires ou urbains ou des projets relevant du Fonds pour une transition juste, ainsi qu’à soutenir les autorités régionales dans la mise en œuvre de leurs programmes d’investissement dans l’efficacité énergétique.

Informations générales

Résultats du Groupe BEI en 2022

Dans l’ensemble, le Groupe BEI a signé l’an dernier un volume d’opérations de 72,5 milliards d’EUR qui devrait appuyer des investissements à hauteur de quelque 260 milliards d’EUR et la création de 950 000 emplois d’ici 2026. Près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne (46 %) ont été signés au profit de projets dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, étayant le soutien que la Banque accorde pour parvenir à une croissance équitable et à la convergence des niveaux de vie.

La BEI a proposé une aide immédiate à l’Ukraine dès le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour aider à financer les interventions d’urgence de réparation des infrastructures du pays ravagées par les bombardements russes. La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et les partenaires internationaux.

Les financements verts de la BEI ont à nouveau nettement augmenté, s’établissant à 36,5 milliards d’EUR (58 % du total), ce qui montre que la Banque a respecté son engagement de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, et ce, bien avant le délai de 2025 qu’elle s’était fixé. Globalement, le Groupe BEI est en bonne voie de réussir, comme escompté, à mobiliser des investissements verts à hauteur de 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie, ayant déjà soutenu 222 milliards d’EUR d’investissements à cette fin ces deux dernières années.

En 2022, le Groupe BEI a signé un montant record de nouveaux financements pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les infrastructures de stockage et les réseaux de distribution, soulignant l’engagement indéfectible de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie abordable dans un contexte d’incertitude extrême. Les financements signés par la BEI en faveur de projets promouvant les énergies durables dans l’UE ont atteint le montant sans précédent de 17,06 milliards d’EUR, alors que la Banque a entamé la mise en œuvre d’un train de mesures spécifiques pour soutenir le plan REPowerEU qui vise à mettre un terme à la dépendance à l’égard des importations de combustibles russes.