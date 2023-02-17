BEI Monde : forte mobilisation en Tunisie avec 215 M€ de nouveaux financements en 2022

215 M€ de nouveaux financements en 2022 pour répondre à des besoins urgents dans le domaine de l’approvisionnement énergétique et de la sécurité alimentaire.

Augmentation du volume des décaissements à hauteur de 117 M€ en 2022 pour soutenir la mise en œuvre des projets.

La Tunisie est le premier bénéficiaire de prêts de la BEI (par habitant/PIB) en dehors de l’Union européenne au cours des 10 dernières années.

Lors d’une conférence de presse, la Banque européenne d’investissement (BEI), bras financier de l’Union européenne, a annoncé qu’elle avait mobilisé plus de 2,5 milliards d’euros depuis 2011 pour le financement de projets qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, ainsi que la création d’emplois en Tunisie. Les deux tiers de ces financements ont été octroyés à l’État et aux entreprises publiques pour des projets d’investissement et un tiers a été consacré au soutien des PME, TPE, les micro-entreprises et les secteurs de l’industrie tunisienne.

Cela fait de la Tunisie le premier bénéficiaire des prêts de la BEI (par habitant/PIB), dans le monde (hors Union européenne).

« Appuyer le développement est une priorité pour la BEI. C’est pourquoi nous avons lancé BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée à notre action hors de l’Union européenne, afin de renforcer nos partenariats tout en soutenant des projets à fort impact économique et social. En 2022, notre action en Tunisie a été centrée sur l’approvisionnement énergétique et la sécurité alimentaire pour répondre aux besoins urgents en ces domaines face aux changements climatiques et à la crise mondiale des céréales. » a déclaré le Vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Felix. Et d’ajouter : « La BEI restera mobilisée en 2023 pour répondre aux besoins et priorités de la Tunisie. »

En 2022, la BEI a signé deux contrats de financement pour soutenir la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en électricité, portant à 215 millions d’euros le montant total des investissements de la BEI, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2021 (65 M€). Ces nouveaux financements interviennent dans le cadre de BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement. Ils s’inscrivent dans les priorités de l'Union européenne (UE) pour la Tunisie et l'Agenda pour la Méditerranée.

Un contrat de financement a été signé avec l’Office des céréales pour un montant de 150 millions d’euros afin de contribuer à la modernisation des infrastructures de stockage des céréales et à l’augmentation de capacité en approvisionnement en blé importé. Le deuxième contrat de financement d’un montant de 65 millions d’euros a été signé avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), dans l’objectif d’améliorer la fiabilité du réseau électrique et l'approvisionnement énergétique pour les Tunisiens.

En outre, l’année 2022 a été également marquée par une augmentation significative du montant des versements en faveur de projets stratégiques pour le développement en Tunisie avec un total de 117 millions d’euros alors qu’en 2021, ceux-ci ont atteint 44 millions d’euros, La BEI a en effet déployé des efforts particuliers pour appuyer ses partenaires emprunteurs tunisiens à satisfaire les conditions de versement des prêts en vue d’accélérer la mise en œuvre des projets financés par la BEI, à travers notamment la mise en place d’une unité dédiée.

« La BEI réaffirme sa volonté de continuer à apporter son soutien à la croissance économique et à l’inclusion sociale en Tunisie. Cela se concrétise non seulement pas les nouvelles signatures mais aussi et surtout par le versement des prêts signés en faveur de projets clés tels que la modernisation des infrastructures de transport, la réhabilitation urbaine des quartiers d’habitation sous-équipés, la modernisation des établissements scolaires et le soutien à l’innovation » a souligné le Chef de représentation de la BEI en Tunisie, Jean-luc Revéreault.

En Tunisie, la BEI finance des projets à fort impact économique et social dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, l’aménagement urbain, le transport et l’énergie.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

