Une fois en exploitation, les neuf centrales éoliennes et photovoltaïques cofinancées par la BEI contribueront à la production de 460 GWh d’énergie renouvelable par an, ce qui équivaut à la consommation de 190 000 ménages italiens.

Le financement de la BEI est appuyé par une garantie budgétaire de l’UE au titre d’InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé, avec le soutien d’InvestEU, un financement de 50 millions d’EUR à Asja Ambiente Italia pour cofinancer la construction de neuf centrales photovoltaïques et éoliennes en Basilicate, en Campanie, en Sardaigne et en Sicile. La société Asja Ambiente Italia, basée à Turin, possède plus de vingt-cinq années d’expérience dans la conception, la construction et la gestion de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Les nouvelles installations, qui devront être opérationnelles d’ici 2027, auront une puissance totale de 238 MWc et généreront environ 460 GWh d’énergie par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’énergie de 190 000 ménages en Italie.

Concrètement, le prêt de la BEI contribuera au développement et au cofinancement de la construction de neuf petites et moyennes centrales dans le secteur des énergies renouvelables, dont la construction de deux parcs éoliens en Basilicate et en Campanie, le rééquipement d’un parc éolien en Sicile et la construction de six projets photovoltaïques situés en Basilicate, en Sicile et en Sardaigne.

Le financement de la BEI est appuyé par une garantie au titre d’InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne qui vise à mobiliser des investissements de 372 milliards d’EUR d’ici 2027 grâce à une garantie de 26,2 milliards d’EUR.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les opérations comme celle signée avec Asja démontrent l’engagement ferme de la BEI en faveur de la production d’énergies renouvelables pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu’aux objectifs du pacte vert. La BEI, en tant que banque européenne du climat, soutient le plan RepowerEU de la Commission européenne, en s’engageant à mettre à disposition 30 milliards d’EUR supplémentaires sur les cinq années à venir dans le but de mobiliser plus de 115 milliards d’EUR d’investissements pour promouvoir la transition énergétique et mettre fin à la dépendance européenne à l’égard des combustibles fossiles russes. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Accélérer la transition écologique dans toute l’Europe est une priorité absolue. Ce projet est un excellent exemple du potentiel que recèle InvestEU pour l’accélération de notre transition verte. Je me réjouis qu’avec cet accord, InvestEU contribue à exploiter le vent et le soleil en Basilicate, en Sardaigne et en Sicile pour fournir de l’énergie propre et renouvelable à des milliers de familles en Italie. »

Agostino Re Rebaudengo, président d’Asja Ambiente Italia : « La planète offre des ressources énergétiques infinies : les énergies renouvelables, qui nous permettent de produire de l’électricité de manière durable et compétitive, et d’accroître ainsi l’indépendance et la sécurité de notre pays. Asja va pouvoir construire et gérer de nouvelles centrales d’énergie renouvelable avec des solutions technologiques toujours plus durables. Grâce au financement de la BEI, nous allons aménager de nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques qui nous permettront de générer une production équivalant aux besoins de 190 000 ménages chaque année et d’éviter la dispersion de cinq millions de tonnes de CO 2 dans l’atmosphère au cours des 20 prochaines années. »

Le prêt s’inscrit également dans le cadre de l’initiative « Green Developer Financing Program » de la BEI. Cette initiative vise à appuyer des projets d’entreprises actives dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la mobilité verte. Les promoteurs de petite et moyenne dimension jouent un rôle essentiel dans la construction de nouvelles centrales et la mise en œuvre de nouveaux investissements dans le domaine des énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. Par ailleurs, leur contribution au processus de transition énergétique est fondamentale. Le prêt de la BEI s’appuie sur la solidité financière et économique de l’entreprise et sur les flux de trésorerie provenant du parc de centrales existantes pour financer de nouveaux projets à un stade précoce. Ce mécanisme permet aux promoteurs de monétiser les flux de trésorerie futurs qui, avec les prêts d’autres institutions financières, leur donnent accès aux ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux projets.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a soutenu l’économie italienne à hauteur de plus de 46 milliards d’EUR.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une économie durable. Il contribue à générer des investissements supplémentaires s’inscrivant dans le droit fil des priorités stratégiques de l’UE, comme le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique ou le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU regroupe tous les instruments financiers de l’UE en un point unique, rendant ainsi le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets utilisant la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Cette garantie accroît leur capacité de prise de risque, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.