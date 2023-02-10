La BEI devrait soutenir un investissement de 300 millions d’USD dans l’action climatique effectué par un gestionnaire de fonds indien dans le cadre du nouveau GEF South Asia Growth Fund III.

Ce nouvel investissement s’appuie sur le succès du financement de 200 millions d’USD que le précédent fonds GEF South Asia Growth Fund II a consenti à des entreprises.

Le GEF South Asia Growth Fund III est axé sur la chaîne d’approvisionnement en énergie propre, les technologies et services liés à l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources hydriques et des produits et services liés à l’environnement.

Le GEF South Asia Growth Fund III devrait avoir un impact significatif sur l’égalité entre les sexes en promouvant l’entrepreneuriat féminin dans le financement climatique en Inde.

Réunis à Bombay, Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Raj Paj, fondateur de la société internationale de capital-investissement GEF Capital Partners, ont officiellement annoncé un engagement de 40 millions d’USD en faveur du nouveau fonds GEF South Asia Growth Fund III. Ce nouveau fonds de participation de croissance accélérera les investissements des entreprises dans les domaines de l’action climatique et de la durabilité environnementale en Inde et en Asie du Sud-Est.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La BEI, qui est la banque européenne du climat, aide l’Inde à respecter ses engagements au titre de l’accord de Paris sur le climat en créant un partenariat sur l’action climatique qui profite à l’Inde, à l’Union européenne et au monde entier. Dans le cadre de cet engagement, la BEI contribue à mobiliser plus de 500 millions d’USD d’investissement en capital de croissance dans des entreprises axées sur le climat en Inde, grâce à ses partenariats actuels et passés avec GEF Capital. Cette nouvelle opération devrait également avoir un impact significatif sur l’égalité entre les sexes dans le cadre du financement climatique en Inde. La BEI s’engage à soutenir de nouveaux investissements dans le financement climatique intégrant la dimension du genre, en Inde et ailleurs. »

D’une taille cible de 300 millions d’USD, ce fonds vise des investissements en Inde, de même que dans d’autres pays d’Asie du Sud et en Asie du Sud-Est (jusqu’à hauteur de 10 %). Il met l’accent sur l’impact environnemental et social et favorise la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) qui visent en particulier à juguler les changements climatiques (ODD 13). La BEI a investi plus de 25 millions d’USD dans le fonds précédent pour le climat – le GEF South Asia Growth Fund II (2019) – qui a contribué à mobiliser et à déployer 200 millions d’USD.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’UE et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Inde

Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu 26 projets et investi près de 5 milliards d’EUR dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de GEF Capital Partners

GEF Capital Partners est une société internationale de capital-investissement créée en mars 2018 et dérivée d’une initiative collaborative du Global Environment Fund, pionnier de la première heure en matière d’investissement pour la durabilité et l’environnement à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, GEF cherche à s’inspirer de l’héritage laissé par le Global Environment Fund en mettant l’accent sur les investissements qui favorisent l’utilisation efficace des ressources et contribuent à façonner un avenir plus durable