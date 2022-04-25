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GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND III

Signature(s)

Montant
38 413 521,56 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 38 413 521,56 €
Services : 38 413 521,56 €
Date(s) de signature
24/11/2022 : 38 413 521,56 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2022
Statut
Référence
Signé | 24/11/2022
20220164
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND III
SAGF II MANAGEMENT LLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 40 million (EUR 40 million)
USD 300 million (EUR 298 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Equity participation in a private equity fund investing in small and medium-sized enterprises (SMEs) that promote climate action and environmental sustainability primarily in India, but also in other countries in the South Asia/South East Asia region.

Equity participation in a private equity fund investing in SMEs that promote climate action and environmental sustainability primarily in India, but also in other countries in the South Asia/South East Asia region.

Additionnalité et impact

The operation concerns an investment in GEF South Asia Growth Fund III, a USD 300m investment fund targeting companies that promote climate action and environmental sustainability in South and South East Asia , in line with the objectives of the EIB Climate Bank Roadmap. The Fund will provide equity to SMEs, improving access to finance. A commitment to the Fund will contribute to EU policy and priorities with regards Climate Action outside of Europe. It will support the achievement of sustainable development goals (SDGs), aiming to mitigate the effects of climate change. The Fund will contribute to the Bank's Climate Action and Environmental Sustainability targets outside the EU. Therefore, the operation is proposed under the Climate Action and Environment Facility (CAEF). The EIB commitment is expected to trigger the commitment from other investors and to have a strong catalytic effect. With EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with best market practice standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social duediligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

The Fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND III
Date de publication
20 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
156773927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220164
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Régional - Asie
Disponible au public
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