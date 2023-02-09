Le Groupe Banque européenne d’investissement a investi 55 millions d’EUR en 2022, principalement à l’appui des entreprises slovaques.

La Banque a fourni des services de conseil à des entités publiques et privées slovaques.

Depuis 1992, la BEI a investi 9,7 milliards d’EUR dans des secteurs économiques essentiels.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a prêté 55 millions d’EUR en Slovaquie en 2022 dans le cadre de deux opérations à l’appui de l’action pour le climat, des petites et moyennes entreprises (PME) et du développement régional équilibré.

À fin 2022, l’encours signé de la BEI en Slovaquie s’élevait à 3,9 milliards d’EUR, soit 4 % du PIB du pays en 2021. Cet appui témoigne d’une coopération fructueuse de longue date entre la Slovaquie et la Banque européenne d’investissement ainsi que de la forte présence locale de cette dernière dans les secteurs des transports, des infrastructures urbaines et des PME. Entre 2018 et 2022, la banque de l’UE a soutenu quelque 2 140 PME, ce qui a permis de maintenir près de 71 000 emplois.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovaquie : « Le Groupe BEI s’est révélé être un partenaire stable, qui répond aux besoins de l’économie slovaque. L’année dernière, nos efforts ont ciblé la croissance et le développement des entreprises et la création d’emplois. Notre excellente coopération de longue date avec SG Equipment Finance et UCL nous permet de soutenir le pays sur la voie des investissements durables, de stimuler la recherche et l'innovation numérique, et de mettre notre savoir-faire au service des secteurs public et privé. Nous avons créé un modèle phare de coopération pour la mise en place de lignes de crédit à l’appui de l’action pour le climat afin de soutenir le secteur privé dans la transition verte. Nous sommes déterminés à faire davantage pour appuyer le développement durable et la transition juste dans le pays, afin de relever des défis urgents tels que la crise énergétique provoquée par l’agression russe en Ukraine. »

En 2022, la BEI a accordé un prêt de 45 millions d’EUR à SG Equipment Finance (SGEF) et un prêt de 10 millions d’EUR à UniCredit Leasing pour des investissements en Slovaquie. Ces opérations ont permis de soutenir des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de mobiliser des sources de financement à long terme plus accessibles pour répondre aux besoins de liquidités, protéger et créer des emplois, et agir en faveur du climat. Outre des financements, la BEI offre également à ses intermédiaires financiers, tels que SGEF, des services de conseil destinés à renforcer la composante « climat » de leur portefeuille de prêts. Le programme Green Gateway (dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU) vise à renforcer les capacités des institutions financières en matière de création, de suivi et de déclaration des prêts verts, ainsi que de conception de produits liés au climat. Dans le cadre de ce programme, SGEF reçoit de la BEI des services de conseil bilatéraux ciblés (dont des formations et un soutien sur le terrain) ainsi qu’une aide relative à l’examen de l’admissibilité des projets à des financements verts et à l’évaluation de l’impact sur le climat des projets via le portail en ligne de la BEI, le Green Eligibility Checker (https://greenchecker.eib.org).

Les services de conseil de la BEI aident la Slovaquie à attirer des investissements durables plus rapidement

Les services de conseil de la BEI sont assurés en Slovaquie principalement au moyen du dispositif Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) et comprennent le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) et la Plateforme de conseil de la BEI. En 2022, ces activités de conseil ont permis de renforcer considérablement les secteurs public et privé du pays. Les services de conseil de la BEI y ont réalisé 37 missions actives. En 2022, ils ont accepté sept nouvelles missions, toutes au titre de Jaspers.

Les changements climatiques et l’environnement sont actuellement les principales priorités des services de conseil fournis à la Slovaquie, à la fois avec des mesures spécifiques et de manière transversale dans différents secteurs, au niveau de la planification, de la programmation et des projets. Parmi les secteurs prioritaires d’intervention et de soutien figurent la mobilité durable et le développement du réseau transeuropéen de transport. Dans le secteur des transports, Jaspers a appuyé la préparation de l’ensemble des grands projets financés par des fonds européens sur la période de programmation 2014-2020 (la modernisation du nœud ferroviaire de Žilina, le prolongement du tramway jusqu’à Petržalka à Bratislava et le tronçon d’autoroute D1 entre Budimír et Bidovce, par exemple) et devrait à présent soutenir également les principaux projets et études stratégiques prévus sur la période de programmation 2021-2027.

L’aide apportée par Jaspers en Slovaquie porte également sur la transition juste, l’efficacité énergétique, les infrastructures sociales, la rénovation urbaine, le développement intelligent, l’économie circulaire, les investissements en matière de déchets et d’eau, notamment le soutien à la préparation du projet Cassovia New Industry Cluster dans la région de Košice et la prestation de conseils au secteur des télécommunications concernant des études de faisabilité dans le cadre du plan national de développement du haut débit. Dans le secteur énergétique, les services de Jaspers ont aidé les autorités slovaques à sélectionner, préparer et instruire des projets d’investissement pour remplacer le charbon dans le chauffage urbain des agglomérations de Nováky et Prievidza.

Le mécanisme ELENA de la BEI a fourni une aide non remboursable de 1,4 million d’EUR pour une opération d’assistance technique destinée à soutenir la rénovation énergétique de 55 bâtiments publics et de huit systèmes d’éclairage public ainsi que l’installation de systèmes photovoltaïques dans la région de Košice (Košický samosprávny kraj). La Plateforme de conseil de la BEI a continué de fournir un appui dans les secteurs des transports, du logement social et intermédiaire, de l’efficacité énergétique et d’autres secteurs prioritaires, tout en menant une collaboration fructueuse avec Slovak Investment Holding.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Depuis le début de ses opérations de prêt en Slovaquie en 1992, la BEI a investi 9,7 milliards d’EUR dans des secteurs économiques clés, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, les infrastructures et l’énergie. L’une des principales activités de la BEI en Slovaquie consiste à soutenir les PME et à améliorer leur accès aux financements à long terme en mettant en place des lignes de crédit avec des institutions financières locales.

BEI Monde finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de transition juste et de neutralité climatique à l’échelle mondiale.

Filiale de la BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI) est le plus grand pourvoyeur européen de capital-risque et de capital-investissement.

Lors de sa conférence de presse tenue à Bruxelles le 2 février 2023, le Groupe BEI a également dévoilé son nouveau logo, qui harmonise son image de marque et son identité visuelle avec celles des autres institutions et organes de l’UE. Ce nouveau logo comporte deux éléments principaux : le drapeau européen et une représentation graphique du siège du Groupe BEI à Luxembourg.