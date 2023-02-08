Ellevio AB, l’un des plus grands gestionnaires de réseau électrique de Suède, a reçu de la Banque européenne d’investissement (BEI) un prêt de 1 milliard de SEK qui lui permettra de financer en partie la reconstruction des postes électriques de Värtan à Hjorthagen et de Skanstull à Stockholm.

Ces projets sont essentiels pour assurer l’approvisionnement énergétique à long terme de Stockholm et ils contribueront à augmenter de 40 % la capacité de distribution d’électricité dans la capitale suédoise.

Johan Lindehag, PDG d’Ellevio : « En construisant le réseau électrique de demain, nous favorisons la transition énergétique et contribuons à la réalisation des objectifs climatiques nationaux et européens ».

Investissements visant à prévenir les situations d’insuffisance de capacité dans le réseau

La croissance démographique continue des villes constitue un défi pour le réseau électrique. C’est pourquoi Ellevio réalise d’importants investissements pour renforcer et accroître la puissance du réseau électrique régional de Stockholm et favoriser ainsi le développement durable de la ville.

La distribution d’électricité dans le centre de Stockholm repose notamment sur le poste électrique de Värtan, dans le quartier de Hjorthagen, une infrastructure essentielle pour satisfaire la demande en la matière. Une fois les travaux de reconstruction achevés en 2026, cet équipement contribuera à augmenter la puissance du réseau de transport de près de 100 % (de 325 MW à 600 MW).

À Skanstull, le projet porte sur la création d’une nouvelle liaison entre le réseau principal et les réseaux régional et local de Stockholm, ce qui s’avère nécessaire pour répondre aux besoins de puissance à long terme de la capitale. Un nouvel appareillage de commutation de 220 kV sera raccordé au nouveau poste de transformation de Svenska kraftnät, un gestionnaire de réseau de transport, augmentant ainsi la puissance de transport du réseau de 1 000 MW.

Une fois que les infrastructures de Värtan et Skanstull auront été reconstruites, la puissance de transport totale augmentera d’environ 800 MW. L’augmentation de puissance reposera sur les points de raccordement redondants des postes électriques qui ne peuvent être en charge pleine simultanément.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La transition de l’Europe vers une énergie verte et abordable ne se fonde pas uniquement sur la production d’énormes quantités d’énergie renouvelable. Cela nécessitera également un renforcement majeur de notre capacité à distribuer cette énergie propre pour assurer un approvisionnement général pour les ménages et les entreprises, ainsi que pour les voitures électriques. La Banque est ravie de soutenir ce projet opportun et pertinent mené en collaboration avec Ellevio. »

Décaissé le 31 janvier 2023, le prêt servira au financement partiel de l’investissement. La BEI a pour mission de financer des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. Le présent projet soutient les objectifs du plan REPowerEU qui vise à réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique.

En octobre 2022, la Banque nordique d’investissement a accordé un prêt du même montant à l’appui des projets Värtan/Hjorthagen et Skanstull.

Informations générales

« Assurer une transition juste pour tous et toutes » est l’un des quatre objectifs généraux visés par le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

Avec près d’un million de clients, Ellevio est l’un des plus grands gestionnaires de réseau électrique de Suède. Avec ses clients, Ellevio joue un rôle actif dans la transition vers une société de plus en plus électrifiée. Ses réseaux électriques sont l’épine dorsale qui relie les producteurs et les consommateurs d’électricité et qui permet de produire davantage d’électricité renouvelable, d’électrifier les transports et l’industrie et de créer un environnement propice à la mise en œuvre de nouveaux services intelligents et respectueux du climat pour ses clients. L’entreprise compte 650 salariés et emploie au total 3 000 personnes dans tout le pays. Ellevio est détenue par OMERS Infrastructure, AP3, Folksam et AMF.