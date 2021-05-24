ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II

Fiche récapitulative
The operation is a multi-scheme investment project for electricity distribution grid infrastructure in the Greater Stockholm area in Sweden, covering the period 2021-2026.
Electricity distribution stations, most notably the Värtan station, are approaching the end of their technical lifetime, and there is a need to increase existing capacity to meet an expected increase in electricity consumption and to ensure a stable supply of electricity in Stockholm over the coming years.
The programme concerns electricity distribution schemes (underground cables, new substations and works in existing substations), some of which may fall under Annex I of the Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment (EIA), while some schemes may fall under Annex II which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. According to the Promoter, EIAs have already been carried out for two project schemes. The main impacts that can be typically expected for projects of this nature relate to visual impact and disturbance during construction.
The Promoter is a public entity, subject to the Utilities Directive.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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