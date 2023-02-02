En 2022, la banque européenne du climat a relevé le montant de son concours financier de 20 %, le portant à 6,61 milliards d’EUR.

75 % de l’ensemble des financements déployés en Allemagne ont été consacrés à des projets innovants et respectueux du climat.

L’année 2022 a été fructueuse pour le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) en Allemagne, avec un financement global en hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 6,61 milliards d’EUR. Le nouveau gouvernement étant déterminé à rendre l’économie plus verte, les entreprises privées et publiques ont appelé la BEI à soutenir leurs investissements à long terme dans des projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

Les projets que soutient la BEI sont multiples. En 2022, la banque de l’UE a investi dans de nouveaux tramways et trains et dans des trains innovants équipés de batteries électriques qui remplaceront les locomotives diesel dans la région métropolitaine de Berlin. Elle a financé des parcs éoliens et investi dans la modernisation de réseaux électriques et dans de nouvelles lignes de production de pompes à chaleur et de matériaux pour batteries automobiles.

La BEI a également soutenu la modernisation énergétique de logements sociaux et intermédiaires par l’organisme public de logements sociaux Hanova. Il s’agissait du premier projet réalisé en Allemagne financé dans le cadre du programme InvestEU de l’Union européenne. InvestEU soutient les prêts du Groupe BEI par le biais de garanties fournies par le budget de l’UE. Ce programme s’appuie sur le Plan d’investissement pour l’Europe précédent, également connu sous le nom de plan Juncker (FEIS).

En 2022, le Groupe BEI a également mis l’accent sur l’innovation. Par exemple, il a financé la mise au point d’exosquelettes basés sur l’IA qui aident les ouvriers du bâtiment à soulever des charges lourdes, améliorant ainsi la sécurité sur le lieu de travail. Dans le secteur des sciences de la vie, la Banque a également financé Numares, une jeune pousse qui a conçu un outil qui, en modifiant la technologie PCR, la technologie de test COVID‑19 bien connue, permet d’analyser des échantillons de sang et d’urine pour dépister une série de maladies infectieuses.

Par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), sa filiale, le Groupe BEI soutient les jeunes pousses de petite dimension, principalement en coopération avec des investisseurs privés tels que le Green Generation Fund, géré par des femmes et spécialisé dans l’industrie alimentaire.

Werner Hoyer, président de la BEI : « En Allemagne, nous avons constaté un intérêt croissant pour les projets qui contribuent à la transition écologique de l’industrie. La sécurité énergétique étant une priorité politique de premier ordre depuis que Poutine a attaqué l’Ukraine, nous espérons un renforcement accru de la tendance à l’adoption des énergies renouvelables. Le fait de nous affranchir des combustibles fossiles contribuera à notre indépendance vis-à-vis des autocraties comme la Russie, tout en protégeant le climat. »

En 2022, les financements de la BEI ont représenté 0,17 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne, contre 0,16 % en 2021. C’est moins qu’en France (0,38 %), en Italie (0,53 %) ou en Espagne (0,76 %). En Allemagne, les taux d'intérêt précédemment bas ont freiné la demande de financements de la BEI. Toutefois, la récente flambée de l’inflation et des taux d’intérêt a entraîné une hausse sensible de la demande.

En 2022, le financement du Groupe BEI en Allemagne a principalement porté sur des projets liés aux énergies durables et aux ressources naturelles (2 276 milliards d’EUR), ainsi qu’à l’innovation, à la transition numérique et au capital humain (2 566 milliards d’EUR), soit 75 % de l’intervention totale de la Banque dans le pays. L’innovation, la transition numérique et le capital humain concernent également l’innovation liée au climat, comme la mise au point de pompes à chaleur par Vaillant.

En Allemagne, la BEI a largement dépassé son ambition de consacrer 50 % de l’ensemble de ses financements à l’objectif climatique de l’Union européenne pour 2025, allouant environ 70 % du montant total à la décarbonation.

En 2022, la catégorie des villes et régions durables, dont relève le projet de trains équipés de batteries électriques, a bénéficié d’un appui de 828 millions d’EUR, tandis que le financement des PME a représenté 942 millions d’EUR.

Le financement des jeunes pousses par l’intermédiaire du FEI a également remporté un franc succès dans le pays. Sur les 6,61 milliards d’EUR d’investissements du Groupe BEI en 2022, environ 1 milliard d’EUR a été mobilisé par l’intermédiaire du FEI.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Allemagne : « La BEI est fière d’avoir donné un coup de pouce à la transition verte en 2022. Elle continuera d’investir dans la préservation du climat dans les années à venir. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ses activités concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale et d’autres encore.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une seule structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

La BEI et la sécurité énergétique : au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. Ces investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux et les capacités de stockage intervenus en temps utile aident maintenant les États membres à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de relever les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, et viendra s’ajouter au soutien déjà solide de la BEI aux énergies propres. On estime que le train de mesures REPowerEU mobilisera encore 115 milliards d’EUR d’ici 2027, contribuant ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.