Le Groupe Banque européenne d’investissement renforce son partenariat avec Rabobank à l’appui de l’entrepreneuriat durable grâce à des prêts assortis de conditions favorables.

Plus d’un milliard d’euros de nouveaux prêts seront mis à la disposition des entrepreneuses et entrepreneurs néerlandais dans le cadre de deux opérations : l’une concernant des prêts destinés à des projets à fort impact et l’autre visant notamment à remédier aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Une partie du financement correspond à la septième opération relevant des prêts destinés à des projets à fort impact qui ont à ce jour soutenu plus de 600 petites entreprises néerlandaises et plus d’une vingtaine de secteurs, pour un total de 1,1 milliard d’EUR.

Rabobank et le Groupe Banque européenne d’investissement renforcent leur partenariat de longue date en mettant à la disposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire néerlandaises plus d’un milliard d’euros de nouveaux prêts assortis de conditions avantageuses. Cet appui prend la forme de deux dispositifs signés récemment. L’un vise l’entrepreneuriat durable (prêts destinés à des projets à fort impact ») et l’autre cible la reprise post-pandémique.

Les prêts destinés à des projets à fort impact sont accessibles aux entrepreneurs et aux petites entreprises détenant l’un des labels de durabilité sélectionnés, gage de leur engagement et de leurs efforts pour rendre leurs activités durables sur le plan social et environnemental. Dans le cadre de cette septième opération relevant des prêts destinés à des projets à fort impact, la BEI prêtera 300 millions d’EUR à Rabobank, laquelle apportera une contribution équivalente, portant à 600 millions d’EUR le montant total de nouveaux prêts destinés à l’entrepreneuriat respectueux de la durabilité.

Par une opération distincte en partage des risques avec le Fonds européen d’investissement, filiale de la BEI, Rabobank mettra 445 millions d’EUR supplémentaires à la disposition d’entreprises cherchant à surmonter, en se développant, les conditions difficiles dues entre autres à la pandémie de COVID-19. Le FEI garantira une tranche de rang inférieur sur un portefeuille de prêts à des PME octroyés par Rabobank, qui bénéficiera à son tour d’une contre-garantie au titre du Fonds de garantie européen (EGF) et pourra ainsi libérer une partie de ses fonds propres. Il s’agit de la deuxième opération contribuant à l’allègement d’exigences de fonds propres conclue entre le Groupe BEI et Rabobank depuis 2018.

Kirsten Konst, directrice chargée de la clientèle d’entreprises et membre du comité de direction de Rabobank : « Nous nous employons à faire la différence en tant que banque coopérative. Pour Rabobank, il est important de contribuer à un monde plus durable. Notre but est d’améliorer sans cesse notre compréhension des besoins de nos clients et des défis auxquels ils font face. Ces opérations nous permettent d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs. Rabobank est donc ravie de poursuivre son partenariat fructueux avec la BEI et le FEI. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Rabobank est un partenaire proche du Groupe BEI depuis 2009. Maintenant que les enjeux sont plus décisifs que jamais pour l’économie de l’UE, nous sommes heureux de nous associer à nouveau à elle afin de mettre des fonds à disposition des entreprises, et notamment à l’appui d’investissements durables du point de vue social et environnemental. Les petites entreprises demeurent l’épine dorsale de nos économies et elles ont besoin de tout le soutien que nous pouvons leur apporter. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Notre partenariat de longue date avec Rabobank soutient la mission du FEI qui est d’assurer la disponibilité de financements en quantité suffisante pour les petites entreprises européennes. Je me réjouis de ce que, avec la BEI et aux Pays-Bas, nous puissions mettre à disposition un financement d’un tel montant, d’autant qu’il cible en grande partie les entreprises durables, conformément à nos engagements en matière de climat. »

Les prêts destinés à des projets à fort impact sont mis à la disposition de cheffes et chefs d’entreprises qui sont pionniers dans leur secteur, se mobilisent manifestement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et détiennent l’un des labels de durabilité sélectionnés. Toute demande de prêt destiné à des projets à fort impact devra remplir les conditions habituelles de la BEI et de Rabobank. Ces prêts vont à des entreprises comptant jusqu’à 3 000 employés. La valeur totale de l’investissement ne doit pas dépasser 25 millions d’EUR et le principal est plafonné à 7,5 millions d’EUR. La décision finale d’approbation des prêts revient à Rabobank.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement octroie des prêts à long terme pour le compte de l’Union européenne. Ayant pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital –, la BEI est en mesure d’emprunter à des conditions extrêmement favorables sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2021, la BEI a prêté un peu plus de 2 milliards d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Rabobank est un prestataire international de services financiers qui opère suivant des principes coopératifs et offre des services de banque de détail, de banque de gros, de banque privée, de crédit-bail et d’immobilier. En tant que banque coopérative, Rabobank place au premier plan les intérêts de ses clients dans le cadre de ses activités. Rabobank a la volonté d’être l’une des principales banques coopératives axées sur le service aux clients aux Pays-Bas et l’une des principales banques au monde pour le secteur agroalimentaire. Rabobank employait 43 272 personnes au 31 décembre 2020. Le groupe Rabobank est présent dans 38 pays.